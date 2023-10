La réponse cinglante de Zlatan Ibrahimovic à Arsène Wenger

Zlatan Ibrahimovic n’est pas un violet qui recule ; loin de là. Et, dans le plus pur style Zlatan, il a maintenant révélé sa réponse à un ancien légendaire manager de Premier League il y a 25 ans.

À l’âge de 17 ans, le manager d’Arsenal, Arsène Wenger, a invité le Suédois à s’entraîner avec l’équipe de Premier League pour prouver pourquoi ils devraient le signer. Toujours en marge de l’équipe première de Malmö, de nombreux joueurs auraient sauté sur l’occasion de s’entraîner aux côtés de Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira.

Pas Zlatan. Parlant sur Piers Morgan : non censuré, Ibrahimovic explique sa décision de rejeter les essais d’Arsenal alors qu’il n’a encore que 17 ans.

« Wenger m’a invité mais je ne suis pas allé à Arsenal. Je ne fais pas d’essais », a déclaré Ibrahimovic. Cependant, lorsqu’on l’a pressé sur ce commentaire, sa confiance en soi inébranlable s’est manifestée.

« Non non, tu ne comprends pas… Je ne fais pas d’essais. Je suis le meilleur, j’emmerde le reste. »

Ce n’est cependant pas la première fois que le Suédois évoque son refus d’Arsenal. Auparavant, il a parlé de ses ambitions en tant que jeune footballeur et du fait que le manque de confiance de Wenger à le signer immédiatement ne cadrait tout simplement pas avec ses projets de carrière.

« Je suis allé à Londres pour un rendez-vous avec Wenger, qui m’a demandé d’auditionner pour les Gunners », a déclaré Ibrahimovic. Sky Sport Italie. « Je lui ai dit ‘je ne ferai pas de procès : que tu me prennes ou pas, je ne suis pas là pour perdre du temps’.

« J’avais déjà ce genre de confiance [in myself], parce que dans mon esprit, j’étais le plus fort de tous, même quand j’étais jeune. J’ai rencontré Wenger parce que je m’attendais à ce qu’il me dise de commencer avec eux tout de suite. Mais Ibra ne teste pas.

« Quand j’étais jeune, dans mon esprit, personne n’était meilleur que moi. J’ai regardé Ronaldo, Romario et [Roberto] Baggio à la télé et j’avais un objectif : je voulais montrer que j’étais le meilleur. »

Au lieu de signer pour Arsenal, le joueur de 42 ans a rejoint l’Ajax en 2001 après avoir impressionné lorsqu’il était adolescent à Malmö. Sa décision ne s’est finalement pas trop mal passée.

Après tout, il a remporté d’innombrables titres de champion dans quatre pays européens différents, de multiples honneurs nationaux et une pléthore de distinctions individuelles au cours de sa carrière professionnelle.

