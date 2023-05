La réponse américaine reste muette un an après le meurtre de Shireen Abu Akleh

Commentez cette histoire Commentaire

Tôt le 11 mai 2022, la journaliste palestinienne américaine Shireen Abu Akleh et ses collègues d'Al Jazeera faisaient leur travail, couvrant les conséquences d'un raid israélien en Cisjordanie. Ils portaient des équipements de protection, avec des casques et des gilets marqués « PRESS ». Ils se sont postés sur une route tranquille en vue des Forces de défense israéliennes. Puis vinrent les volées de balles. Abu Akleh a été tuée sur le coup, frappée sous son casque.

Une enquête du Washington Post, entre autres, a révélé qu’un soldat israélien avait probablement tiré le coup mortel – pendant un moment de calme relatif, et non au milieu d’un échange de tirs avec des militants, comme l’a affirmé Israël. Son cas correspond à un modèle : le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) basé à New York a découvert dans un rapport récent que pour les 20 journalistes – dont 18 Palestiniens – dont la mort peut être attribuée à Tsahal depuis 2001, personne n’a été inculpé. ou tenu pour responsable.

Dans l’année qui a suivi sa mort, la famille d’Abu Akleh a exigé une enquête indépendante — et la justice. Le gouvernement américain s’engage à protéger ses citoyens et la liberté des médias. Mais la famille d’Abu Akleh attend toujours.

Un an après le meurtre d’un journaliste, un rapport révèle une tendance à l’inaction israélienne

« La responsabilité signifie que toute personne impliquée dans le meurtre de Shireen, que ce soit du soldat qui a appuyé sur la gâchette jusqu’à la chaîne de commandement, qu’ils sont tous tenus responsables », a-t-il ajouté. Lina Abu Akleh, la nièce de Shireen, a déclaré par téléphone. Elle a parlé de la Jérusalem-Est à prédominance palestinienne, d’où est originaire la famille. « Cela signifie aussi la transparence. Que toute la vérité sur ce qui est arrivé à Shireen est publique.

L’armée israélienne a mené sa propre enquête interne – et a conclu en septembre qu’un soldat israélien avait « très probablement » tiré les balles, mais l’avait fait « accidentellement » lors d’un « échange de tirs » avec des hommes armés palestiniens. Comme aucun crime n’a été commis, ont constaté les autorités israéliennes, Israël n’a émis aucune accusation et n’a pris aucune mesure disciplinaire.

Les États-Unis ont également mené une analyse médico-légale et balistique. Le coordinateur américain de la sécurité (USSC) à Jérusalem, qui assure la liaison avec les services de sécurité palestiniens et a supervisé l’enquête, n’a lui-même interrogé aucun soldat ni témoin. En juillet, le Département d’État a également conclu que le meurtre était « tragique » et non intentionnel.

Comment Shireen Abu Akleh a été tuée

Mais de nombreux organes de presse et groupes de défense des droits, ainsi que The Post, n’ont trouvé aucune preuve de combats ou de tirs croisés.. D’autres preuves suggèrent que les journalistes ont même été pris pour cible. En juillet, la famille d’Abu Akleh a accusé les États-Unis de « se cacher pour faire disparaître tout acte répréhensible des forces israéliennes ».

En décembre, Al Jazeera a demandé à la Cour pénale internationale d’enquêter sur Israël pour le potentiel crime de guerre consistant à prendre pour cible et à tuer son correspondant. En mai de l’année dernière, une équipe d’experts des droits de l’homme de l’ONU a déclaré que son meurtre « pourrait constituer un crime de guerre », car elle « s’acquittait clairement de ses fonctions de journaliste » et que les autorités n’avaient pas « enquêté correctement sur les meurtres de membres du personnel des médias ».

Ni Israël ni les États-Unis n’acceptent la juridiction de la CPI basée à La Haye et tous deux se sont opposés au cas d’Al Jazeera.

Initialement, le président Biden a appelé à « une comptabilité complète et transparente » et s’est engagé « à défendre la liberté des médias partout dans le monde » en juillet lors d’une visite dans la région. Ce mois-là, le secrétaire d’État Antony Blinken a rencontré la famille d’Abu Akleh. Deux mois auparavant, le porte-parole du département d’État, Ned Price, avait déclaré que l’agence souhaitait «une enquête immédiate et approfondie et une pleine responsabilité. Enquêter sur les attaques contre les médias indépendants et poursuivre les responsables sont d’une importance capitale.

La famille du journaliste assassiné met en lumière l’impunité israélienne

Mais les États-Unis n’ont pas fait grand-chose pour faire avancer la cause et, au contraire, ont reculé. En septembre, Price a déclaré que le chef de la diplomatie américaine « ne recherchait pas de responsabilité pénale » après que les enquêtes américaines et israéliennes eurent découvert que la mort d’Abu Akleh était « le résultat tragique d’une fusillade ». La responsabilité dans ce cas, a-t-il dit, signifiait «des mesures mises en place», de sorte que «la possibilité que quelque chose comme cela se reproduise est profondément atténuée».

La semaine dernière, le porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel, a déclaré lors d’une conférence de presse que les États-Unis avaient « continué de faire pression sur Israël pour qu’il examine de près ses politiques et pratiques sur les règles d’engagement et envisage des mesures supplémentaires pour atténuer le risque de préjudice civil et protéger les journalistes ». sans entrer dans le détail.

« Nous sommes déterminés à empêcher que des tragédies similaires ne se reproduisent à l’avenir et continuons à nous engager avec Israël à cet égard », a déclaré un porte-parole du département d’Etat dans un communiqué.

La réponse n’est pas assez bonne pour certains membres du Congrès, qui dans des lettres et modifications législatives ont demandé une enquête indépendante sur les raisons pour lesquelles un citoyen et journaliste américain a été abattu en toute impunité. Près de la moitié des démocrates au Sénat ont signé une lettre à Biden en juin réitérant « l’obligation des États-Unis de veiller à ce qu’une enquête complète, impartiale et ouverte sur sa mort par balle soit menée ».

La mort d’Abou Akleh a suscité des appels à conditions sur l’aide militaire annuelle de 3,8 milliards de dollars de Washington à Israël – une demande de longue date des militants palestiniens et de certains démocrates progressistes. « Que son meurtre soit intentionnel, imprudent ou une erreur tragique, il doit y avoir des comptes à rendre », a déclaré le sénateur Patrick J. Leahy (D-Vt.), qui a parrainé un acte en son nom interdisant à Washington d’accorder une aide militaire aux droits de l’homme. pays violateurs, a déclaré dans un communiqué en septembre. « Et si c’était intentionnel, et si personne n’est tenu pour responsable, alors la loi Leahy doit être appliquée. »

Certains au Congrès appellent également à une transparence totale autour de deux rapports gouvernementaux en préparation, a déclaré lundi le sénateur Chris Van Hollen (D-Md.) au Post. Une enquête du FBI est en cours, avec laquelle Israël a déclaré qu’il ne coopérerait pas. L’USSC a récemment soumis un rapport au Département d’État – mais Van Hollen a déclaré que le Département d’État prévoyait d’apporter des « modifications non spécifiées » avant de le partager avec le Congrès. La semaine dernière, il a envoyé une lettre à Blinken appelant à la publication de la version non éditée.

« Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que cela disparaisse », a-t-il déclaré au Post. « Et nous devons nous assurer que cela n’est pas balayé sous le tapis. »

Les défenseurs d’Abou Akleh font face à une bataille difficile pour la maintenir en tête de l’agenda de Washington alors que l’administration Biden tente de maintenir des liens étroits avec Israël tout en luttant contre son gouvernement d’extrême droite – et alors qu’une nouvelle phase du conflit israélo-palestinien se déroule. Abu Akleh était l’un des près de 150 Palestiniens tués en 2022 par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, et 94 autres ont été tués au 1er mai, selon les Nations Unies, les taux les plus élevés depuis des années. Au moins 17 Israéliens et un ressortissant étranger ont été tués dans des attaques palestiniennes. Malheureusement, l’anniversaire de sa mort survient au milieu d’une nouvelle escalade meurtrière à Gaza.

Des militants de Gaza lancent des roquettes vers Tel-Aviv après des frappes israéliennes meurtrières

Si sa tante n’était pas palestinienne et tuée par Israël, a déclaré Lina Abu Akleh, justice aurait peut-être déjà été rendue.

« Nous pensons honnêtement que parce que Shireen est une Palestinienne américaine, il y a eu une manière différente de gérer la situation », a-t-elle déclaré. « Si elle avait été tuée dans une autre partie du monde, cela aurait bien sûr été géré d’une manière totalement différente. »

Le département d’État a déclaré qu’Israël avait « les moyens et les capacités de mener une enquête approfondie et complète ». Mais en ce qui concerne les journalistes, et en particulier les journalistes palestiniens, le rapport du CPJ « a trouvé un modèle de réponse israélienne qui semble conçu pour échapper à toute responsabilité ».

De Jérusalem à Washington, des commémorations sont organisées cette semaine pour une journaliste dont on se souvient autant pour sa compassion que pour ses reportages.

« Nous continuerons à rechercher tous les moyens d’obtenir justice pour Shireen et de faire en sorte qu’un tel crime ne se reproduise plus », a déclaré la nièce. « Parce que nous savons que c’est ce que Shireen aurait fait si c’était l’un d’entre nous ou l’un de ses collègues. »