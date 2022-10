La réponse de la ville aux campements de sans-abri cause toujours des dommages aux sans-abri, selon un rapport

La réponse actuelle de la ville de Toronto aux campements de sans-abri est non seulement inadéquate, mais cause également des dommages supplémentaires aux personnes sans logement qui sont les plus touchées, selon un nouveau rapport.

Le rapport du MAP Center for Urban Health Solutions examine les soutiens disponibles pour les personnes vivant dans des campements l’année dernière, comment certains de ces services ont été utiles et également les moyens de les améliorer.

“La plus grande chose dont les gens avaient besoin et qu’ils voulaient, c’était un logement permanent et c’est ce qu’ils n’ont pas obtenu”, a déclaré Zoe Dodd, une chercheuse communautaire du centre.

Le rapport, publié vendredi, fait suite à l’expulsion controversée de campements de sans-abri de trois parcs de Toronto à l’été 2021. De nombreuses personnes sans logement ont choisi de vivre dans ces campements plutôt que de risquer de contracter le COVID-19 dans les refuges de la ville. Selon le rapport de 83 pages, 127 sondages ont été menés, ainsi que 23 entrevues avec des résidents actuels ou anciens de campements à Toronto. Les chercheurs ont également interrogé 16 travailleurs de proximité et bénévoles de divers organismes et groupes.

“Je pense que la chose la plus frappante est que les gens se sentaient assez abandonnés en termes d’aide dont ils avaient besoin, mais il y avait ensuite des voisins et des gens qui se sont mobilisés”, a déclaré Dodd.

Le rapport indique que l’étude démontre que les soutiens de proximité communautaires fournis aux résidents du campement pendant la pandémie de COVID-19 ont été très bénéfiques pour leur survie et leur bien-être, et que les résidents ont apprécié les relations sociales qui se sont développées avec les bénévoles de proximité et ouvriers.

Zoe Dodd est une chercheuse communautaire du MAP Center for Urban Health Solutions et l’un des auteurs du rapport intitulé “Evaluation of Encampment Outreach Supports during COVID-19”. (Soumis par Zoe Dodd)

Le résumé du rapport poursuit en disant que la sensibilisation spécifique au logement, généralement par Streets to Homes de la ville de Toronto, a moins bien réussi à répondre aux besoins des résidents des campements, dont la plupart ont exprimé un besoin urgent et continu d’options de logement permanent, plutôt que le abri traditionnel et abri lits d’hôtel que la ville offrait.

Le nettoyage des trois grands campements l’été dernier a déclenché une enquête du médiateur de la ville. La ville a déclaré en juillet qu’elle avait accepté toutes les recommandations de l’ombudsman dans le rapport provisoire, y compris la mise à jour du plan d’initiative de sensibilisation de la ville et une meilleure définition et communication du rôle et du mandat du bureau de campement de la ville.

Dodd dit qu’elle pense qu’il y avait beaucoup d’idées fausses sur les personnes vivant dans des campements, y compris l’hypothèse que les personnes qui y vivaient n’étaient pas logées avant la pandémie. Elle dit que seulement 17% des personnes interrogées avaient séjourné dans un campement avant mars 2020.

“Nous avons répertorié plus de 40 recommandations que nous pensons que la ville devrait écouter, réfléchir et mettre en œuvre. L’une de nos plus grandes recommandations est que la ville se départisse de l’application de la loi – où elle a dépensé beaucoup d’argent – et les place en fait dans des projets dirigés par la communauté. soutiens et dans un logement permanent », a-t-elle déclaré.

La ville s’est engagée à “loger d’abord l’approche”, déclare la ville

Dans une déclaration écrite publiée lundi, la ville dit qu’elle est au courant du rapport récemment publié et qu’elle accueille favorablement les commentaires de la communauté et de ceux qui ont une “expérience vécue”. Il dit que la résolution des campements est un “problème social complexe”.

“La ville s’est engagée à adopter une approche de logement d’abord pour la sensibilisation des rues et des campements et à fournir des soutiens de gestion de cas globaux et centrés sur le client aux personnes vivant à l’extérieur”, indique le communiqué.

La ville poursuit en disant que le personnel de proximité se rend quotidiennement sur divers sites pour travailler avec les occupants du campement sur les renvois vers des logements intérieurs et pour les mettre en contact avec un travailleur du logement.

“Ce processus d’engagement se poursuit une fois qu’une personne accepte un espace intérieur pour s’assurer qu’elle bénéficie d’un soutien continu et d’un accès aux services”, a écrit la ville.

Les manifestants qui tentent de renverser une clôture sont aspergés de gaz poivré par des policiers de Toronto qui exécutent une ordonnance d’expulsion dans un campement du stade Lamport en juillet 2021. (Evan Mitsui/CBC)

“La ville ne peut pas forcer les gens à entrer et à se prévaloir des nombreux services offerts par la ville, mais vivre dans un campement dans un parc de la ville est malsain et illégal.”

Plus tôt cette année, la ville a fait l’objet de nombreuses critiques lorsqu’un plan est devenu public pour dépenser 1 million de dollars dans le but d’embaucher des sociétés de sécurité privées pour patrouiller dans les parcs afin de dissuader les campements.

Avec l’augmentation du coût du loyer, la pression croissante sur les refuges et la saison hivernale qui se profile, Dodd dit que les recommandations doivent être examinées de toute urgence. Elle dit que la réalité est que les campements continueront d’exister en tant qu’option d’abri alternative.

« Adopter une approche coercitive ou une approche de surveillance pour les personnes qui luttent pour survivre, ce n’est pas le genre de compassion que nous voulons voir.