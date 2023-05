La réponse à l’incertitude de la ligne offensive des Cowboys est-elle plus simple qu’il n’y paraît?

David Helmann Initié des Cowboys de Dallas

Il manque une pièce au puzzle, mais les Cowboys ne sont pas pressés de révéler la photo finale pour l’instant.

Pour être juste envers eux, c’est à cela que sert cette période de l’année. L’équipe complète n’a pas encore atteint le terrain pour les OTA, et le camp d’entraînement semble encore lointain. Si les Cowboys ne veulent pas donner le match nul en annonçant leurs plans à la garde gauche, tant mieux pour eux.

Il est intéressant, cependant, qu’ils soient parfaitement conscients de la combinaison de joueurs qui leur donne les meilleures chances de succès. Interrogé à ce sujet mercredi, le chef de l’exploitation des Cowboys, Stephen Jones, n’a eu aucun problème à les énumérer.

« Nos cinq meilleurs joueurs de ligne sont nos cinq meilleurs joueurs de ligne : Tyron Smith, Tyler Smith, [Tyler] Biadasz, [Terence] Steele et Zack [Martin] », a-t-il déclaré. « Nous nous sentions vraiment comme ça si nous allons avoir vos cinq meilleurs gars qui ont joué dans cette ligue, que ce sont vos cinq meilleurs. Nous verrons ce qui se passera à partir de là. »

Jouer les « meilleurs cinq » est un cliché du football aussi vieux que le jeu lui-même, donc cela ressemble à une stratégie fantastique. Mais cela nous ramène au dilemme initial de déterminer comment intégrer ces cinq joueurs dans une seule formation.

Zack Martin entrera dans le Pro Football Hall of Fame en tant que meilleur garde droit de sa génération, et Tyler Biadasz vient d’être nommé à son premier Pro Bowl au centre. Cette partie était facile.

Tout le reste? Pas tellement. Tyler Smith devait initialement jouer le rôle de garde gauche en tant que recrue, mais les problèmes de blessures récurrents de Tyron Smith l’ont poussé au tacle gauche plus tôt que prévu, où il a relevé ce défi. Tyron Smith a construit son propre curriculum vitae au Temple de la renommée au tacle gauche, mais quand il était prêt à revenir d’une blessure, l’ACL déchiré de Terence Steele l’a forcé à se placer sur le côté droit pour le dernier mois de la saison.

Ensuite, il y a Steele, qui se remet toujours de cette blessure et qui n’a joué qu’au tacle droit en trois saisons dans la NFL – mais qui, selon les responsables du club, pourrait faire n’importe quoi, du tacle oscillant à la garde gauche.

Il peut y avoir des opportunités pour les autres. Le front office a signé le vétéran Chuma Edoga avec un œil sur le jouer à la garde. Le choix de repêchage de cinquième ronde Asim Richards aura une chance, même s’il a joué au tacle gauche à l’université. Josh Ball, initialement repêché en 2021, devrait également passer l’été à la garde après deux ans au tacle.

« Josh Ball aura certainement l’occasion de concourir pour cette place, nous sommes de grands fans de Chuma et ce personnel a fait beaucoup de travail sur lui », a déclaré Jones. « Nous avons vraiment l’impression qu’il peut venir là-bas et aider, puis nous verrons comment ces recrues peuvent faire, en particulier Asim. »

Il est encourageant de voir des options de repli viables, mais ne laissez pas cela vous distraire de l’énoncé de thèse. Nous savons qui les Cowboys considèrent comme leurs « cinq meilleurs » et nous ne savons pas officiellement comment ils s’aligneraient. Mais avec les informations décrites, il est facile de deviner.

Steele joue du côté droit de la ligne depuis 2017, sa deuxième saison à l’université – et encore une fois, il se remet toujours d’une blessure qui pourrait limiter le nombre de répétitions qu’il obtiendra cet été. Franchement, le déplacer vers un nouveau poste de l’autre côté du centre semble être une solution idiote au problème.

À l’inverse, Tyler Smith devait jouer le poste de garde gauche au début de sa carrière et y a passé l’été dernier à travailler. D’ailleurs, il a reconnu sa volonté d’y jouer il y a à peine deux semaines. « Je me dis: » Dites-moi simplement où aller, et j’irai « », a déclaré Smith à ESPN. « Je suis prêt à aller partout où je peux pour contribuer. Je suis juste prêt à continuer à m’améliorer. »

Les Cowboys peuvent jouer cela s’ils le souhaitent. Ils seraient même intelligents de le faire. La blessure de Tyron Smith est bien documentée et le calendrier de Steele est trouble. Il est logique d’essayer autant de combinaisons différentes que possible au cas où les choses tourneraient mal.

Mais si nous parlons d’un « meilleur cinq » pour la semaine 1, nous savons déjà qui ils sont – et il n’est pas si difficile de relier les points sur où ils joueront.

David Helman couvre les Cowboys de Dallas pour FOX Sports. Il a auparavant passé neuf saisons à couvrir les Cowboys pour le site officiel de l’équipe. En 2018, il a remporté un Emmy régional pour son rôle dans la production de « Dak Prescott: A Family Reunion » sur le temps du quart-arrière dans l’État du Mississippi. Suivez-le sur Twitter à @davidhelman_ .