La réponse à Hélène a été « une incompétence bureaucratique », a déclaré Vance à la mairie de Monroe

Le sénateur républicain et candidat à la vice-présidence, JD Vance, a déclaré vendredi à la foule que le gouvernement fédéral avait fait preuve d’une « incompétence bureaucratique » lorsqu’Hélène a dévasté l’ouest de la Caroline du Nord le mois dernier.

Vance a pris la parole lors d’une mairie organisée par la campagne à Monroe et a répondu aux questions des partisans.

Les inondations d’Hélène ont détruit une grande partie de l’ouest de la Caroline du Nord. Cette semaine, l’Assemblée générale a adopté 604 millions de dollars supplémentaires pour les secours en cas de catastrophe. Le gouverneur Roy Cooper a signé des décrets offrant davantage d’aide.

« Ce qui s’est passé avec la réponse fédérale était une pure incompétence bureaucratique », a déclaré Vance à la foule à l’aéroport exécutif de Charlotte-Monroe.

JD Vance s’exprimant lors d’un événement à la mairie à Monroe le 25 octobre 2024.

Il a comparé Hélène au tremblement de terre de 2010 en Haïti, au cours duquel la 82e division aéroportée de l’armée a pu intervenir. Port-au-Prince deux jours plus tard.

« La 82e Airborne se trouvait à une heure de l’ouest de la Caroline du Nord et n’y est pas arrivée avant une semaine », a-t-il déclaré. « C’est une honte, et c’est une honte de la part des dirigeants militaires – en parlant particulièrement de Kamala Harris, car nous savons que les membres de la 82e Airborne auraient été ravis de partir le lendemain de l’ouragan. Pourquoi Kamala Harris et Joe Biden ne leur ont-ils pas ordonné de le faire ?

Le président Joe Biden annoncé Le 2 octobre, cinq jours après qu’Hélène ait frappé les montagnes, il enverrait « immédiatement » 1 000 soldats de Fort Mill dans la région. Ils ont rejoint les membres de la Garde de Caroline du Nord activés avant que la tempête ne frappe.

Les affirmations de Trump

Le candidat à la vice-présidence de Vance, l’ancien président Donald Trump, a été critiqué pour avoir diffusé de fausses informations sur Hélène et la réponse qui y a été apportée en Caroline du Nord.

« J’y serai sous peu, mais je n’aime pas les rapports que je reçois selon lesquels le gouvernement fédéral et le gouverneur démocrate de l’État font tout leur possible pour ne pas aider les habitants des zones républicaines. MAGA ! » l’ancien président a posté sur réseaux sociauxparlant de la Caroline du Nord.

L’ancien président Donald J. Trump s’adresse aux médias à Swannanoa, en Caroline du Nord, le lundi 21 octobre 2024, à la suite de sa tournée des dégâts causés par l’ouragan Helene dans la région.

Interrogé plus tard sur la source de cette affirmation, Trump a refusé d’en donner une, disant plutôt à un journaliste de « jetez un oeil. »

Trump aussi faussement déclaré que Cooper a empêché « les gens et l’argent » d’entrer en Caroline du Nord et que la FEMA a détourné les fonds de secours en cas de catastrophe pour loger des personnes vivant dans le pays sans autorisation légale.

Autres problèmes

Vance a été rejoint par la coprésidente du Comité national républicain, Lara Trump. Il a répondu aux questions des supporters et a discuté d’autres sujets.

A la frontière sud : «Nous allons avoir une meilleure éducation, de meilleurs soins de santé, des logements (coûts) réduits et nous allons nous attaquer à cette crise du fentanyl parce que Donald J. Trump va fermer la frontière. Et nous allons commencer le tout premier jour.

Sur l’énergie et la baisse des prix : « C’est la proposition politique la plus simple, mais c’est en fait la plus importante pour faire baisser les prix, et c’est forage, bébé, forage. Certains n’apprécient pas que lorsque l’énergie augmente, tout devient plus cher. Pensez-y. Si le chauffeur de camion qui livre de la nourriture à l’épicerie paie 45 % de plus pour le diesel, alors nous payons tous plus cher pour l’épicerie.

Sur la sécurité sociale : «Quand Kamala Harris dit que nous allons nous en prendre à la Sécurité sociale, c’est la chose la plus ridicule que j’ai jamais entendue. Donald Trump a été président pendant quatre ans. Il protégeait déjà la Sécurité sociale et il va le faire à nouveau.»

Alors que Vance faisait campagne à Monroe, l’ancien président Barack Obama a fait campagne pour la vice-présidente Kamala Harris à Charlotte.

Le jour du scrutin est le 5 novembre.