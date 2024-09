La réponse de la police des frontières à la fusillade dans l’école d’Uvalde a été entachée de pannes et d’un manque de formation, selon un rapport

UVALDE, Texas — Les agents de la patrouille frontalière américaine qui se sont précipités sur le fusillade dans une école à Uvalde, au Texas, En mai 2022, ils n’ont pas réussi à établir un commandement sur les lieux et n’avaient pas suffisamment de formation pour faire face à ce qui est devenu l’une des attaques en classe les plus meurtrières du pays, selon un rapport fédéral publié jeudi.

L’enquête menée par le Bureau de la responsabilité professionnelle du Département de la sécurité intérieure est la première à examiner spécifiquement les actions des 188 agents de la patrouille frontalière qui se sont rassemblés à l’école élémentaire Robb, plus que toute autre entité chargée de l’application de la loi. Un adolescent armé d’un fusil de type AR a tué 19 étudiants et deux professeurs à l’intérieur d’une classe de quatrième année avant qu’un groupe dirigé par une équipe tactique de la patrouille frontalière n’entre dans la pièce et ne lui tire dessus mortellement, selon les enquêteurs.

Depuis la fusillade, la police des frontières n’a pas été confrontée aux mêmes critiques acerbes que les policiers de l’État du Texas et la police locale pour ne pas avoir affronté le tireur plus tôt. Le tireur est resté à l’intérieur de la salle de classe de South Texas pendant plus de 70 minutes tandis qu’un nombre croissant de policiers, de policiers de l’État et d’agents fédéraux sont restés dehors dans les couloirs.

Deux policiers scolaires d’Uvalde accusés de ne pas avoir agi ont été inculpés cet été et ont plaidé non coupables.

Les familles des victimes cherchent depuis longtemps à obtenir des comptes pour la lenteur de la réaction de la police dans cette ville du sud du Texas.

Plus de 90 agents de la police d’État étaient présents sur les lieux, ainsi que la police scolaire et municipale. Plusieurs fédéraux et les enquêtes menées par l’État ont mis en évidence des problèmes en cascade dans la formation des forces de l’ordre, la communication, le leadership et la technologie, et ont remis en question le fait que les agents accordaient la priorité à leur propre vie plutôt qu’à celle des enfants et des enseignants.

Un rapport publié par les législateurs de l’État environ deux mois après la fusillade a révélé « une prise de décision extrêmement mauvaise » par les forces de l’ordre. Et parmi les critiques incluses dans un rapport du ministère de la Justice américain rapport publié plus tôt cette année Le rapport de la police a fait état de problèmes de formation, de communication, de leadership et de technologie qui, selon les responsables fédéraux, ont contribué à prolonger la crise bien plus longtemps que nécessaire.

Alors que les élèves et les enseignants terrifiés appelaient le 911 depuis les salles de classe, des dizaines de policiers se tenaient dans le couloir, essayant de déterminer ce qu’il fallait faire. Des parents désespérés s’étaient rassemblés devant le bâtiment les a suppliés d’entrer.

Une sortie le mois dernier La ville a collecté une énorme collection d’enregistrements audio et vidéo de ce jour-là, notamment des appels au 911 d’élèves dans la salle de classe. On peut entendre un élève qui a survécu implorer de l’aide lors d’une série d’appels au 911, murmurant au téléphone qu’il y avait « beaucoup » de corps et disant à l’opératrice : « S’il vous plaît, je ne veux pas mourir. Mon professeur est mort. Oh, mon Dieu. »

Le tireur de 18 ans Les policiers sont entrés dans l’école à 11h33, ouvrant d’abord le feu depuis le couloir, puis se dirigeant vers deux classes de quatrième année adjacentes. Les premiers policiers à intervenir sont arrivés à l’école quelques minutes plus tard. Ils se sont approchés des salles de classe, mais ont ensuite reculé lorsque le tireur a ouvert le feu.

Finalement, à 12h50, un groupe dirigé par une équipe tactique de la patrouille frontalière est entré dans l’une des salles de classe et a abattu le tireur.

Jesse Rizo, dont la nièce Jacklyn Cazares était l’une des étudiantes tuées, a déclaré que même s’il n’avait pas vu le rapport, il avait été informé par des membres de la famille qui l’avaient vu et qu’il avait été déçu d’apprendre que personne n’avait été tenu responsable dans le rapport.

« Nous nous attendions à certains résultats après ces enquêtes, et nous avons été déçus les uns après les autres », a déclaré Rizo, qui fait partie du conseil scolaire d’Uvalde.

Deux des agents intervenus font maintenant face à des accusations criminelles. L’ancien chef de la police de l’école d’Uvalde, Pete Arredondo et ancien l’officier d’école Adrian Gonzales ont plaidé non coupables de multiples accusations d’abandon d’enfant et de mise en danger. Un policier de l’État du Texas à Uvalde qui a été suspendu a été rétabli.

La semaine dernière, Arredondo a demandé à un juge de rejeter l’acte d’accusation. Il a déclaré qu’il n’aurait pas dû être considéré comme le commandant de l’incident et a été « bouc émissaire » pour assumer la responsabilité des manquements des forces de l’ordre ce jour-là.

La police d’Uvalde a déclaré cette semaine qu’un membre du personnel avait été mis en congé payé après que le département ait terminé une enquête interne sur l’incident. découverte de vidéo supplémentaire suite à la diffusion massive le mois dernier d’enregistrements audio et vidéo.

Les familles des victimes ont déposé une plainte de 500 millions de dollars. procès fédéral contre les forces de l’ordre qui ont répondu à la fusillade.