Un indice de performance classant la réponse des pays à la pandémie de coronavirus a placé le Royaume-Uni au 66e rang mondial – derrière l’Italie et la Suède.

Le classement intervient quelques jours à peine après que les décès liés à Covid-19 au Royaume-Uni viennent de franchir le seuil des 100000.

😷 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

L’indice exclut la Chine, où les premiers cas de virus ont été enregistrés, en raison d’un manque de données accessibles au public.

L’Inde, au 86e rang avec plus de 11 millions de cas, et les États-Unis, au 94e rang, avec plus de 25 millions de cas confirmés enregistrés, étaient derrière le Royaume-Uni.

La Nouvelle-Zélande a pris la première place sans surprise. Le Vietnam et Taïwan suivaient de près aux deuxième et troisième places, a rapporté Reuters.

La Thaïlande, Chypre, le Rwanda, l’Islande, l’Australie, la Lettonie et Sri Lanka figuraient également dans le top 10, avec moins de cas signalés et de décès à la fois en termes globaux et par habitant.

Un thème général de l’index était que l’Asie-Pacifique s’était avérée plus efficace pour contenir le virus, tandis que les États-Unis et l’Europe avaient été «rapidement submergés» par la propagation rapide du coronavirus.

Publication du rapport du Lowy Institute, basé à Sydney, jeudi, alors que les cas mondiaux de coronavirus dépassent les 100 millions.

Le bilan mondial des morts dépasse désormais les 2 millions.

Les résultats ont été évalués à partir d’une évaluation de 98 pays, dans les 36 semaines qui ont suivi leur centième cas confirmé de Covid-19. Il a utilisé les données disponibles jusqu’au 9 janvier 2021, a déclaré l’Institut.

Des moyennes mobiles sur 14 jours des nouveaux chiffres quotidiens ont été calculées pour les cas confirmés, ainsi que pour les cas confirmés par million de personnes, les décès confirmés, les décès confirmés par million de personnes, les cas confirmés en proportion des tests et les tests pour mille personnes.

LE SYSTÈME POLITIQUE A UN IMPACT PLUS PETIT QUE L’IMAGE

Dans son analyse, le Lowy Intitute a déclaré que les niveaux de développement économique ou les différences dans les systèmes politiques entre les pays avaient un impact moindre sur les résultats que ce qui était «souvent supposé ou annoncé».

«En général, les pays avec des populations plus petites, des sociétés cohésives et des institutions capables ont un avantage comparatif pour faire face à une crise mondiale telle qu’une pandémie.»

Le Premier ministre Boris Johnson a marqué le cap des 100 000 personnes avec un discours national mardi, lorsqu’il a présenté ses «plus sincères condoléances» à tous ceux qui avaient perdu un être cher à cause du virus.

«Il est difficile de calculer le chagrin contenu dans cette sombre statistique – les années de vie perdues, les réunions de famille sans participation, et pour tant de parents, l’occasion manquée même de dire au revoir.

Une enquête sur les infections réalisée aujourd’hui par l’Imperial College de Londres a suggéré que les cas étaient en train de baisser, en raison d’une propagation réduite à Londres et dans le sud.

Les scientifiques ont déclaré que les résultats étaient « de très bonnes nouvelles », mais les niveaux avertis doivent baisser davantage et plus rapidement pour aider à réduire la pression sur le NHS.

Plus de 167 000 personnes ont été écouvillées à travers l’Angleterre entre le 6 et le 22 janvier dans le cadre de l’étude React.

Cela montre qu’à l’échelle nationale, le R – le nombre de personnes que chaque cas de Covid infecte – est de 0,98.

Et sur les neuf régions d’Angleterre, cinq voyaient une baisse des infections.

Mais les cas restent toujours les plus élevés enregistrés par l’enquête, une personne sur 64 étant désormais porteuse du virus à travers l’Angleterre.