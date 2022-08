La réparation en libre-service Apple arrive sur les MacBook Air et Pro M1

La Lancement du programme de réparation en libre-service d’Apple en avril s’étend au-delà des iPhones pour inclure les ordinateurs portables Apple MacBook Air et MacBook Pro basés sur M1.

À partir de mardi, vous – ou une foule de centres de services, si vous n’êtes pas à l’aise – pourrez trouver un manuel de réparation, acheter certains composants d’Appleremplacez-les par des remplacements et renvoyez les anciens composants à Apple, dans de nombreux cas contre crédit.

La société prévoit d’ajouter plus de Mac à la liste plus tard cette année.

Pour tous les modèles pris en charge par ce déploiement initial – le MacBook Air M1 2020 et MacBook Pro 13 pouces et le 2021 MacBook Pro 14 pouces et MBP 16 pouces — Apple vous permet de remplacer environ 15 composants différents. Ils comprennent le sous-système audio, la batterie, l’écran, la carte logique, le haut et le bas du boîtier, les antennes, les touches (plus la carte de circuit imprimé Touch ID) et plus encore.



Cette décision n’est pas surprenante : Apple avait annoncé qu’elle proposerait davantage de produits au cours de l’année. Et c’est logique étant donné que lois sur le droit à la réparation (qui soutiennent essentiellement que les entreprises ne peuvent pas vous empêcher, vous ou un magasin indépendant, de réparer l’électronique en retenant des informations, en annulant les garanties, etc.) ont été transmis aux États-Unis, comme le récent New York Loi sur la réparation équitable numérique.

Il y aura également des trousses d’outils de location pour chaque modèle à 49 $ pour une semaine si vous n’avez pas ou ne voulez pas acheter de nouveaux outils pour le travail.

Notez que bon nombre des inconvénients du programme de réparation ce Je le répare appelé pour l’iPhone s’applique également aux MacBook, notamment qu’il ne s’étend pas aux appareils plus anciens – vous savez, ceux qui en ont vraiment besoin. Apple dit qu’il n’a pas l’intention de s’étendre pour inclure des modèles Intel. Cependant, les nouveaux modèles M2 seront éventuellement ajoutés, tout comme le bureau M1 iMac.

C’est formidable qu’Apple ait commencé à ouvrir ses produits à un plus grand nombre de réparations de consommateurs et de centres de service. Mais être capable de mettre à niveau ou de remplacer des composants modulaires typiques comme la mémoire et le stockage sans avoir à échanger toute la carte logique, du moins dans les MacBook Pro haut de gamme, serait formidable et peut-être plus respectueux de l’environnement. Ce problème n’est cependant pas spécifique à Apple. Même simplement améliorer la réparabilité aiderait.