LONDRES, 30 octobre (Reuters) – L’approche de l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson face à la pandémie de COVID-19 était “folle et dangereuse” et son indécision constante rendait “impossible” la lutte contre le virus, a déclaré le plus haut fonctionnaire du gouvernement aux responsables. .

Les échanges entre Simon Case, le plus haut responsable du gouvernement, et des responsables dans lesquels il a également qualifié la réponse britannique en 2020 de « blague terrible et tragique », ont été montrés lundi dans le cadre de l’enquête sur la manière dont le gouvernement a géré la pire crise sanitaire depuis presque un siècle.

À l’automne 2020, alors que le gouvernement discutait de la manière de supprimer le virus, Case a déclaré à propos de Johnson : “Il ne peut pas diriger et nous ne pouvons pas le soutenir dans ces circonstances. Le capitaine de l’équipe ne peut pas modifier la décision sur les grands jeux chaque jour.” Il écrit alors en majuscules : “IL FAUT ARRÊTER”.

Quelques mois plus tôt, lors de la réouverture du gouvernement après le premier confinement, Case a déclaré que Johnson voulait laisser le virus « se déchirer » et a comparé l’approche de Johnson à la façon dont le président américain Donald Trump et le président brésilien Jair Bolsonaro, connus pour avoir rejeté la menace du COVID, géraient la crise.

“Cela risque de devenir fou et dangereux au niveau Trump/Bolsonaro”, a déclaré Case à d’autres collègues.

Un porte-parole de Johnson, qui comparaîtra à l’avenir comme témoin dans l’enquête, a refusé de commenter.

Les messages ont été publiés au début de la semaine, au cours desquels un certain nombre de hauts responsables de Johnson témoignent et révèlent comment son gouvernement a travaillé pendant la pandémie.

Martin Reynolds, l’ancien secrétaire privé principal de Johnson qui a comparu devant l’enquête lundi, a déclaré qu’il y avait une culture de dysfonctionnement et de misogynie au cœur du gouvernement pendant la crise.

Reynolds a révélé que lui et un autre collègue avaient rédigé un rapport en mai 2020 recommandant une réforme de la façon dont l’équipe de Johnson fonctionnait pour remédier à la gestion « sous-optimale » par le gouvernement de la première phase du COVID.

Lorsqu’on lui a demandé si le rapport montrait “un dysfonctionnement, un manque de discipline, un chaos et un degré important de misogynie”, Reynolds a répondu qu’il était d’accord.

Reynolds a déclaré qu’il existait une “culture de super-héros” parmi certains responsables.

“En termes de diversité de prise de décision, en termes de traitement des femmes, je suis d’accord. Je pense que cela reste un problème culturel persistant, que nous aurions pu faire davantage pour résoudre”, a déclaré Reynolds.

Reportage d’Andrew MacAskill, reportage supplémentaire d’Elizabeth Piper, édité par Ed Osmond

