La réponse de BC COVID saluée pour son « agilité », malgré le manque de confiance du public : examen

Le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, prend la parole lors d'une conférence de presse à Vancouver, en Colombie-Britannique, le lundi 11 avril 2022.

Et ce malgré le fait que près de 75% des personnes interrogées dans le cadre de l’étude indépendante ont déclaré qu’elles ne faisaient pas confiance aux informations provenant du gouvernement.

Cependant, les auteurs du rapport et le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, affirment que le sondage en ligne n’était pas représentatif de la population dans son ensemble et que les résultats ont montré beaucoup plus d’insatisfaction que les autres sondages d’opinion publique.

L’examen a fait 26 conclusions, y compris des recommandations concernant l’amélioration des communications, la transparence, la collecte de données et l’amélioration de la confiance du public.

Farnworth a déclaré que le gouvernement avait essayé d’être aussi ouvert que possible pendant la pandémie et avait fondé ses décisions sur les meilleurs conseils de santé publique disponibles.

Il a déclaré que bon nombre des conclusions de l’examen font partie des travaux déjà en cours pour préparer la Colombie-Britannique aux futures urgences provinciales.

