L’enquête, menée par l’Inspection de la gendarmerie et des services d’incendie et de sauvetage, un organisme gouvernemental indépendant, a déterminé que les actions des agents étaient appropriées et «a conclu que la police métropolitaine était justifiée d’adopter le point de vue selon lequel les risques de transmission du Covid-19 à la veillée était trop grande pour être ignorée lors de la planification et du maintien de l’ordre de l’événement, » l’inspection a déclaré dans un communiqué.

Le meurtre de Mme Everard, dans lequel un policier londonien a été inculpé, a suscité une prise de conscience plus large de la violence contre les femmes et les filles en Grande-Bretagne et a suscité des appels à des révisions de la police. Le rassemblement de Londres, le 13 mars, a commencé comme une veillée pour Mme Everard, 33 ans, mais s’est transformé en une manifestation antiviolence et avait été jugé illégal dans le cadre d’un verrouillage national du coronavirus.

