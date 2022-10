La réponse choquante de Mike Tindall lorsqu’on lui a demandé s’il avait la permission royale de faire I’m A Celeb

C’est la réponse choc que Mike Tindall a donnée lorsqu’on lui a demandé s’il avait la permission royale de le faire Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !

L’ancien joueur de rugby anglais, 44 ans, est arrivé à l’aéroport australien de Brisbane aujourd’hui avant sa première royale dans l’émission télévisée de longue date.

Mike est marié à la petite-fille de feu la reine, Zara Phillips, et est le premier membre de la famille royale à participer à l’émission.

Mais, alors qu’il traversait l’aéroport, on a demandé à Mike: “Les premiers rapports indiquaient que vous aviez demandé la permission à certains membres de la famille royale, est-ce vrai?”

Ce à quoi l’homme de 44 ans a répondu: “Ce n’est pas quelque chose que j’ai besoin de vous dire, n’est-ce pas.”

Lorsqu’on lui a demandé ce que sa femme pensait de l’émission, Mike a répondu : « Elle va bien, sinon je ne l’aurais pas fait, n’est-ce pas ?

“J’étais toujours sur la clôture, mais je pense que ce sera très amusant à la fin de la journée.”

Il n’a été annoncé qu’au début du mois que Mike occuperait une place dans la nouvelle série, qui débutera la semaine prochaine.

Aujourd’hui, Mike a révélé ses plus grandes craintes à l’idée de participer à l’émission – manquer sa famille et avoir la « faim » tout en vivant avec le régime de haricots et de riz de la jungle.

Mais il a dit : « Ça devrait être bien amusant, pourquoi pas ? Ça vaut toujours le coup d’y aller, n’est-ce pas ?





Il a déclaré au Sun: “C’est probablement l’une des plus longues périodes où nous avons été complètement absents sans communication.

“Quand vous partez, vous avez toujours la communication, donc ça va évidemment être le plus difficile.

“Vous devez juste vous mettre en tête de faire ce que vous faites et essayer de gagner des étoiles et des trucs et voir où vous allez à partir de là. Je veux gagner des étoiles parce que je veux manger !

“Le cintre sera toujours la plus grande chose dont vous aurez à vous soucier, mais j’ai aussi trois enfants, donc le manque de sommeil vient avec le territoire.”

Son rôle dans la série signifie qu’en cas de succès, Mike pourrait être le “roi de la jungle” avant le couronnement du roi Charles.

Mais le père de trois enfants a ri: “Je ne pense pas vraiment à ça pour être honnête.”

Il a ajouté qu’il n’avait “aucune idée” si les princes William et Harry seraient à l’écoute pour le regarder affronter Bushtucker Trials.

Mike rejoint les stars qui sont déjà arrivées sur la Gold Coast prêtes à rencontrer Ant et Dec dans le camp de la jungle, notamment le DJ radio Chris Moyles et Olivia Attwood de Love Island.





Ce n’est pas la première fois que le Royal apparaît dans une émission de divertissement, avec lui sur les pistes pour The Jump de Channel 4 et Mission Survive de Bear Grylls en 2015.

Mais dit que c’était la première grande série de télé-réalité qu’un royal avait faite depuis It’s A Knockout, il a ajouté: “Personne n’a dit ça quand j’ai fait Bear Grylls et The Jump et je fais juste des choses que je pense être amusantes.”

