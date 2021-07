La réponse appropriée de Himanshi Khurana à un fan qui lui a demandé pourquoi elle travaille avec des transgenres gagne Internet

Les sessions « Ask Me Anything » sur les comptes Instagram de célébrités font fureur. Alors que les fans peuvent demander aux stars ce qu’ils souhaitent, ces derniers ont l’occasion de se rapprocher et de se rapprocher de leurs fans, en particulier à un moment où la socialisation virtuelle est la norme préférée.

L’actrice et chanteuse Himanshi Khurana est la star qui a récemment rejoint le mouvement « Ask Me Anything ». Au cours de la séance, Himanshi a répondu à autant de questions et a même partagé quelques photos demandées par les fans. Elle a également révélé qu’elle avait obtenu ses « bouches à lèvres » de sa mère et a ajouté que ses lèvres étaient naturelles.

Pour les inconnus, lors de » Bigg Boss 13 « , la co-concurrente de Himanshi, Shehnaaz Gill, l’avait ciblée pour ses lèvres et a affirmé qu’elle avait subi une opération des lèvres. Himanshi en a parlé plus tard et a déclaré à un quotidien de premier plan : « Elle m’a fait honte dans le passé et a également abusé de ma famille, mais je n’en parlerai pas à la maison. quelqu’un commence à dire du mal de ma famille, je ne resterai pas maman. Shehnaz a commencé le combat quand elle a fait remarquer que j’avais subi une opération des lèvres. »

Pendant ce temps, parmi les nombreuses questions que ses fans ont posées, un utilisateur d’Instagram a posé une question plutôt étrange à Himanshi à laquelle ce dernier a donné une réponse appropriée.

Un fan a demandé à Himanshi : « Transgenre nu naal kyo rakhde oo (Pourquoi gardez-vous un transgenre avec vous) ? Elle a répondu : « Kyuki koi law aise saath ni rakh sakte..or sirf entertainment industry hi hai jo sex discrimination nahi karti hai. Kyuki aur kahi inko jobs to dete nahi to kya kaam kare ? Kaiya naalo jayada fikr ou mera khayal rakhda (Parce que aucune loi ne dit que nous ne pouvons pas les garder avec nous. Seule l’industrie du divertissement ne fait pas de discrimination. Ils n’obtiennent aucun emploi ailleurs, que devraient-ils faire ? Et, il se soucie beaucoup de moi, plus que les autres). «

Pour les non-initiés, plusieurs membres du personnel de fabrication et de stylisme de Himanshi sont transgenres.

Quand un fan lui a demandé si elle entrerait dans une relation avec lui, informant que sa taille est de 5,8 pouces. Himanshi a répondu: « Oho meri 6.1 na banani gal (Oh non! J’ai 6,1 Cela ne fonctionnera pas). »

Jeudi, Himanshi, tout en annonçant sa nouvelle chanson avec le co-concurrent et petit ami de » Bigg Boss 13 « , Asim Riaz, a révélé lors de sa session QnA qu’elle avait quatre chansons alignées avec lui. Elle a partagé une affiche et écrit : « Sky high #asimriaz #himanshikhurana. »

Jetez un oeil ici :

Depuis son passage dans » Bigg Boss 13 « , Himanshi a livré plusieurs clips à succès, dont » Khyaal Rakhya kar « , » Allah Khair Kare « , entre autres. Quant à ses films, elle sera prochainement vue dans ‘Shava NI Girdhari Lal’.