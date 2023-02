La réponse de Google à la réponse des flubs ChatGPT dans l’annonce

LONDRES –

Alphabet Inc. a perdu 100 milliards de dollars de valeur marchande mercredi après que son nouveau chatbot a partagé des informations inexactes dans une vidéo promotionnelle et qu’un événement d’entreprise n’a pas réussi à éblouir, alimentant les inquiétudes que la société mère de Google perde du terrain face à son rival Microsoft.

Les actions d’Alphabet ont glissé jusqu’à 9 % pendant les échanges réguliers avec des volumes près de trois fois supérieurs à la moyenne mobile sur 50 jours. Ils ont réduit les pertes après des heures et étaient à peu près stables. L’action avait perdu 40% de sa valeur l’an dernier mais a rebondi de 15% depuis le début de cette année, hors pertes de mercredi.

Reuters a été le premier à signaler une erreur dans la publicité de Google pour le chatbot Bard, qui a fait ses débuts lundi, à propos du satellite qui a pris pour la première fois des photos d’une planète en dehors du système solaire de la Terre.

Google a été sur ses talons après OpenAI, une startup que Microsoft soutient avec environ 10 milliards de dollars, a introduit un logiciel en novembre qui a séduit les consommateurs et est devenu une fixation dans les cercles de la Silicon Valley pour ses réponses étonnamment précises et bien écrites à des invites simples.

La présentation en direct de Google mercredi matin n’incluait pas de détails sur comment et quand il intégrerait Bard dans sa fonction de recherche principale. Un jour plus tôt, Microsoft a organisé un événement vantant qu’il avait déjà rendu public une version de sa recherche Bing avec les fonctions ChatGPT intégrées.

L’erreur de Bard a été découverte juste avant la présentation par Google, basé à Mountain View, en Californie.

“Alors que Google a été un leader de l’innovation en IA au cours des dernières années, ils semblaient s’être endormis sur la mise en œuvre de cette technologie dans leur produit de recherche”, a déclaré Gil Luria, analyste logiciel senior chez DA Davidson. “Google s’est démené au cours des dernières semaines pour rattraper son retard sur la recherche et cela a provoqué la précipitation de l’annonce d’hier (mardi) et le gâchis embarrassant de publier une mauvaise réponse pendant leur démo.”

Les actions de Microsoft ont augmenté d’environ 3 % mercredi et sont restées stables dans les échanges post-marché.

Alphabet a posté une courte vidéo GIF de Bard en action par Twitterpromettant que cela aiderait à simplifier des sujets complexes, mais il a plutôt fourni une réponse inexacte.

Dans la publicité, Bard reçoit l’invite : “De quelles nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb (JWST) puis-je parler à mon enfant de 9 ans ?” Bard répond par un certain nombre de réponses, dont une suggérant que le JWST a été utilisé pour prendre les toutes premières images d’une planète en dehors du système solaire terrestre, ou d’exoplanètes. Les premières images d’exoplanètes ont cependant été prises par le Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral en 2004, comme l’a confirmé la NASA.

“Cela souligne l’importance d’un processus de test rigoureux, quelque chose que nous lançons cette semaine avec notre programme Trusted Tester”, a déclaré un porte-parole de Google. “Nous combinerons les commentaires externes avec nos propres tests internes pour nous assurer que les réponses de Bard atteignent un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’ancrage dans les informations du monde réel.”

FORMIDABLE CONCURRENT

Alphabet vient de connaître un quatrième trimestre décevant alors que les annonceurs ont réduit leurs dépenses.

Le géant de la recherche et de la publicité évolue rapidement pour suivre le rythme d’OpenAI et de ses rivaux, faisant appel aux fondateurs Sergey Brin et Larry Page pour accélérer ses efforts.

“Les gens commencent à se demander si Microsoft va maintenant être un concurrent redoutable face à l’activité de pain et de beurre de Google”, a déclaré King Lip, stratège en chef chez Baker Avenue Wealth Management, qui détient des actions Alphabet et Microsoft.

Lip a averti, cependant, que les inquiétudes concernant Alphabet pourraient être exagérées, déclarant: “Je pense que Bing est encore très loin des capacités de recherche de Google.”

Le nouveau logiciel ChatGPT a suscité de l’enthousiasme dans les entreprises technologiques après des dizaines de milliers de suppressions d’emplois au cours des dernières semaines et les promesses des dirigeants de réduire les projets dits lunaires. L’intelligence artificielle est devenue une fixation pour les dirigeants de la technologie qui l’ont mentionnée jusqu’à six fois plus souvent lors des appels de résultats récents qu’au cours des trimestres précédents, a constaté Reuters.

L’attrait de la recherche basée sur l’IA est qu’elle pourrait cracher des résultats en langage clair, plutôt que dans une liste de liens, ce qui pourrait rendre la navigation plus rapide et plus efficace. On ne sait toujours pas quel impact cela pourrait avoir sur la publicité ciblée, l’épine dorsale des moteurs de recherche comme Google.

Les systèmes Chatbot AI comportent également des risques pour les entreprises en raison des biais inhérents à leurs algorithmes qui peuvent fausser les résultats, sexualiser les images ou même plagier, comme l’ont découvert les consommateurs testant le service. Microsoft, par exemple, a publié un chatbot sur Twitter en 2016 qui a rapidement commencé à générer du contenu raciste avant d’être fermé. Et une IA utilisée par le site d’information CNET s’est avérée produire des histoires factuellement incorrectes ou plagiées.

Au moment de la rédaction de cet article, la publicité Bard avait été vue sur Twitter plus d’un million de fois.



