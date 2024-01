La réponse de Biden à l’attaque de drones en Jordanie sera probablement puissante, mais les États-Unis craignent de déclencher une guerre plus large avec l’Iran, selon des responsables.

CNN

La réponse des États-Unis à la attaque de drone en Jordanie qui a tué et blessé des militaires américains dimanche sera probablement plus puissante que les précédentes frappes de représailles américaines en Irak et Syrieont déclaré des responsables à CNN, même si le Pentagone et la Maison Blanche font attention à ne pas télégraphier les plans de l’administration.

Président Joe Biden est soumis à une pression croissante pour réagir de manière à mettre un terme définitif à ces attaques. Des militants soutenus par l’Iran ont ciblé des installations militaires américaines en Irak et en Syrie plus de 160 fois depuis octobre, et plusieurs législateurs républicains ont appelé les États-Unis à frapper directement l’Iran pour envoyer un message clair.

Mais le plus grand défi désormais pour l’administration Biden est de savoir comment réagir à la frappe de drone – l’attaque la plus meurtrière contre les forces américaines dans la région depuis la bombardement à Abbey Gate a tué 13 militaires américains dans les derniers jours du retrait d’Afghanistan – sans déclencher de guerre régionale.

Les États-Unis ont mené ces derniers mois plusieurs frappes ciblant les dépôts d’armes des mandataires iraniens en Irak et en Syrie. À ce jour, aucune de ces frappes n’a dissuadé les militants, dont les 165 attaques ont blessé plus de 120 militaires américains dans la région depuis octobre.

Le lieutenant-général à la retraite Mark Hertling a déclaré que la mort de militaires américains « a certainement franchi la ligne rouge du président », et que les responsables et les analystes s’attendent à une réponse plus ferme qui ne se limite pas nécessairement à un pays ou à un jour. Mais les responsables ont laissé entendre qu’il était peu probable que les États-Unis frappent d’ici là. L’Iran.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que l’environnement au Moyen-Orient est aussi dangereux qu’il l’est dans la région « depuis au moins 1973, et sans doute même avant cela ».

Blinken a ajouté que la réponse américaine « pourrait être à plusieurs niveaux, se dérouler par étapes et se maintenir dans le temps ».

L’administration Biden pourrait décider de frapper à nouveau les groupes militants en Irak, en Syrie ou dans les deux pays, et pourrait également cibler les dirigeants des milices régionales. Dans au moins un cas début janvier, les États-Unis ont ciblé un haut responsable de Harakat al-Nujaba, un mandataire iranien qui a attaqué les forces américaines. Une cyberattaque offensive est une autre option, ont noté les responsables.

Un responsable américain a déclaré que les États-Unis faisaient attention à ne pas être trop précis sur l’origine du drone ou sur les militants qui l’ont lancé, afin de préserver un certain élément de surprise lorsque les États-Unis réagiraient. Les responsables américains ont seulement déclaré que le groupe mandataire iranien Kataib Hezbollah semblait avoir soutenu la frappe.

« Nous ne retirons rien de la table », a déclaré à CNN un responsable américain de la défense.

Pourtant, frapper l’Iran est l’une des options les moins probables à ce stade, ont déclaré des responsables. Les responsables de Biden ont déclaré à plusieurs reprises lundi que les États-Unis ne voulaient pas entrer en guerre avec l’Iran, ce qui serait le résultat probable d’une frappe américaine à l’intérieur des frontières iraniennes.

« Nous ne cherchons pas une guerre avec l’Iran. Nous ne prévoyons pas un conflit plus large au Moyen-Orient », a déclaré lundi à CNN John Kirby, coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale. « En fait, chaque mesure prise par le président a pour but de désamorcer la situation et d’essayer d’apaiser les tensions. »

Même si les États-Unis tiennent l’Iran pour responsable des attaques, compte tenu du soutien financier et militaire de Téhéran à ses groupes mandataires, rien n’indique pour l’instant que l’Iran ait explicitement dirigé l’attaque meurtrière de dimanche ou qu’il l’ait voulu comme une escalade délibérée contre les États-Unis, ont déclaré plusieurs sources à CNN. .

Le gouvernement iranien a également nié toute implication.

“Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une escalade”, a déclaré un responsable américain. “C’est le même type d’attaque qu’ils ont fait 163 fois auparavant et sur 164 fois, ils ont de la chance.”

L’attaque présentait bon nombre des caractéristiques des plus de 160 frappes précédentes menées par les militants soutenus par l’Iran, ont déclaré les responsables – la seule différence étant que celle-ci a réussi à toucher un conteneur d’habitations sur la base américaine, appelée Tower 22, tôt dimanche, lorsque le service les membres étaient toujours dans leur lit et n’avaient que peu de temps pour évacuer.

Le drone a également volé à basse altitude, lui permettant potentiellement d’échapper aux défenses aériennes de la base, et s’est approché de la base à peu près au même moment où un drone américain revenait d’une mission. Cela a probablement semé la confusion et pourrait avoir retardé la réponse, ont déclaré les responsables.

“Nous savons que ces groupes sont soutenus par l’Iran et, par conséquent, ils ont leur empreinte là-dessus, mais je ne peux pas vous en dire plus sur qui les a dirigés”, a déclaré Sabrina Singh, secrétaire de presse adjointe du Pentagone, lors d’un point de presse lundi.

Néanmoins, si les États-Unis tentent de désamorcer la situation par des frappes de représailles proportionnées et limitées, cela pourrait être perçu comme une faiblesse pour l’Iran et ses mandataires, a déclaré Jon Alterman, directeur du programme Moyen-Orient au Centre d’études stratégiques et internationales.

“Si tout est délibéré et proportionné, cela incite les gens à aller jusqu’à la ligne rouge et à s’assurer qu’ils savent exactement où se trouve cette ligne rouge”, a déclaré Alterman à CNN.

L’Iran a passé des années à investir dans ses mandataires régionaux, du Hezbollah au Liban aux Houthis au Yémen en passant par les groupes militants en Irak et en Syrie. Téhéran a fourni de l’argent, des armes, de la formation et des fournitures à ces mandataires, officieusement connus sous le nom d’« axe de la résistance », alors qu’il cherche à élargir son influence au Moyen-Orient et à faire pression sur les États-Unis pour qu’ils se désengagent de la région.

« Au cours des trois derniers mois, l’Iran a profondément bénéficié de ses années d’investissement dans l’axe de la résistance », a déclaré Alterman. Téhéran a été témoin des manifestations anti-américaines et anti-israéliennes qui ont déferlé sur le Moyen-Orient après le début de la guerre entre Israël et le Hamas. L’Iran se rapproche de plus en plus de la Russie et de la Chine, et les responsables irakiens ont récemment commencé à appeler plus fort à la fin de la présence militaire américaine dans le pays.

Ce sont des mesures de victoire pour l’Iran.

« Chaque message que vous voyez parle de la crainte d’une escalade de la part de l’administration », a déclaré un ancien haut responsable militaire qui a suivi de près les développements dans la région. “Nous avons réussi à nous dissuader ici.”