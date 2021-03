La répartition beauté des Golden Globes 2021 d’Amanda Seyfried

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Amanda Seyfried eu beaucoup de moments en or hier! En plus d’être nominé pour la première fois aux Golden Globes, le Mank star a partagé la soirée spéciale avec son fils de 5 mois. Oh et sans oublier, Amanda était une vision dans sa robe Oscar De La Renta et un visage plein de maquillage Lancôme.

Maquilleuse de célébrité Geneviève Herr était le visionnaire derrière le look « Hollywood Glamour des années 40 avec une torsion moderne » d’Amanda. Et si vous vous demandez comment obtenir l’éclat du tapis rouge d’Amanda, Geneviève partage le processus étape par étape sur la façon de copier le look et tous les Produits Lancôme Elle utilisait.