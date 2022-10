Un papa dit avoir reçu cette réponse choquante de sa nouvelle Alexa lorsqu’il lui a demandé comment “empêcher ses enfants de rire”.

Adam Chamberlain, 45 ans, a posté la vidéo de la réponse brutale après avoir acheté le nouvel appareil pour sa maison.

Adam Chamberlain affirme que sa nouvelle Alexa lui a dit de « frapper ses enfants à la gorge » lorsqu’il lui a demandé comment les empêcher de rire 1 crédit

Le propriétaire du pub de Sheffield a déclaré avoir trouvé un message sur Reddit demandant des questions à poser au kit construit par Amazon.

On l’entend dans la vidéo dire : “Alexa, comment empêches-tu les enfants de rire ?”

L’appareil répond par : “Selon un contributeur d’Alexa Answers, le cas échéant, vous pourriez leur donner un coup de poing dans la gorge.

“S’ils se tordent de douleur et sont incapables de respirer, ils seront moins enclins à rire.”

La réponse brutale a gagné en popularité après avoir été publiée sur TikTok et avoir enregistré plus de 20 000 likes et vue plus de 215 000 fois.

Adam : “Nous venons de recevoir l’Alexa et je l’ai vue sur un post sur Reddit avec des questions amusantes sur Alexa.

“J’ai décidé de le mettre sur TikTok parce que je trouvais ça drôle, 21k personnes l’ont aimé donc je pense que ça a chatouillé certaines personnes.

“Beaucoup n’ont pas eu de réponses, l’une d’entre elles était ‘où puis-je cacher un corps ?’ Alors quand il a répondu ça, j’ai été choqué.”

La vidéo a été reçue principalement de manière positive avec de nombreux partages et rires du clip.

“Je n’ai pas beaucoup de vidéos sur TikTok mais les vues les plus élevées autres que celle-ci sont d’environ 500.

“Cette vidéo a eu 214 000 vues jusqu’à présent, j’ai donc été choqué par la réponse.”

Malgré la réponse largement positive, certaines personnes ont affirmé qu’il était mis en place et que la réponse était automatisée.

Chamberlain a déclaré: “Il y a eu quelques commentaires disant que c’était une routine programmée.

“Ce n’est pas le cas. Je suis juste content que ma vidéo ait fait rire quelques personnes.”

Un porte-parole d’Amazon a déclaré: “Cette réponse a été supprimée en septembre dès que nous en avons pris connaissance.

“Pour les questions peu courantes, la fonctionnalité Alexa Answers permet aux clients d’Amazon de suggérer des réponses.

“Nous indiquons clairement aux clients quand ils reçoivent une réponse Alexa Answers et avons mis en place un processus de modération à plusieurs niveaux, qui comprend l’automatisation et des modérateurs formés.

“Dans les rares cas où nous repérons des réponses qui ne satisfont pas à notre barre, nous les supprimons rapidement, comme nous l’avons fait dans ce cas.

“Nous bloquons également les contributions des personnes qui ne se conforment pas à nos directives communautaires.”