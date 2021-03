La réponse de Biden à l’enquête sur Khashoggi est «  choquante  », déclare un responsable de l’ONU

Le responsable des Nations Unies qui a enquêté sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi a vivement critiqué la réponse du président Biden au meurtre, affirmant que le fait que son administration n’ait pas sanctionné le prince héritier Mohammed ben Salmane a envoyé un message «dangereux» aux dirigeants mondiaux selon lesquels ils pourraient tuer des dissidents et des journalistes avec l’impunité et ne subissent aucune conséquence.

«J’ai trouvé cela choquant», a déclaré Agnès Callamard, la rapporteure spéciale des Nations Unies pour les exécutions extrajudiciaires, dans une interview accordée mercredi à Yahoo News. «Je pensais que Joe Biden s’était engagé au cours de sa campagne concernant la vérité et la responsabilité, alors je m’attendais certainement à plus. J’ai également senti que ce genre de message était en fait dangereux. Cela a donné l’impression aux tueurs potentiels de journalistes que tant qu’ils ont une relation amicale avec les États-Unis, ils peuvent continuer à tuer des dissidents. Oui, peut-être qu’ils seront nommés [and] un peu honteux. Mais rien d’autre. C’est pour moi une source extraordinaire de déception et de frustration. »

La Maison Blanche et le Département d’État n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le président Biden s’exprimant dans le bureau ovale. (Brendan Smialowski / AFP via Getty Images)

Après une enquête exhaustive, au cours de laquelle elle a eu accès à des cassettes audio secrètes réalisées par les services de renseignements turcs, Callamard a publié en juin 2019 un rapport cinglant et très détaillé qui concluait que le meurtre de Khashoggi était «un crime international» qui était couvert par le Le gouvernement saoudien à travers un processus juridique fictif et très secret qui n’a pas permis d’explorer le rôle des hauts fonctionnaires responsables du meurtre.

Ses commentaires sont venus en réponse à la publication la semaine dernière d’un rapport déclassifié tant attendu du directeur du renseignement national Avril Haines selon lequel Mohammed bin Salman, qui est alternativement appelé MBS dans le rapport, a approuvé l’opération qui a tué Khashoggi à l’intérieur du Consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre 2018. En réponse, l’administration a sanctionné l’ancien chef adjoint du renseignement saoudien Ahmed Hassan Asiri, l’ajoutant à une liste de 17 autres agents saoudiens qui avaient déjà été sanctionnés par l’administration Trump. Il a également imposé ce qu’il a appelé une «interdiction de Khashoggi» qui refuserait les visas américains à 76 Saoudiens non identifiés qui, selon des responsables de l’administration, étaient impliqués dans des opérations extraterritoriales visant à réprimer ou à intimider les dissidents et les journalistes.

L’histoire continue

Mais l’administration n’a pas touché le prince héritier, le chef de facto du pays qui est sur le point de succéder à son père le roi Salmane en tant que monarque absolu du pays, apparemment parce que de nouvelles mesures auraient pu perturber les relations des États-Unis avec un allié de longue date au Moyen-Orient.

Callamard a vivement critiqué ce calcul politique.

«Ses avoirs devraient être gelés, ses comptes bancaires, bien sûr, devraient être gelés», a-t-elle déclaré, faisant référence à MBS. «C’est ce qui a été fait aux autres [involved in the Khashoggi killing]. Je ne vois pas pourquoi ils ne le lui font pas, d’autant plus qu’il n’est même pas encore chef de l’Etat. Donc, s’il y avait des questions sur l’immunité, cela ne semble pas être applicable pour le moment. «

Callamard a ajouté qu’elle était particulièrement consternée par l’accueil que le prince héritier a reçu lorsqu’il s’est rendu au sommet du G-20 à Osaka, au Japon, en juin 2019, quelques jours à peine après la publication de son rapport accablant sur le meurtre de Khashoggi – et la complicité de MBS -.

Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed bin Salman, au centre, et le président argentin Mauricio Macri, à droite, assistent à un événement du G-20 sur l’autonomisation des femmes à Osaka, au Japon, en juin 2019 (Brendan Smialowski / AFP via Getty Images)

Le prince héritier a été «accueilli à bras ouverts et presque oint lors de la réunion du G-20 à Osaka», a-t-elle déclaré. «Mohammed ben Salmane devrait être banni de plusieurs de ces rassemblements internationaux. Nous ne devrions pas avoir à affronter le genre d’images et de comportement que nous avons vus à Osaka, chaque dirigeant du G-20 étant obligé de sourire et d’accueillir quelqu’un qui est un tueur connu maintenant. Je ne suis pas naïf. Mais dans ce cas particulier, il a utilisé sa position de pouvoir pour ordonner le meurtre de quelqu’un qu’il n’aimait pas.

Le sommet a eu lieu moins de deux semaines après que Callamard a publié son rapport qui contestait les affirmations des responsables saoudiens selon lesquelles le meurtre de Khashoggi était un accident tragique. En fait, a conclu Callamard, des enregistrements audio des services de renseignement turcs provenant de l’intérieur du consulat saoudien ont montré que, bien que l’opération contre Khashoggi ait pu à l’origine être planifiée comme un enlèvement ou une restitution visant à le renvoyer en Arabie saoudite, elle s’était transformée en un complot d’assassinat. le jour du meurtre. Même avant que Khashoggi n’entre au consulat ce jour-là – pour récupérer les dossiers de divorce qui lui permettraient d’épouser sa fiancée turque – les agents saoudiens discutaient de plans pour démembrer ses articulations et couper son corps en morceaux avec un responsable du renseignement le qualifiant de » animal sacrificiel.

Callamard a déclaré que même si elle était heureuse que le rapport de l’administration Biden sur le meurtre ait blâmé ben Salmane, elle était déçue qu’il n’inclue aucun des détails contenus dans son propre rapport sur ce qui s’était passé au consulat. Selon plusieurs médias à l’époque, la CIA avait accès aux mêmes bandes audio turques ainsi qu’à d’autres renseignements sur la façon dont les Saoudiens ont assassiné Khashoggi – dont aucun n’a été inclus dans le rapport publié par le directeur du renseignement national Avril Haines.

Le dissident saoudien Jamal Khashoggi prend la parole lors d’un événement organisé par Middle East Monitor à Londres, en Grande-Bretagne, le 29 septembre 2018. Photo prise le 29 septembre 2018 (Crédit: Middle East Monitor / Document via Reuters)

«J’ai été déçu», a déclaré Callamard, par le manque de détails dans la publication de l’administration sur le meurtre. Les responsables ont apparemment émis un «jugement politique», a-t-elle ajouté, pour ne pas énerver les Saoudiens en publiant un rapport complet sur ce que le gouvernement américain savait du meurtre. Les responsables américains ont déclaré que ces détails sont généralement omis des divulgations publiques par crainte de compromettre les sources et les méthodes de collecte de renseignements américains.

«Très peu a été mis dans le domaine public et la plupart de ce qu’ils avaient entre les mains reste confidentiel», a déclaré Callamard.

____

En savoir plus sur Yahoo News: