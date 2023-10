La réponse à la promesse de mise à jour des pixels sur 7 ans de Google devient bizarre

Google a clôturé son événement Made by Google cette semaine en confirmant que ses nouveaux smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro bénéficieraient d’une assistance logicielle de 7 ans. Ces années verront des correctifs de sécurité, des versions Pixel Feature Drop et des mises à niveau du système d’exploitation Android atterrir sur leurs nouveaux téléphones, leur offrant un niveau de support jamais vu dans l’industrie des smartphones. Même Apple n’a pas d’engagement officiel aussi long pour l’iPhone.

C’est très important que Google ait fait cette promesse. La plupart des gens ont d’abord répondu en reconnaissant que c’était un problème majeur. Mais au fur et à mesure que la semaine avance, le ton change et devient en même temps plus bizarre. Nous sommes maintenant au point où les médias technologiques ont tourné et vous feront désormais croire que Google devrait être remis en question, qu’il n’est pas digne de confiance et que sa promesse ne signifie rien. Voici une vidéo de Linusun autre par MKHDet un article de Le bord, expliquant tous pourquoi cette promesse de mise à jour logicielle n’est rien d’autre qu’un tas de conneries mensongères et dénuées de sens. OK, ils ne sont pas allés aussi loin, mais cela avait l’air amusant lorsque je l’ai tapé et ils auraient également dû inclure cet emoji (🤔) dans leurs titres pour le vendre pleinement. Je suis déçu de l’occasion manquée ici.

Google! Indigne de confiance!

Il y a donc deux arguments avancés dans cette situation. La première est que, étant donné que Google supprime constamment des services et des produits, il est insensé de les croire sur parole pour une promesse de 7 ans. En d’autres termes, vous ne voudrez peut-être pas leur faire confiance parce qu’ils ont supprimé un Pixel Pass auquel 25 personnes se sont inscrites, une application Google Podcasts qui était essentiellement un navigateur dans un shell d’application qui a été remplacé correctement, un écran de présentation d’entreprise de niche. dans Jamboard et Stadia… putain de Stadia. Ils vous ont rendu tout votre argent et vous ont laissé garder le contrôleur, les gars.

Écoutez, lorsque Google a promis 3 ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité pour les premiers téléphones Pixel, personne ne s’est demandé s’ils les fourniraient ou non. Ils ont simplement accepté les conditions et se sont plaints du fait que Google ne prenait pas en charge leurs téléphones assez longtemps. Ils ont ensuite augmenté le niveau de support à 3 mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité. Encore une fois, cela n’a pas été remis en question comme étant une décision peu fiable, mais a plutôt été clowné pour toujours cela ne suffit pas car Samsung et Apple prennent en charge leurs téléphones plus longtemps (Samsung ne le fait pas vraiment, d’ailleurs). Sérieusement, quelqu’un m’a trouvé un article écrit du Pixel 1 au Pixel 7 Pro ou Fold dans lequel quelqu’un disait : « On ne devrait pas faire confiance à Google pour prendre en charge ces téléphones. »

Mais maintenant que Google s’est engagé à des périodes de support plus longues que Samsung et Apple, nous devrions les remettre en question. Sauf que lorsque Samsung a continué à étendre son engagement à 3, 4 et 5 ans de mises à jour, les gens n’ont pas remis cela en question. L’entreprise dont les téléphones ont explosé dans les avions et qui a promis à maintes reprises qu’elle allait expédier un haut-parleur intelligent (vous voyez, des comparaisons qui n’ont aucun sens – moi aussi je peux le faire), n’a pas été interrogée. Nous avons simplement tenu leurs promesses, même si leurs premiers antécédents en matière de mise à jour des téléphones n’étaient pas excellents, et nous les avons tenus. Et pourtant, c’est de Google dont nous devrions remettre en question le niveau de fiabilité et pencher vers l’idée qu’ils pourraient simplement tuer les téléphones Pixel en tant que gamme de produits ou ce niveau de support à tout moment, sans préavis.

L’historique de Google prenant en charge les téléphones Nexus et Pixel (et Chrome OS) a été très bon, au cas où vous penseriez encore à Stadia comme un produit auquel comparer la prise en charge du logiciel Pixel. Nous en sommes à la 8e génération de téléphones Pixel et Google a jusqu’à présent respecté tous ses engagements logiciels. Ils ont fourni toutes les mises à jour promises et même certaines, dans certains cas. Ils font cela depuis 7 ans de versions Pixel (entrent dans la 8ème maintenant), et plus si l’on considère Nexus. C’est vraiment long. Cela devrait instaurer une certaine confiance, non ?

Google n’est pas autorisé à avoir un téléphone Pro avec des fonctionnalités supplémentaires

L’autre argument qui circule actuellement est cette idée selon laquelle Google a tort d’avoir un modèle de téléphone « Pro » doté de fonctionnalités différentes de celles de la version non-Pro du téléphone. C’est mauvais car cela signifie que Google impose un prix aux fonctionnalités spéciales (comme les nouvelles idées basées sur l’IA, les commandes de caméra Pro et les outils vidéo supplémentaires) et qu’ils limitent un autre téléphone alors qu’il devrait être capable de prendre en charge ces mêmes fonctionnalités.

Vous savez qui fait ça chaque année sans poser de questions ? Pomme. Ouais, tu le savais. Personne ne dit : « L’iPhone 15 devrait avoir les mêmes fonctionnalités que l’iPhone 15 Pro Max ! » Ce serait un argument stupide. Personne n’est même tenté d’avancer cet argument, n’est-ce pas ?

Besoin d’un exemple d’Apple refusant une fonctionnalité ? Que diriez-vous de l’affichage permanent. L’iPhone 15 dispose d’un écran OLED et de la puce A16 Bionic qui l’alimente, qui était la puce qui alimentait l’iPhone 14 Pro de niveau Pro l’année précédente, mais il n’a pas d’affichage permanent. Pourquoi pas? Parce qu’Apple souhaite que cette simple fonctionnalité logicielle soit une fonctionnalité de niveau Pro. Apple a également limité son nouveau mode Portrait en mode nuit aux seuls téléphones étiquetés « Pro » via l’iPhone 12 Pro (et son ancienne puce et son appareil photo A12 Bionic), car encore une fois, ils veulent que ce soit une fonctionnalité Pro.

Le Pixel 8 n’est pas censé être la petite version du Pixel 8 Pro. Pourquoi est-ce difficile à comprendre ? Peut-être que Google n’a pas fait un assez bon travail pour exprimer cette idée avec les gammes Pixel 6 et Pixel 7 et que les attentes ne sont pas là où elles devraient être. C’est peut-être parce qu’Apple propose deux tailles de téléphones Pro et non-Pro et que Google n’en propose qu’une de chaque qui, selon les gens, devrait être la même. Je ne sais pas, mais je peux vous dire que pour le lancement du Pixel 8 Pro, Google indique clairement qu’il considère le 8 Pro comme un niveau supérieur au Pixel 8.

Et c’est pourquoi ils demandent 300 $ de plus pour le Pixel 8 Pro – ils vous demandent de payer pour plus de choses. Comme le fait Apple. L’iPhone 15 coûte des centaines de moins que l’iPhone 15 Pro Max. Que vous l’ayez compris ou non, ce sont les deux téléphones qui représentent le mieux la situation du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro. Ce sont les téléphones avec lesquels vous devriez faire des comparaisons, pas comme si le Pixel 8 n’était qu’un petit Pixel 8 Pro – ce n’est pas le cas. Google ne vous le dit pas.

Cela signifie-t-il qu’à mesure que les 7 années de mises à jour avancent, le Pixel 8 Pro bénéficiera de fonctionnalités que le Pixel 8 n’a pas ? Oui. Cela signifie-t-il que le Pixel 9 Pro pourrait être livré avec des fonctionnalités que le Pixel 8 Pro pourrait ne pas voir ? Peut-être, ouais. À mesure que de nouvelles puces et d’autres technologies sont introduites, le 8 Pro pourrait ne pas être en mesure de faire ce que le 9 Pro ou le 10 Pro peut faire. C’est la réalité. Cela se produit également avec toutes les lignes téléphoniques de tous les fabricants de téléphones.

Écoutez, je ne suis pas assis ici à dire que j’aime ce que fait Google. J’aurais aimé qu’il y ait de grands et petits téléphones Pixel 8 Pro. Ce que je vous dis, c’est que Google vous propose un téléphone non-Pro et un téléphone de niveau Pro qu’ils veulent voir comme différents. Ils veulent que vous obteniez plus si vous payez pour le téléphone Pro, tout comme le fait Apple, et c’est le jeu. C’est à nous de décider si nous voulons ou non payer plus pour le produit, mais c’est ce qu’ils nous vendent avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Je ne sais pas comment Google exécute le playbook d’Apple signifie qu’ils ne sont pas dignes de confiance ou qu’ils se disent eux-mêmes. En fait, oui, ils nous ont dit ce qu’ils faisaient et puis tout le monde a dit : « Whaaaa ?