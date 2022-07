La réponse calme d’Ananya Panday à la journaliste “effrontée” qui a essayé de la rôtir impressionne

Ananya Panday n’est pas étrangère aux trollages sur Internet et en a récemment parlé sur Koffee With Karan concernant la façon dont cela affecte sa santé mentale. Alors qu’elle a dit qu’elle n’était qu’une fille essayant de faire son travail, elle a également admis qu’elle avait vu d’où venaient les gens dans une certaine mesure. Maintenant, dans une vidéo devenue virale sur Instagram, on pouvait voir l’acteur manipuler avec grâce le rôti “effronté” d’un journaliste, tandis que sa co-star de Liger, Vijay Deverakonda, pouvait être vue en train de parler pour elle.

Dans une vidéo partagée par koimoi, la journaliste a fait allusion à son “talent” de pouvoir toucher sa langue avec son nez – quelque chose pour lequel Ananya a été largement traquée – et lui a demandé si elle avait d’autres talents de ce type. Elle lui a dit qu’il n’y avait pas de nouveaux talents pour le moment et qu’elle l’informerait s’il y en avait. Vijay, reconnaissant le rôti, a plaisanté en disant que le journaliste était un “compagnon effronté”.

“Une chose que j’aime chez Ananya, c’est que généralement les gens se moquent d’elle et essaient de l’insulter, mais elle ne dit jamais de mots durs… elle réagit très gentiment et respectueusement… ne devient jamais hyperactive”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “Elle est tellement honnête et bien élevée mais je ne sais pas pourquoi les gens la trollent tout le temps”, a écrit un autre. Un autre a écrit: «Les opportunités ne sont pas la seule raison pour laquelle les enfants nepo avancent loin dans leur carrière. Ce genre de peau fraîche, calme et épaisse est la raison même pour laquelle les enfants nepo avancent dans la vie. Parce qu’ils ont de bons antécédents. J’ai aimé la façon dont elle la gardait au frais. Honte au journalisme pathétique [sic].”

Récemment, le point de vue d’Ananya sur Arjun Reddy a également impressionné Internet. Ananya Panday et Vijay Deverakonda sont récemment apparus sur Koffee With Karan saison 7 et ont créé un épisode intéressant. Un de ses échanges avec Karan Johar devient viral pour toutes les bonnes raisons. Lorsque Karan lui a demandé si elle était “l’une des filles” qui aimait Arjun Reddy, un personnage interprété par Vijay Deverakonda dans le film titulaire qui a été refait sous le nom de Kabir Singh en hindi, sa réponse a été jugée rafraîchissante “mature” par les utilisateurs de Twitter. .

Ananya a dit qu’elle aimait les chansons du film mais qu’elle ne serait pas d’accord avec une relation comme celle décrite dans le film, que ce soit pour elle-même ou pour ses amis. Elle a également parlé du nombre de personnes qui regardent quelque chose à l’écran et commencent à croire que “c’est normal de commencer à se comporter comme ça dans la vraie vie”.

