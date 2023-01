La réponse de Donald Trump à un High-five a Internet en grand écart

Cela fait plus de deux ans que Donald Trump a quitté la Maison Blanche. Cependant, le 45e président des États-Unis continue d’être tendance sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter et Facebook. Une vidéo hilarante de Trump est maintenant devenue virale sur Twitter. La vidéo provient de la station balnéaire de Trump en Floride, Mar-a-Lago. Dans le clip, on peut voir Trump poser aux côtés de certains de ses partisans sur le parcours de golf de son club. D’après la vidéo, lorsque l’un des supporters tente de lui donner un high-five, Trump répond en lui donnant un air high-five. De plus, un membre du service de sécurité de Trump dit fermement au partisan qu’il n’est pas censé toucher l’ancien président. La vidéo a été partagée par l’utilisateur de Twitter Ron Filipkowski et est devenue virale avec plus d’un million de vues sur le site de microblogging.

Les utilisateurs de Twitter ont laissé tomber des commentaires intéressants sous le tweet. Un utilisateur a écrit : « Il aime ses supporters !!! Mon Dieu !”

Un autre utilisateur a tweeté : « Air high fives ? C’est un nouveau. De plus, je me demande si ces gars sont les gagnants du concours de cartes à collectionner numériques et c’est le prix.

Donald Trump a longtemps été qualifié de germophobe. Il évite les microbes, en particulier ceux transmis par le toucher. En fait, son obsession d’éviter les microbes est telle qu’il a déjà été vu en train de manger une pizza avec une fourchette.

Trump est un germaphobe autoproclamé et il a fait cette révélation lors d’une conférence de presse en 2017.

“Je suis aussi très germaphobe, au fait, croyez-moi”, a déclaré Trump dans un communiqué tenu le 11 janvier 2017. Certains rapports suggèrent même que Trump est connu pour regarder les aides qui éternuent dans son proximité ou essayez de lui serrer la main après avoir toussé. Avant de devenir président, Trump a écrit un jour que la pratique de la poignée de main était « barbare ». Cependant, serrer la main est l’un des éléments les plus importants de la politique de vente au détail.

Donald Trump a annoncé sa troisième candidature présidentielle le 24 novembre. Le milliardaire de 76 ans est largement considéré comme le favori pour devenir le candidat du Parti républicain. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, défiera probablement Trump pour la nomination du GOP 2024.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici