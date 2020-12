«Nous luttons», dit-elle. Quatre des douze médecins de son équipe sont actuellement à la maison après avoir contracté le coronavirus.

Alors que de nombreux pays d’Europe ont introduit des verrouillages début novembre pour réduire le nombre croissant de cas et alléger le fardeau des hôpitaux, l’Allemagne a opté pour ce qu’elle a appelé une « lumière de verrouillage »: les bars et les restaurants ferment pour manger, mais les salons de coiffure et le la plupart des entreprises et des détaillants ouvrent. Dans une grande partie du pays, les restrictions seront assouplies pendant la semaine de Noël.

Les contrastes en Europe sont déjà frappants.

En France, où un verrouillage obligeait les gens à remplir un formulaire pour quitter leur domicile et fermer des entreprises non essentielles, l’activité est passée de plus de 50 000 par jour début novembre à environ 10 000 par jour. En Belgique, qui avait le plus grand nombre d’infections par habitant en Europe avant la fermeture, les cas sont passés de plus de 17 000 par jour à environ 2 500.

Et bien que l’Allemagne ait stoppé sa croissance exponentielle, le nombre de cas quotidiens a à peine diminué, oscillant autour de 20 000 par jour.

Cela marque un changement radical pour l’Allemagne, qui a été saluée pour sa réponse mesurée pendant la première vague de la pandémie. Selon certains experts, ce succès initial peut lui faire mal maintenant, les gens étant moins susceptibles de prendre le handicap au sérieux.

Pendant ce temps, un système d’État fédéral décentralisé est d’accord les mesures nationales sont compliquées, tandis que l’histoire de la dictature crée des inconvénients avec tout ce qui est considéré comme trop autoritaire.

‘Très tendu’

«Même lorsque l’Allemagne a été considérée comme un tel succès et a été prise comme exemple pour beaucoup, nous avons toujours su que nous regardions toujours une fenêtre temporelle», a déclaré Lothar Wieler, directeur de l’Institut allemand Robert Koch, l’agence fédérale responsable des maladies infectieuses. . lutte contre les maladies, a déclaré cette semaine. «Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre les chiffres pour le moment. La situation reste très tendue. «

L’Allemagne a désormais des taux d’infection par habitant plus élevés que n’importe lequel des cinq plus grands pays d’Europe, à l’exception de l’Italie, où des restrictions ont néanmoins été imposées une diminution du nombre d’infections quotidiennes de près de 40 pour cent depuis un pic en novembre. En Italie, les personnes vivant dans les «zones rouges» ne peuvent quitter leur domicile que pour le travail, les commerces essentiels et pour des raisons de santé, tandis que les magasins non essentiels sont fermés.

« En mettant tout cela ensemble, cela confirme l’idée que des verrouillages courts et intenses sont la solution », a déclaré Dirk Brockmann, professeur à l’Institut de biologie théorique de l’Université Humboldt de Berlin qui fait de la modélisation des coronavirus. ‘Je pense que c’est une chose culturelle [in Germany], pour ne pas être trop radical à ce sujet, même si cela aurait été la bonne décision. «

En dépit de certaines des mesures de verrouillage les moins restrictives d’Europe depuis le début, l’Allemagne a eu l’une des mesures anti-verrouillage les plus bruyantes du continent. La chancelière Angela Merkel a déclaré que le maintien de l’économie et des écoles ouvertes restait une priorité – dans les limites du système de santé.

Mais appeler les dirigeants des 16 États fédéraux du pays à s’entendre sur des mesures plus strictes n’a pas été facile. Merkel a insisté pour que les restrictions soient renforcées pendant quelques semaines à la lumière du «verrouillage» du pays, mais n’a pas été en mesure de parvenir à un accord avec les dirigeants de l’État, qui ont le pouvoir de décision.

À la suite d’un rassemblement mercredi, lorsque les dirigeants des États ont choisi de maintenir le statu quo jusqu’au 10 janvier, Mme Merkel a déclaré que l’Allemagne était encore loin d’atteindre son objectif de 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur une période de sept jours. Il est actuellement de 134.

Mais à mesure que les cas tombent ailleurs, les politiciens font de plus en plus allusion à des mesures plus strictes. Markus Söder, le Premier ministre de l’État de Bavière, a déclaré que « quelque part en Allemagne, nous devrons décider à nouveau si nous devrions peut-être être plus stricts ».

« Nous ne devrions pas hésiter à être très stricts », a-t-il dit, « et peut-être à être plus stricts pendant une période plus courte que semi-stricte pendant une période plus longue. »

Vendredi, le ministre de la Santé, Jens Spahn, a déclaré à la télévision allemande qu’il était « absolument nécessaire » d’introduire des mesures plus strictes pour les zones qui sont des points chauds.

Même avec la perspective d’un vaccin à l’horizon, Merkel met toujours en garde contre un hiver difficile. L’Allemagne se précipite pour construire des centres de vaccination à grande échelle, mais les experts ont déclaré qu’il pourrait s’écouler plusieurs mois avant que tout le monde ne se fasse vacciner.

Fatigue pandémique

Lors de la première vague de la pandémie, l’Allemagne a fermé des écoles, des magasins et des lieux de travail, mais a réussi à éviter les restrictions de mouvement plus strictes observées ailleurs en Europe.

Mais fin octobre, Merkel a annoncé que le suivi des contacts dans le pays n’avait pas suivi la propagation du virus, les autorités sanitaires étant incapables de déterminer d’où provenaient 75% des cas.

La fatigue pandémique a frappé une grande partie de l’Europe en même temps. Les experts allemands affirment qu’étant donné le succès de la première fois, le pays est particulièrement sensible à ce qu’ils ont appelé le «paradoxe de la prévention», où les gens sont plus laxistes parce qu’ils ont été moins touchés par la pandémie.

« Il y avait beaucoup de gens qui n’avaient aucun contact avec les patients covid », a déclaré Wieler. « Il y a encore des gens qui nient cette maladie. »

Herold a attribué la diapositive aux règles de voyage laxistes en été, combinées au retour des familles à la maison alors que les écoles ouvraient et que le temps plus froid arrivait. Le rôle exact que les écoles ont joué dans la propagation des infections est un sujet de débat intense en Allemagne.

Mais si les chiffres se sont aplatis, ce n’est pas suffisant, a-t-elle déclaré.

Compte tenu de la durée pendant laquelle les patients atteints de coronavirus restent dans les services, même un plateau dans le nombre de cas ajoute à la pression cumulative. Le mois dernier, le dernier patient parmi ceux admis à la première vague du printemps a finalement été libéré de l’hôpital de Herold après un séjour d’environ six mois.

«Nous avons tous affaire à un certain nombre de patients que nous pouvons traiter maintenant», a-t-elle déclaré. « Si les chiffres augmentent à nouveau, ce sera très difficile. »

C’est pourquoi Noël est une telle préoccupation, a-t-elle déclaré. Alors que l’Allemagne a prolongé ses mesures jusqu’au 10 janvier, il y a une amnistie d’une semaine pour les vacances, lorsque les familles de la majeure partie du pays seront en groupes de 10 adultes maximum – et un nombre illimité d’enfants de moins de 14 ans. Brockmann a déclaré que cela pourrait être compensé par le fait que les écoles sont fermées et que plus de gens rentrent du travail, mais personne n’est sûr.

«Je suis inquiet,» dit Herold.

Une femme âgée tombée a dû être opérée ces derniers jours. Les opérations électives ont déjà été annulées.

«Nous avons dû attendre la mort de la prochaine patiente covid avant de pouvoir subir son opération», a déclaré Herold.