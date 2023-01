La réponse de l’acteur Satish Shah à un commentaire raciste à l’aéroport du Royaume-Uni remporte Internet

La réaction de l’acteur Satish Shah à un commentaire raciste qu’il a reçu à l’aéroport d’Heathrow au Royaume-Uni devient virale sur les réseaux sociaux. S’adressant à Twitter, le “Sarabhai contre Sarabhai” L’acteur a révélé qu’il était à l’aéroport, se dirigeait vers son vol lorsqu’il a entendu le personnel de l’aéroport d’Heathrow se demander comment ils (vraisemblablement M. Shah et sa famille) pouvaient se permettre un billet d’avion en première classe. À cela, M. Shah a déclaré qu’il avait calmement répondu.

“J’ai répondu avec un sourire fier” parce que nous sommes des Indiens “après avoir entendu le personnel d’Heathrow demander avec étonnement à son compagnon” comment peuvent-ils se payer la 1ère classe? “”, A révélé M. Shah.

Jetez un oeil ci-dessous:

J’ai répondu avec un sourire fier “parce que nous sommes des Indiens” après avoir entendu le personnel d’Heathrow demander avec étonnement à son compagnon “comment peuvent-ils se permettre la 1ère classe?” — satish shah🇮🇳 (@sats45) 2 janvier 2023

Le tweet de M. Shah a recueilli plus de 11 000 likes et plusieurs commentaires. L’aéroport d’Heathrow a également répondu au tweet en s’excusant de la rencontre. “Bonjour, nous sommes désolés d’apprendre cette rencontre. Pouvez-vous nous envoyer un DM ?” le l’aéroport a écrit dans les commentaires.

Plusieurs internautes ont également félicité M. Shah pour avoir résisté à la remarque raciste. Certains ont même exhorté le gouvernement britannique à prendre les mesures nécessaires.

“Nous avions besoin que Mme Sarabhai soit là. Elle aurait donné une réponse sauvage. C’était toujours correct, comme M. Sarabhai typique. Manque ces séries”, a écrit un utilisateur. “La prochaine fois, s’il vous plaît, ajoutez une ligne supplémentaire disant que tout ce qu’ils s’offrent aujourd’hui est également dû à l’argent indien, que leurs ancêtres ont pillé”, a déclaré un autre.

Un troisième utilisateur a commenté : “@HeathrowAirport S’il vous plaît, apprenez à votre personnel comment se comporter et aller au-delà de cet état d’esprit idiot et arriéré de la mise à l’écart par course. Le monde est très progressiste maintenant. Comme notre acteur respecté de l’industrie cinématographique a tweeté ci-dessous, Nous pouvons nous permettre. On ne fait pas ça à vos citoyens, n’est-ce pas ?” Un quatrième a ajouté: “Ironie, n’est-ce pas. Les pillards demandent aux riches d’origine comment ils s’offrent la richesse.”

Satish Shah, qui a joué dans plusieurs films de Bollywood, est surtout connu pour son rôle dans le feuilleton télévisé populaire “Sarabhai contre Sarabhai”. Il est également apparu en tant que juge dans l’émission télévisée ‘Comédie Cirque’.

M. Shah a joué dans des films tels que ‘Hum Aapke Hain Koun..!’, ‘Hum Saath Saath Hain’, ‘Kaho Naa Pyaar Hai’, ‘Main Hoon Na’ et ‘Khichdi : le film’, entre autres. Il a été vu pour la dernière fois dans un film de 2014 “Humshakals”.