La réplique du bureau ovale ouvrira ses portes à proximité de la Maison Blanche lundi

WASHINGTON — Washington va se doter d’un nouvel arrêt touristique qui offrira aux visiteurs la meilleure chose qui se trouve dans le bureau ovale : une réplique identique du président Joe Biden Le bureau de John, jusqu’à son bureau, les fauteuils devant la cheminée et la Bible familiale patinée posée sur une table d’appoint.

Et lorsque le successeur de Biden prendra ses fonctions l’année prochaine, la réplique grandeur nature du Bureau ovale à « La Maison du Peuple : une expérience à la Maison Blanche « sera redécoré pour ressembler exactement au nouveau bureau du président », a déclaré Stewart McLaurin, président de la Association historique de la Maison Blanchequi ouvre lundi au public les portes de son centre d’éducation axé sur la technologie.

Un espace séparé au centre, appelé « Théâtre immersif », utilise la technologie pour se transformer toutes les cinq minutes en certaines des salles les plus remarquables de la Maison Blanche.

« Ce qui est formidable avec ce Bureau ovale, contrairement au Bureau ovale actuel, c’est que si vous nous rendez visite, vous pouvez venir vous asseoir sur cette chaise et être le président des États-Unis », a déclaré McLaurin, parlant de la chaise de bureau alors qu’il dirigeait l’Associated Press lors d’une visite du centre avant l’ouverture de lundi.

Peu de gens ont déjà mis les pieds dans le Bureau ovale. Il ne fait pas partie du circuit touristique de la Maison Blanche. Mais à la « Maison du peuple », les visiteurs pourront non seulement voir à quoi ressemble l’un des bureaux les plus célèbres du monde, mais aussi en faire l’expérience.

« Vous pouvez prendre un appel de M. Poutine ou de n’importe quelle personne de qui vous souhaitez recevoir un appel, et vous faire prendre en photo là-bas », a déclaré McLaurin. « Vous pouvez vous asseoir sur les canapés ou dans le fauteuil du président, comme vous l’avez visualisé assis là et vous le voyez aux informations en train de parler avec un visiteur ou un chef d’État. Vous pouvez faire la même chose juste là, devant la cheminée. »

Les papiers peints, les rideaux, les tapis, les meubles, les tableaux et autres œuvres d’art sont des répliques exactes du mobilier tel qu’il se trouve actuellement dans le Bureau ovale. Il est prévu de changer le décor à chaque futur président.

« C’est exactement comme celui du président Biden, exactement », a déclaré McLaurin. « Même la Bible familiale avec les éléments altérés est dupliquée. »

À l’exception de la « colonne numérique » au centre de la salle, qui montre aux visiteurs comment le bureau physique a évolué tout au long de la présidence. Elle se transforme également en miroir pour que les visiteurs puissent se voir debout dans le Bureau ovale.

La technologie est également utilisée pour transformer le « théâtre immersif » toutes les cinq minutes dans chacune des cinq salles de l’étage d’État de la Maison-Blanche : la salle Est, les salles Rouge, Bleue et Verte et la salle à manger d’État. Les images sur les murs de chaque salle ont été choisies par les historiens de l’association. Les visiteurs peuvent toucher les murs pour accéder à des informations sur les œuvres d’art, les meubles ou d’autres éléments historiques qui s’y sont déroulés.

« Nous voulons que les gens aient l’impression d’être dans cette salle de la Maison Blanche », a déclaré McLaurin.

En quittant le théâtre, les visiteurs se dirigeront vers la réplique du bureau ovale en empruntant un chemin de pierre ressemblant à la colonnade de la Maison Blanche avec une vue sur les œuvres d’art réalisées pour représenter la roseraie.

Une autre exposition montre comment les présidents utilisent la Maison Blanche pour le travail, la famille et les événements sociaux. Les visiteurs peuvent assister aux réunions du Cabinet et voter sur la ligne de conduite du président, s’asseoir à une table dressée comme pour un dîner d’État pour apprendre comment les présidents utilisent ces événements fastueux pour mener des activités diplomatiques, ou s’installer dans un siège dans la salle de cinéma familiale.

Dans une galerie séparée, le chef jardinier, le fleuriste, l’assistant militaire principal et l’huissier en chef font partie des membres du personnel de la Maison Blanche présentés dans une vidéo expliquant ce qu’ils font.

Après être entrés dans le centre éducatif, les visiteurs découvriront une grande maquette du côté sud de la Maison Blanche, écouteront un message audio de bienvenue de la première dame Jill Biden et regarderont un film d’orientation narré par Martin Sheen, qui a joué un président dans la série télévisée « The West Wing ».

L’arrière de la maquette ressemble à une maison de poupée, avec des coupes des pièces du rez-de-chaussée, de l’étage principal et de l’étage de la résidence. Les visiteurs peuvent accéder aux bornes électroniques pour en savoir plus sur les pièces.

Le centre éducatif occupe trois étages d’un immeuble de bureaux situé au 1700 Pennsylvania Avenue, à un pâté de maisons de la Maison Blanche. La technologie est utilisée partout pour aider à enseigner l’histoire de la résidence exécutive, des présidents et des familles qui y ont vécu, ainsi que du personnel dont le travail lui permet de fonctionner dans ses multiples rôles de lieu de travail, de résidence et de musée.

McLaurin a déclaré que le centre avait été conçu pour compléter la visite de la Maison Blanche et non pour la remplacer. Mais comme il est difficile d’obtenir des billets pour la visite de la Maison Blanche, il s’attend à ce que « la grande majorité des personnes qui ont l’occasion de visiter ce lieu n’auront pas le privilège de visiter la Maison Blanche elle-même ».

Jill Biden Il a été visité deux fois pendant les travaux et a prévu un événement sur la pelouse de la Maison Blanche samedi pour célébrer l’ouverture de la semaine prochaine.

« Ce nouveau centre d’éducation immersive emmènera les visiteurs dans un voyage incroyable en utilisant la technologie et l’innovation pour donner vie à l’histoire de la Maison Blanche », a déclaré la première dame, un professeur de collège communautaire. « En tant qu’éducatrice, je suis particulièrement ravie de le voir ouvrir au public. »

L’entrée est gratuitemais les visiteurs doivent demander des billets avec horaire. L’association prévoit d’accueillir 800 visiteurs par jour, la plupart restant un peu plus d’une heure.

L’association a récolté 60 millions de dollars pour la construction et les coûts d’exploitation initiaux, et travaille à la constitution d’une dotation de 50 millions de dollars pour soutenir ses opérations, a déclaré McLaurin.

La White House Historical Association a été créée en 1961 par la première dame Jacqueline Kennedy pour contribuer à préserver la qualité muséale de l’intérieur de la Maison Blanche et à informer le public. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif et non partisane qui ne reçoit aucun financement gouvernemental. Elle collecte des fonds principalement grâce à des dons privés et à des ventes de marchandises, notamment une décoration de Noël annuelle.