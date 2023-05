La réponse à cette énigme peut sembler facile, mais ce n’est pas le cas

Poussant les esprits de tous âges à percevoir au-delà de ce que nos yeux voient, les illusions d’optique se sont imposées comme l’une des choses les plus préférées sur Internet. Les illusions d’optique sont des casse-tête qui impliquent souvent une pensée latérale. Il existe une grande variété d’illusions d’optique – problèmes mathématiques, énigmes et énigmes.

Ces images possèdent une capacité unique à découvrir des traits de personnalité cachés et à évaluer votre niveau d’intelligence, en plus elles sont amusantes à résoudre. Tout comme cette nouvelle énigme qui a laissé les internautes se gratter la tête. Pourquoi ne pas lui donner un tourbillon? Tout ce que vous avez à faire est de répondre à une question simple.

La photo du quiz a été partagée par une page Instagram appelée Optical Illusions, avec la légende « Friday Riddle! » La question disait : « Vous me répondez, mais je ne vous pose jamais de question. Que suis je? »

Bien que de telles énigmes semblent faciles à résoudre, la plupart d’entre vous pourraient finir par donner de mauvaises réponses. Votre temps commence maintenant. Avez-vous pu le deviner ? Non? Bon, laissez-nous vous donner un indice. Vous l’utilisez quotidiennement. Et dans ce monde féru de technologie, tout le monde en est propriétaire. De plus, beaucoup trouvent qu’il est impossible de mener une vie sans elle.

Maintenant, as-tu pu le deviner ? Non, « livre de maths » n’est pas la bonne réponse. Au cas où vous auriez mal deviné, ne vous inquiétez pas, car vous n’êtes pas seul.

D’innombrables utilisateurs ont inondé la section des commentaires de suppositions, et tous n’avaient pas raison. Alors que « livre de mathématiques » s’est avéré être la supposition la plus préférée, beaucoup ont même cru que la bonne réponse était « Google ». Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais des suppositions comme « Dieu », « Brains » et quelques assistants virtuels sont également arrivés dans la section des commentaires.

Un utilisateur a écrit : « Probablement Alexa, Siri, Cortana ou Google ». Mais quelques-uns ont réussi à donner la bonne réponse et c’est « Téléphone ». Il y a de fortes chances que la réponse à cette énigme soit aussi une «porte», ce que beaucoup ont écrit dans la section des commentaires.

L’explication de cette énigme est que tu réponds à ton téléphone quand quelqu’un appelle ou à ta porte quand quelqu’un arrive.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici