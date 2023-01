La réponse de l’actrice de Shaakuntalam, Samantha Ruth Prabhu, à un tweet soulignant son “charme et son éclat perdus” après la myosite gagne les médias sociaux

L’actrice de Shaakuntalam, Samantha Ruth Prabhu, a prouvé qu’elle était une combattante. L’actrice a fait une rare apparition publique aujourd’hui pour le lancement de la bande-annonce de Shaakuntalam. Samantha Ruth Prabhu combat la myosite depuis quelques mois. Elle était aux États-Unis pour un traitement. C’est une maladie auto-immune qui provoque une inflammation des articulations. Il y a eu des rapports sur la façon dont Samantha Ruth Prabhu prévoyait de se rendre en Corée du Sud pour un traitement ultérieur de la même chose. La condition nécessite des médicaments lourds et son mode de vie change radicalement. Toute l’industrie Telugu et Bollywood a envoyé de l’amour à Samantha Ruth Prabhu pour qu’elle se remette rapidement de la même chose.

Maintenant, un site a écrit que Samantha Ruth Prabhu avait l’air d’avoir perdu son éclat et son charme à cause de la maladie. Les deux dernières années ont été difficiles pour elle. En 2021, elle s’est séparée de son mari Naga Chaitanya. La nouvelle a envoyé une onde de choc dans toute l’industrie. Maintenant, ce site a écrit sur la perte d’éclat sur leur poignée de médias sociaux. Et l’actrice a applaudi avec une immense grâce.

Je prie pour que vous n’ayez jamais à passer par des mois de traitement et de médicaments comme je l’ai fait .. Et voici un peu d’amour de ma part pour ajouter à votre lueur ? https://t.co/DmKpRSUc1a Samantha (@Samanthaprabhu2) 9 janvier 2023

Super Shot Sam. Que le direct Buzz gaadi Basket lo padindi ? Kandula Dileep (@TheLeapKandula) 9 janvier 2023

Les gens voient simplement le charme et l’éclat des autres sur leur visage, mais le vrai charme et l’éclat se cachent dans le cœur des gens, tout le monde ne peut pas le voir. Tu es tellement charmeuse et resplendissante de ton coeur sam ? Tu es une fille courageuse et forte. Si fière de toi Je t’envoie plein d’amour et de câlins ? Promi ? DReamTourEra ? (@DarshanerB) 9 janvier 2023

Sam ces gens peuvent tout dire sur toi. Vous seule savez à quel point c’est difficile et vous n’en êtes pas moins plus forte que jamais et vous êtes la femme qui inspire des millions de femmes à travers le monde ? Nous sommes ravis de voir que tu t’améliores chaque jour !! Nous sommes avec toi Sam ly? Roch Sam ? (@RoshSamLover) 9 janvier 2023

Samantha Ruth Prabhu est censée faire partie du remake de Raj et DK de La Citadelle. Nous ne savons pas quand le tournage de la même chose commencera. Eh bien, l’actrice de Shaakuntalam a encore une fois montré sa classe avec son tweet. Bravo à elle !