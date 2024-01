La réponse de Fani Willis à l’assignation à comparaître est « très inappropriée », prévient un analyste juridique

L’analyste juridique Elie Honig a averti vendredi que la réponse de la procureure du comté de Fulton, en Géorgie, Fani Willis, à une assignation à comparaître en divorce était “très inappropriée”, au milieu d’allégations selon lesquelles elle aurait eu une liaison avec un procureur spécial de son bureau qu’elle avait embauché pour enquêter sur Donald Trump. Affaire d’ingérence électorale en Géorgie.

Dans une enquête lancée par Willis, l’ancien président et 14 coaccusés ont été inculpés par un grand jury de Géorgie en août et font face à des accusations de racket criminel pour avoir prétendument tenté d’annuler les résultats électoraux de la Géorgie lors des élections de 2020 remportées par Joe Biden. Quatre autres individus ont été inculpés, mais ont plaidé coupables et déclaré qu’ils coopéreraient avec les procureurs. Trump, le favori de la primaire présidentielle du GOP de 2024, et les autres accusés ont plaidé non coupables et ont nié les allégations.

Pendant ce temps, Willis s’est retrouvée impliquée dans sa propre bataille juridique, en raison de violations potentielles de l’éthique liées à sa prétendue liaison avec Nathan Wade, un procureur spécial de son bureau.

Ces allégations ont été formulées pour la première fois lorsque l’ancien membre du personnel de Trump, Michael Roman, qui fait face à sept chefs d’accusation en Géorgie, a intenté une action en justice présentée sans preuve tangible, alléguant que Willis « s’était engagé dans une relation personnelle et amoureuse » avec Wade et avait « personnellement bénéficié » de la prétendue liaison. ce qui signifie qu’elle a agi « pour frauder le public en lui offrant des services honnêtes ». Roman cherche à disqualifier Willis et Wade du procès ; Trump ne s’est pas joint à la motion. Le Georgia Bureau of Investigation (GBI) a précédemment confirmé Semaine d’actualités qu’il n’enquête pas sur le procureur pour irrégularité présumée.

Fani Willis, procureure du comté de Fulton, est vue au palais de justice du comté de Fulton le 21 novembre 2023, à Atlanta. L’analyste juridique Elie Honig a averti vendredi que la réponse de Willis à une assignation à comparaître en divorce était “très inappropriée” au milieu d’allégations selon lesquelles elle aurait eu une liaison avec un procureur spécial de son bureau qu’elle avait engagé pour enquêter sur Donald Trump dans son affaire d’ingérence électorale en Géorgie.

Getty Images



En outre, les relevés bancaires déposés dans l’affaire de divorce de Nathan Wade et de son épouse Joycelyn Wade suggèrent qu’il a payé pour que Willis effectue deux voyages. Fournies par Joycelyn, les déclarations montrent que Nathan a acheté des billets pour lui et Willis à deux reprises : un voyage à Miami en octobre 2022 et l’autre à San Francisco en avril 2023.

Willis n’a fait aucun commentaire depuis vendredi, lorsque les documents de divorce ont été rendus publics. Elle a rejeté les accusations la semaine dernière et a déclaré que ses détracteurs “jouaient la carte de la race” étant donné qu’ils avaient choisi Nathan, qui est noir.

Vendredi, dans une interview sur CNN Anderson Cooper 360°, Honig, analyste juridique principal du réseau et ancien procureur fédéral, a évoqué le possible conflit d’intérêts de Willis et a souligné une récente assignation à comparaître, l’appelant à témoigner la semaine prochaine dans l’affaire de divorce de Wade.

“Je pense que le procureur est très hors de propos ici. Elle reçoit une assignation à comparaître dans une affaire de divorce. L’assignation à comparaître n’est pas une accusation. Une assignation à comparaître signifie que vous êtes un témoin qui possède des informations pertinentes. De toute évidence, elle a des informations sur M. Wade. , de ses finances, de ses relations actuelles”, a déclaré Honig.

Il a ajouté qu’il pensait que la réponse de Willis à l’assignation à comparaître était “très inappropriée”, ajoutant qu’un procureur ne devrait pas utiliser une affaire pénale comme bouclier.

“Et la façon dont le procureur a répondu à cela est qu’elle a pris l’affaire pénale contre Donald Trump et l’a injectée dans l’affaire de divorce, en essayant de l’utiliser comme un bouclier pour éviter qu’elle doive témoigner. Elle a clairement des informations pertinentes. Et je pense que c’est le cas. “C’est très inapproprié pour elle de dire, eh bien, vous essayez d’interférer dans cette affaire pénale. C’est le procureur qui utilise l’affaire pénale comme bouclier, et je pense qu’elle a tort”, a déclaré Honig.

Semaine d’actualités a contacté le bureau du procureur du comté de Fulton par courrier électronique pour commentaires.

Cela survient après que l’avocat de Willis, Cinque Axam, ait déposé jeudi une requête pour l’empêcher d’être forcée de témoigner par assignation à comparaître dans l’affaire de divorce le 23 janvier, selon le Atlanta Journal-Constitution. Axam a fait valoir que Joycelyn Wade “a conspiré avec les parties intéressées dans l’affaire pénale d’ingérence électorale pour utiliser le processus de découverte civile pour ennuyer, embarrasser et opprimer le procureur de district Willis”.

En ce qui concerne le cas de Trump, Honig estime que les allégations contre Willis ne suffiront pas à rejeter les accusations portées contre l’ancien président.

“Je ne pense pas que cela constituera une base pour rejeter les accusations portées contre Donald Trump ou l’un des autres accusés dans cette affaire. Cela n’a rien à voir avec le bien-fondé des accusations portées contre Donald Trump. Cela n’a pas à voir avec le bien-fondé des accusations portées contre Donald Trump. rien à voir avec les droits constitutionnels de l’accusé”, a-t-il déclaré.

Cependant, Honig a averti que s’il y avait un conflit d’intérêt confirmé, le procureur pourrait être disqualifié de cette affaire.

“Et puis il y a la question suivante : est-ce que cela signifierait que tout son bureau serait disqualifié ? Ce qui signifie que l’affaire serait probablement transférée au bureau d’un procureur voisin”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, la relation Willis-Wade doit maintenant être abordée par le procureur de district, a écrit le juge Scott McAfee de la Cour supérieure de Géorgie dans un dossier judiciaire plus tôt cette semaine. Willis doit soumettre une réponse écrite avant le 2 février aux allégations selon lesquelles elle « aurait eu une relation personnelle et amoureuse » avec Wade, qui sera suivie d’une audition des preuves le 15 février.