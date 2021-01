Le rapport intérimaire, un premier plan de réforme, décrit les hypothèses erronées, la planification inefficace et les réponses lentes – y compris les faux pas de l’OMS elle-même – qui ont contribué à alimenter une pandémie qui a tué plus de deux millions de personnes.

Mettant à nu une cascade d’échecs d’un an, un panel de l’Organisation mondiale de la santé raconte dans un rapport accablant comment les gouvernements et les organisations de santé publique du monde entier ont réagi lentement et de manière inefficace au coronavirus, malgré des années d’avertissements.

Et malgré les décennies de prédictions selon lesquelles une pandémie virale était inévitable, et des années de comités, d’équipes spéciales et de groupes de haut niveau visant à préparer l’OMS à cette urgence, les réformes tardaient à venir. «L’incapacité à adopter un changement fondamental malgré les avertissements émis a laissé le monde dangereusement exposé, comme le prouve la pandémie de Covid-19», indique le rapport.

Le rapport décrit un échec menant à un autre, du système d’alerte à la pandémie «lent, encombrant et indécis», aux années de plans de préparation qui n’ont pas abouti, aux réponses décousues et même obstructives des gouvernements nationaux.

Le panel, dirigé par Helen Clark, une ancienne Premier ministre de Nouvelle-Zélande, et Ellen Johnson Sirleaf, une ancienne présidente du Libéria, mène toujours son enquête. Mais en rédigeant un rapport intérimaire et en définissant la portée de son enquête, le groupe d’experts indique clairement que le monde doit repenser son approche des flambées.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a nommé le groupe chargé d’examiner la réponse mondiale au Covid-19. Bien que le panel ait déclaré que le rapport était basé sur des centaines de documents, des consultations d’experts et plus de 100 entretiens avec des intervenants de première ligne, il n’est pas clair si les enquêteurs ont parlé à des responsables de la santé clés ou examiné des documents internes.

Le rapport reproche également aux dirigeants de la santé publique de répondre lentement aux premières preuves selon lesquelles des personnes sans symptômes pourraient propager le nouveau coronavirus. Les premiers rapports en Chine et un en Allemagne ont documenté ce phénomène. Mais les principales agences de santé, y compris l’Organisation mondiale de la santé, ont fourni des conseils contradictoires et parfois trompeurs, selon une enquête du New York Times.

L’organisation a refusé de commenter sur le rapport avant que ses gouvernements membres ne l’aient examiné.

Les détails dans le rapport de 34 pages sont minces, mais il indique que la Chine disposait de preuves de séquençage du génome qu’un nouveau virus circulait à Wuhan en décembre 2019. Les autorités sanitaires auraient pu agir plus rapidement et de manière plus décisive pour contenir l’épidémie, indique le rapport, pourtant pays après pays ont répété nombre des mêmes erreurs.

«Il y a eu des occasions manquées d’appliquer des mesures de santé publique de base», indique le rapport.

Au lieu de se rallier à des réponses sanitaires éprouvées, les gouvernements et leurs citoyens ont été fracturés. Le port du masque et la distanciation sociale sont devenus des déclarations politiques. Les théories du complot se sont largement répandues. Et les gouvernements n’ont pas procédé aux tests de routine et à la recherche des contacts nécessaires pour contrôler la maladie.

Trop souvent, les enquêteurs ont constaté que les dirigeants nationaux prenaient des décisions en matière de santé dans le but de maintenir leur économie à flot, bien qu’ils n’aient pas choisi de nombreux pays pour les critiquer. Cela s’est avéré être un faux choix. Le panel a constaté que les pays qui ont répondu avec force et efficacité à l’épidémie se sont également mieux comportés économiquement, même si l’économie mondiale a perdu plus de 7 billions de dollars.