La réponse à la crise scolaire en ruine est « la meilleure au monde », affirme le ministre conservateur

La réponse à la crise du béton en ruine a été « de premier ordre au monde », a déclaré un ministre de l’Éducation, bien qu’il ait ordonné la fermeture totale ou partielle de plus de 100 écoles en Angleterre juste avant le début du trimestre.

Les commentaires du ministre des Écoles, Nick Gibb, sont intervenus après que sa patronne, Gillian Keegan, a déclaré qu’elle était frustrée que personne ne reconnaisse à quel point elle faisait un « bon travail ».

M. Gibb a déclaré que le ministère de l’Éducation (DfE) agissait pour protéger les enfants du risque posé par le béton cellulaire autoclavé renforcé (Raac) sujet à l’effondrement.

Interrogé sur l’explosion de jurons du secrétaire à l’Éducation, M. Gibb a déclaré à la BBC Radio 4. Aujourd’hui programme : « Ce qu’elle essayait de faire comprendre, c’est l’énorme quantité de travail accompli par le DfE.

« Nous sommes leader mondial en termes d’identification de l’emplacement de Raac dans notre domaine scolaire », a-t-il déclaré.

« Nous parlons d’un petit nombre d’écoles sur 22 500 écoles, mais nous avons mené des enquêtes depuis mars de l’année dernière, nous savons donc où se trouve Raac et nous envoyons des enquêteurs pour identifier Raac », a ajouté le ministre.

« Et puis la décision a été prise, une décision importante a été prise jeudi dernier pour assurer la sécurité des enfants avec de nouvelles preuves qui ont émergé sur le Raac non critique que nous pensons maintenant dangereux, et nous avons pris la décision difficile parce que nous voulons assurer la sécurité des enfants. »

M. Gibb a promis qu’une liste des écoles concernées serait publiée « avant vendredi », attribuant le retard à la nécessité qu’elle soit « exacte ».

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, est critiquée (Fil PA)

Dans des critiques filmées après une interview lundi, Mme Keegan, frustrée, s’en est prise à ceux qui, selon elle, s’étaient « assis sur le cul et n’avaient rien fait ».

Elle s’est également demandé pourquoi personne ne disait « vous avez fait du bon travail », avant d’être obligée de s’adresser aux diffuseurs pour s’excuser pour le langage qu’elle avait utilisé.

Mme Keegan a ensuite admis avoir été en vacances en Espagne avant d’ordonner à plus de 100 écoles et collèges en Angleterre de procéder à des fermetures totales ou partielles.

Elle a été moquée mardi pour avoir tweeté un graphique disant que « la plupart des écoles ne sont pas affectées » par la crise du Raac, le parti travailliste s’étant empressé de publier une parodie disant que « la plupart des baigneurs ne sont pas mangés par les gros requins », en référence à la position du maire dans le film Jaws. .

Les ministres ont été accusés d’avoir adopté une « approche collante » en matière d’entretien essentiel par le chef de l’organisme de surveillance des dépenses de Whitehall.

Écrire dans Les temps, Le chef du Bureau national d’audit, Gareth Davies, a suggéré que l’on n’avait pas suffisamment mis l’accent sur des « tâches discrètes mais essentielles », telles que l’entretien des bâtiments publics qui ont été confrontés au « sous-investissement ».

L’ancienne secrétaire à l’Éducation, la baronne Nicky Morgan, était « frustrée » par le manque de financement pour reconstruire les écoles vieillissantes alors qu’elle était ministre de l’Éducation.

« Ayant moi-même été ministre du Trésor, bien sûr, je sais que tous les départements proposent des dépenses nettement plus élevées que ce qu’ils pensent qu’ils vont réaliser… Le Trésor ne dit jamais, au grand jamais, oui, vous pouvez tout avoir dans l’ensemble – mais ils vont devoir le faire maintenant », a déclaré la baronne Morgan à Times Radio.

Le haut conservateur a ajouté : « Ce que nous ne pouvons pas maintenant, c’est une seconde hypothèse de la part du Trésor. Lorsque l’ampleur et le montant à dépenser seront entièrement quantifiés, le Trésor devra trouver cet argent. »

Rishi Sunak sous pression à cause des écoles en ruine (via REUTERS)

M. Gibb a déclaré qu’il n’« acceptait » pas l’accusation de sous-investissement du chef du NAO, déclarant à Sky News : « Nous dépensons 1,8 milliard de livres sterling par an… et nous prenons des mesures plus proactives à ce sujet que tout autre gouvernement dans le monde.

Il a également cherché à défendre la prise de décision de Rishi Sunak alors qu’il était chancelier, après avoir été accusé par un ancien haut responsable du DfE d’avoir refusé à l’époque une demande de financement pour reconstruire davantage d’écoles.

Mais M. Gibb a admis que le DfE avait demandé un financement pour rénover 200 écoles par an en 2021, mais que M. Sunak n’en accordait que 50 par an.

« Nous avons fait une offre pour 200, mais ce que Rishi a accepté, c’est de poursuivre le programme de reconstruction avec 50 par an, conformément à ce que nous faisions depuis notre arrivée au pouvoir », a déclaré le ministre à Sky.

« Bien sûr, nous avons fait une offre pour 200, mais bien sûr, le Trésor doit ensuite comparer cela avec toutes les autres priorités de Whitehall, du service de santé, de la défense, etc. »

Lundi, le Premier ministre a admis que des centaines d’écoles supplémentaires auraient pu être construites avec le problème Raac.

Il a insisté sur le fait que 95 % des écoles anglaises n’étaient pas touchées, laissant ouverte la possibilité que plus d’un millier d’entre elles soient encore touchées par les matériaux à risque d’effondrement.

Downing Street a déclaré que le nombre total devrait se chiffrer en centaines plutôt qu’en milliers.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré qu’il était « impardonnable » que des enfants manquent le début du mandat en raison de la crise du béton qui s’effondre.

Ouvrant une réunion de son cabinet fantôme remanié, Sir Keir a déclaré : « Les enfants ne sont pas à l’école aujourd’hui en raison des mesures que le gouvernement n’a pas prises en ce qui concerne les écoles. C’est impardonnable.

« Franchement, c’est une métaphore de leur politique de pansements collants : ne jamais réparer les fondamentaux – toujours coller des pansements. »