La répartition des communications d’urgence de Metro bénéficie d’une mise à niveau technologique | Actualités, Sports, Emplois

L’importance d’assurer la sécurité de la communauté, d’informer la police et d’améliorer continuellement la technologie est l’objectif de la répartition des communications d’urgence de Metro.

Dans le but d’améliorer la sécurité publique à Provo, Orem et Lindon, Metro Emergency Communications a intégré la technologie 911 de nouvelle génération qui change la façon dont l’agence de sécurité publique communique avec les appelants.

« Jusqu’à récemment, le 911 et les interventions d’urgence dans le comté de l’Utah dépendaient presque entièrement des conversations vocales entre les appelants, les répartiteurs et les intervenants sur le terrain », a déclaré Heather Perkins, responsable des communications d’urgence de Metro. « Nous avons désormais une image beaucoup plus grande et plus précise grâce à la technologie que nous avons intégrée via Carbyne Universe. »

La technologie Carbyne est utilisée conjointement avec les téléphones et autres infrastructures existantes dans le centre de répartition.

Avec l’ajout de Carbyne, Metro Emergency Communications dispose désormais d’une vue holistique et immersive d’un incident avec la collecte et l’intégration des médias et des données d’un appelant présentés dans une interface unifiée, selon Perkins. En d’autres termes, des emplacements peuvent être identifiés, des messages vidéo partagés et silencieux reçus via des smartphones et d’autres méthodes pour collecter des informations importantes auprès des appelants d’urgence en temps réel lors d’un incident en cours.

Les intervenants sur le terrain peuvent également partager des informations vitales en temps réel avec le personnel du 911 grâce à la fonction Responder Connect de Carbyne. Et un tableau vidéo offre une représentation visuelle complète des incidents en cours, garantissant que les répartiteurs peuvent suivre et gérer avec précision les urgences, selon Perkins.

Ensemble, cette technologie vise à donner aux agences de sécurité publique une meilleure connaissance de la situation et à leur permettre d’évaluer et de répondre plus rapidement et plus précisément aux incidents.

« Depuis que nous avons mis en service le nouveau système le 28 août, nous avons pu voir certains incidents d’urgence en temps réel en utilisant le flux vidéo de l’appelant et partager des informations cruciales avec les intervenants sur le terrain avant leur arrivée », a déclaré Perkins. « Dans un cas, nous avons utilisé la vidéo Carbyne avec un rapport sur un feu de brousse dans les contreforts, confirmant l’ampleur de l’incendie et son emplacement afin de déterminer la réponse appropriée au feu. »

« Dans un autre cas, grâce au GPS, nous avons pu déterminer que les informations fournies par un appelant n’étaient pas exactes et éventuellement empêcher un faux rapport après avoir interrogé l’appelant sur la divergence », a-t-elle ajouté. « Cela n’était tout simplement pas possible avec notre ancienne technologie. Mais nous pouvons désormais accéder, analyser et partager davantage d’informations sur chaque crise qui nous arrive. Ce genre de perspicacité et de prise de conscience nous aidera à aider de nombreuses personnes en crise.

Les nouvelles capacités sont particulièrement utiles à une époque où les agences de sécurité publique de l’Utah et du pays manquent de personnel et ont du mal à répondre à un nombre croissant d’appels avec une technologie vieillissante.

« Nous sommes fiers de travailler avec Metro Emergency Communications et de soutenir leur engagement en faveur de l’innovation et de l’amélioration », a déclaré Amir Elichai, PDG de Carbyne. « Notre technologie aide les services de sécurité publique à effectuer leur travail de manière plus efficace et efficiente, car nous pensons que chaque personne compte. »

Pour montrer l’importance de cette mise à niveau, la Federal Communications Commission discutera jeudi de la technologie utilisée pour permettre aux personnes d’accéder aux services 911, en particulier aux personnes handicapées. Au-delà des communications vocales uniquement, les fonctionnalités 911 de nouvelle génération offrent des options supplémentaires aux personnes qui ne sont peut-être pas en mesure de passer un appel audio, comme les victimes de violence domestique ou les victimes d’enlèvement.







