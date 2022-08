La réponse de la Chine à la visite de Pelosi est un signe d’intentions futures

BANGKOK (AP) – La réponse de la Chine à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi à Taïwan a été tout sauf subtile – en envoyant des navires de guerre et des avions militaires de tous les côtés de la démocratie insulaire autonome et en lançant des missiles balistiques dans les eaux à proximité.

La poussière n’est toujours pas retombée, Taïwan menant cette semaine ses propres exercices et Pékin annonçant qu’il a prévu d’autres manœuvres, mais les experts disent que beaucoup peut déjà être tiré de ce que la Chine a fait et n’a pas fait jusqu’à présent. La Chine tirera également des leçons sur ses propres capacités militaires des exercices, qui ressemblaient davantage à ce à quoi ressemblerait une frappe réelle sur l’île revendiquée par Pékin comme son propre territoire, et de la réponse américaine et taïwanaise.

Au cours des manœuvres de près d’une semaine qui ont suivi la visite de Pelosi au début du mois d’août, la Chine a navigué sur des navires et piloté régulièrement des avions à travers la ligne médiane du détroit de Taïwan, affirmant que la frontière de facto n’existait pas, a tiré des missiles sur Taïwan même et a défié les normes établies en tirant des missiles. dans la zone économique exclusive du Japon.

“Je pense que nous sommes dans une période risquée pour tester les limites et découvrir qui peut atteindre une domination croissante dans les domaines diplomatique, militaire et économique”, a déclaré David Chen, analyste chez CENTRA Technology, une société de conseil basée aux États-Unis.

Pelosi était le membre le plus haut placé du gouvernement américain à se rendre à Taïwan en 25 ans, et sa visite est intervenue à un moment particulièrement sensible, alors que le président chinois Xi Jinping se prépare à briguer un troisième mandat de cinq ans à la tête du Parti communiste au pouvoir plus tard. cette année.

Sous Xi, la Chine a déclaré de plus en plus énergiquement que Taïwan devait être placée sous son contrôle – par la force si nécessaire – et les responsables militaires américains ont déclaré que Pékin pourrait rechercher une solution militaire dans les prochaines années.

Les tensions étaient déjà fortes, la Chine effectuant des vols militaires réguliers près de Taïwan et les États-Unis naviguant régulièrement sur des navires de guerre dans le détroit de Taïwan pour souligner qu’il s’agit d’eaux internationales.

La Chine accuse les États-Unis d’encourager l’indépendance de l’île par la vente d’armes et l’engagement entre les politiciens américains et le gouvernement de l’île.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a qualifié la visite de Pelosi de “grave provocation” et a accusé Washington de rompre le statu quo et de “s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine”.

“La Chine n’est pas l’ancienne Chine d’il y a 120 ans, et nous ne sommes pas l’Irak, la Syrie ou l’Afghanistan – nous ne permettrons à aucune force étrangère de nous intimider, de nous réprimer ou de nous asservir”, a-t-elle déclaré aux journalistes à Pékin. “Celui qui veut le faire sera sur une trajectoire de collision avec la Grande Muraille d’acier forgée par les 1,4 milliard de Chinois.”

Les États-Unis continuent d’insister sur le fait qu’ils n’ont pas dévié de leur politique d'”une seule Chine”, reconnaissant le gouvernement de Pékin tout en permettant des relations informelles et des liens de défense avec Taipei.

La Chine a suspendu ses manœuvres jusqu’à ce que Pelosi ait quitté Taïwan et a fait reculer ses forces avant qu’elles ne s’approchent de la côte ou de l’espace aérien territorial de Taïwan, ce qui a montré un “minimum de retenue”, a déclaré Chen. Mais, a-t-il noté, une autre visite du Congrès après celle de Pelosi a déclenché l’annonce de davantage d’exercices.

“Nous entrons probablement dans une période de manifestations militaires régulières dans et autour du domaine maritime chinois”, a-t-il déclaré.

« Le Parti communiste chinois est également tout à fait capable de créer des réponses inter-domaines, comme on l’a vu dans le cyberespace. Au-delà de cela, nous pourrions voir des mouvements d’escalade dans l’espace, dans la mer de Chine méridionale, en Afrique, dans l’océan Indien ou dans le Pacifique Sud.

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré que l’ampleur et la coordination des exercices suggéraient que la Chine regardait au-delà de Taiwan pour établir sa domination dans le Pacifique occidental. Cela inclurait le contrôle des mers de Chine orientale et méridionale via le détroit de Taïwan et la capacité d’imposer un blocus pour empêcher les États-Unis et leurs alliés de venir en aide à Taïwan en cas d’attaque.

À moins d’un conflit armé, un blocus du détroit de Taiwan – une voie de communication importante pour le commerce mondial – pourrait avoir des implications majeures pour les chaînes d’approvisionnement internationales à un moment où le monde est déjà confronté à des perturbations.

En particulier, Taïwan est un fournisseur crucial de puces informatiques pour l’économie mondiale.

Bien qu’il s’agisse apparemment d’une réaction à la visite de Pelosi, il est clair que les exercices de la Chine étaient prévus depuis longtemps, a déclaré Mareike Ohlberg, chargée de recherche au sein du programme Asie du groupe de réflexion German Marshall Fund.

“Je pense qu’ils cherchaient une opportunité d’escalade”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas quelque chose que vous préparez après l’annonce (de la visite) et que vous réalisez ensuite aussi rapidement et aussi facilement.”

Les États-Unis se sont retenus tout au long des manœuvres, gardant un groupe de porte-avions et deux navires d’assaut amphibies à la voile dans la région, mais pas à proximité de l’île. Taïwan a évité toute contre-mesure active.

Kurt Campbell, coordinateur de l’administration Biden pour les affaires indo-pacifiques, a déclaré cette semaine que les États-Unis adoptaient une approche à long terme “calme et résolue” qui inclurait des transits continus du détroit de Taiwan, soutenant les capacités d’autodéfense de Taiwan, et autrement approfondissement des liens avec l’île.

À cette fin, les États-Unis ont annoncé jeudi qu’ils ouvraient des pourparlers avec Taïwan sur un accord commercial de grande envergure.

Campbell a déclaré que Washington considère les actions de la Chine comme “faisant partie d’une campagne de pression intensifiée contre Taïwan, qui n’a pas pris fin”.

“Nous nous attendons à ce qu’il continue à se dérouler dans les semaines et les mois à venir”, a-t-il déclaré.

Le département américain de la Défense a reconnu l’armée chinoise de plus en plus performante, affirmant qu’elle est devenue un véritable rival et qu’elle a déjà dépassé l’armée américaine dans certains domaines, notamment la construction navale, et qu’elle possède désormais la plus grande marine du monde.

La réponse américaine réservée aux récents exercices semblait calculée pour éviter toute confrontation accidentelle qui aurait pu aggraver la situation, mais pourrait également nourrir la confiance de la Chine, a déclaré Ohlberg.

“La base de la pensée chinoise est que les États-Unis sont en déclin et que la Chine est en hausse, et je suppose que la réponse aurait été considérée à Pékin comme confirmant cette pensée”, a-t-elle déclaré.

Les États-Unis et la Chine ont peut-être été les plus proches des coups en 1996, lorsque la Chine, irritée par ce qu’elle considérait comme un soutien américain croissant à Taïwan, a tiré des missiles dans les eaux à environ 30 kilomètres (20 miles) de la côte de Taïwan avant la première élection présidentielle populaire de Taïwan. .

Les États-Unis ont répondu par leur propre démonstration de force, en envoyant deux groupes de porte-avions dans la région. À l’époque, la Chine n’avait pas de porte-avions et peu de moyens pour menacer les navires américains, et elle a reculé.

La Chine s’est ensuite lancée dans une modernisation massive de son armée et les récents exercices démontrent un “saut quantique” d’amélioration par rapport à 1996, montrant une coordination conjointe du commandement et du contrôle jamais vue auparavant, a déclaré Chen.

Avant d’être suffisamment confiant pour lancer une véritable invasion de Taïwan, cependant, l’armée chinoise doit encore faire plus pour assurer les dirigeants politiques du pays qu’elle réussira, a-t-il déclaré.

“Ces derniers exercices font probablement partie de la preuve de cette capacité, mais il faut en faire plus avant qu’ils puissent être sûrs de mener une invasion amphibie à grande échelle à Taiwan”, a-t-il déclaré. “Ils n’ont fait que démontrer les parties de blocus maritime et de contrôle aérien de cette campagne, sans opposition.”

À la suite de la visite, la Chine a publié un “livre blanc” mis à jour sur Taïwan décrivant à quoi elle envisageait une éventuelle annexion de l’île.

Il a déclaré qu’il suivrait le format “un pays, deux systèmes” appliqué à Hong Kong, qui, selon les critiques, a été sapé par une loi radicale sur la sécurité nationale qui affirme le contrôle de Pékin sur la parole et la participation politique. Le concept a été complètement rejeté dans les sondages d’opinion publique taïwanais dans lesquels les répondants ont massivement favorisé leur indépendance de facto actuelle.

Fait révélateur, le nouveau livre blanc a rejeté un engagement dans sa version précédente de ne pas envoyer de troupes ou de responsables gouvernementaux dans un Taiwan annexé.

La Chine a refusé tout contact avec le gouvernement taïwanais peu de temps après l’élection en 2016 de la présidente Tsai Ing-wen du Parti démocrate progressiste indépendantiste. Tsai a été réélu à une écrasante majorité en 2020.

La réponse belliqueuse de la Chine à la visite de Pelosi pourrait avoir pour effet involontaire de renforcer le PDP lors des élections de mi-mandat plus tard cette année, a déclaré Huang Kwei-bo, vice-doyen du Collège des affaires internationales de l’Université nationale Chengchi de Taiwan.

Idéalement, il serait dans l’intérêt de Taïwan que les deux parties reculent et trouvent des “moyens raisonnés” pour régler leurs différends, a-t-il déclaré.

“Il y a un vieux dicton qui dit que lorsque deux gros éléphants se battent, la fourmi et l’herbe souffrent”, a-t-il déclaré.

Le journaliste de l’AP Johnson Lai à Taipei, Taiwan, a contribué à cette histoire.

David Rising, l’Associated Press