La réparation des AirPod est impossible, malgré les promesses de durabilité d’Apple

Le 12 septembre, l’Assemblée de l’État de Californie a approuvé la loi sur le droit à la réparation. Une fois la loi promulguée par le gouverneur Gavin Newsom, les fabricants d’électronique grand public seront tenus de fournir aux magasins indépendants de l’État les outils, les pièces de rechange et les manuels nécessaires pour réparer les gadgets qu’ils vendent.

Les défenseurs du droit à la réparation, qui comprenaient des dizaines d’ateliers de réparation à travers l’État, des responsables locaux et des groupes environnementaux, ont salué cette décision comme une victoire, le point culminant d’une bataille de plusieurs années pour forcer les entreprises technologiques à permettre aux gens ordinaires de réparer facilement leurs appareils. propres appareils. Même Apple, qui s’opposait à la législation depuis des années, a changé d’avis et a officiellement soutenu le droit à la réparation en Californie fin août. Le fabricant d’électronique grand public le plus riche au monde serait enfin obligé de mettre à disposition du matériel de réparation pour chaque téléphone, tablette, ordinateur portable et montre intelligente qu’il vend.

Mais certains militants avaient une question : Qu’est-ce que cela signifie pour les AirPod?

« Si les produits contiennent des piles, elles doivent être faciles à échanger ou à retirer afin que les consommateurs et les recycleurs puissent les séparer », a déclaré Kyle Wiens, PDG du blog de réparation de produits et détaillant de pièces détachées iFixit. « Vous ne voyez tout simplement pas cela avec la conception des AirPod. »

Depuis des années, Apple intègre son engagement en faveur de l’environnement à sa puissante machine marketing. L’entreprise a présenté des robots capables de démonter plus d’un million d’iPhones en un an et utilise de plus en plus de matériaux recyclés pour construire la plupart de ses appareils phares. Il affirme que son siège social de Cupertino, semblable à un vaisseau spatial, dont le gigantesque toit circulaire est recouvert de centaines de panneaux solaires, est alimenté par des énergies renouvelables et dépense des millions pour sauver les mangroves et les savanes en Inde et au Kenya. Lors de son événement du 12 septembre, où Apple a lancé un téléphone en titane à 1 200 $ et une montre qui n’est pas très différente du modèle de l’année dernière au-delà d’un tout nouveau logo « neutre en carbone » sur son emballage sans plastique, Apple a réitéré son intention d’abandonner entièrement neutre en carbone d’ici 2030 dans un sketch profondément polarisant mettant en vedette Octavia Spencer dans le rôle de « Mère Nature ».

Et pourtant, Apple vend des dizaines de millions d’AirPods chaque année, un produit dont les critiques soulignent depuis longtemps qu’il est nocif pour l’environnement.

Chaque écouteur élégant est un faisceau dense de métaux de terres rares collés ensemble dans une coque en plastique dur. Chacun contient également une petite batterie lithium-ion qui se dégrade avec le temps, comme toutes les batteries, ce qui signifie qu’à terme, tous les AirPod ne détiennent plus suffisamment de charge pour être utilisables, parfois en aussi peu que 18 mois.

C’est là que réside le problème : contrairement aux iPhones, iPads, Apple Watches et MacBooks, qui peuvent être ouverts et dont les batteries défectueuses sont remplacées relativement facilement, les AirPod ne sont pas vraiment conçus pour être démontés par vous, les ateliers de réparation ou les entreprises de recyclage sans détruisant leurs coquilles dans le processus, ou versant du sang en essayant de les ouvrir.

« C’est dans la catégorie » incroyablement difficile « », a déclaré Wiens à Vox, « c’est pourquoi il n’y a pas beaucoup d’ateliers de réparation aux États-Unis qui essaient de le faire. »

Ce manque de réparabilité des AirPods soulève une question importante : que signifie la loi sur le droit à la réparation pour un produit qui n’est pas conçu pour être réparé ?

« Les AirPods sont trop difficiles à réparer, c’est clair », a déclaré Jenn Engstrom, directrice d’État de CALPIRG, une organisation à but non lucratif californienne de défense des droits des consommateurs qui pousse l’État à mettre en œuvre la législation sur le droit à la réparation depuis des années. « Les réformes du droit à la réparation garantissent que vous ne pouvez pas rendre les réparations exclusives. Mais pour certains appareils, la conception gêne même si vous pouvez accéder aux pièces et aux manuels. Nous pensons que le droit à la réparation définit une attente fondamentale selon laquelle un produit doit être réparable. Mais oui, nous ne pouvons réparer que ce qui est réparable.

Apple n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

En 2022, Apple a lancé son propre programme de réparation en libre-service. Pour beaucoup de monnaie et beaucoup de problèmes, la société fournit des manuels, vend des pièces détachées et loue du matériel officiel pour permettre aux gens de réparer les iPhones, les Mac et les écrans Apple. Mais lorsque le droit à la réparation deviendra loi en Californie, l’entreprise sera tenue de le fournir pour tous les produits qu’elle vend. Le problème est que les AirPod ne sont pas du tout conçus pour être réparés.

« Les AirPods sont une catastrophe environnementale », a déclaré Wiens. « C’est un produit qui, à mon avis, ne devrait pas exister dans son état actuel. Il est presque impossible de les recycler économiquement.

Apple a lancé les AirPod en 2016, la même année où il a supprimé la prise casque sur les iPhones, donnant ainsi naissance à toute une industrie d’écouteurs véritablement sans fil avec de minuscules étuis de chargement. Au début, les AirPod étaient la cible de blagues. Certaines personnes pensaient que porter une paire en public était un flex. Le Guardian a déclaré que les AirPod étaient « comme un tampon sans ficelle ». Ensuite, ils étaient partout.

En tant que prouesse d’ingénierie, les AirPod sont en effet impressionnants. Chacun contient un processeur sophistiqué, des microphones, des pilotes, des capteurs optiques et un accéléromètre de mouvement pour détecter quand il est dans ou hors de votre oreille dans un espace de moins de 2 pouces de long. Tous ces minuscules composants sont coincés ensemble et scellés dans un boîtier en plastique élégant conçu pour paraître lisse et homogène, ce qui rend les AirPod presque impossibles à ouvrir.

Mais l’une des principales raisons qui rendent les AirPods jetables est ce qui les alimente. Grâce aux réactions chimiques qui se produisent lorsque vous les chargez et les déchargez, les batteries lithium-ion qui alimentent les AirPods et autres appareils électroniques modernes conservent de moins en moins de charge au fil du temps. Ceux des AirPod sont également minuscules, ce qui signifie que même si un nouveau modèle peut fonctionner jusqu’à six heures avec une seule charge lorsqu’il est neuf, il peut durer moins de 60 minutes après quelques années d’utilisation intensive.

Apple n’a pas proposé de moyen de recycler une paire d’AirPods lors de leur première sortie. Finalement, la société a permis aux gens d’échanger un AirPod mourant contre un nouveau – pour 49 $ pièce – s’ils n’étaient plus sous garantie, puis a envoyé les anciens AirPod à l’un des rares recycleurs avec lesquels elle s’associe. Apple vous permet également d’envoyer par courrier une paire d’AirPods pour les recycler de manière responsable au lieu de les jeter à la poubelle.

En 2019, cependant, après qu’un essai viral de 4 000 mots de Vice ait qualifié les écouteurs sans fil de « tragédie », la société notoirement secrète Apple a levé le rideau sur le processus de recyclage des AirPods. Wistron GreenTech, une filiale basée au Texas du géant manufacturier taïwanais Wistron qu’Apple a embauchée pour recycler les AirPod, a déclaré plus tard à la publication technologique OneZero que les AirPod ne pouvaient être ouverts par aucun type de système automatisé. Au lieu de cela, chaque appareil devait être démonté manuellement par un travailleur utilisant des pinces et des gabarits. Et comme l’ouverture d’une paire d’AirPod coûte plus cher que la valeur du matériau qui en est extrait, Apple a payé à Wistron – et, vraisemblablement, à ses autres partenaires de recyclage – des frais pour couvrir la différence.

« Il n’est pas facile de réparer entièrement les AirPod cassés, mais nous sommes en mesure de réutiliser des composants pour d’autres unités », a déclaré à Vox Rob Greening, porte-parole de Decluttr, une plateforme en ligne qui permet aux gens d’échanger d’anciens appareils contre de l’argent ou des cartes-cadeaux.

Lors du lancement des AirPod, iFixit leur a attribué un score de réparabilité de zéro sur 10, notant qu’il était impossible d’accéder à n’importe quel composant sans détruire le boîtier extérieur des AirPod. Chez iFixit, Wiens a déclaré qu’il interdisait aux employés d’utiliser les AirPod au travail. L’entreprise a également un avantage sur le lieu de travail, a-t-il déclaré, où elle achète aux employés les écouteurs de leur choix à condition qu’ils répondent aux critères de réparabilité d’iFixit – ce que les AirPod ne font pas.

Parce qu’Apple prétend « remplacer la batterie de vos AirPods moyennant des frais de service », Wiens pense que les AirPods devraient également être soumis à la loi californienne sur le droit à la réparation. Mais comme les écouteurs ne sont pas conçus pour être ouverts, on ne sait pas comment.

« J’aimerais bien voir le processus recommandé par Apple pour ce faire », a déclaré Wiens. « Il est possible qu’Apple soit plus intelligent que tout le monde et ait un moyen secret de le faire, mais nous ne l’avons pas encore compris. »

Les AirPod ne représentent probablement qu’une fraction des 6,9 millions de tonnes de déchets électroniques générés chaque année par les États-Unis. Mais ils symbolisent les problèmes environnementaux plus vastes que causent les produits de leur catégorie.

Dans un article de 2022 intitulé « Les AirPods et la Terre », Sy Taffel, maître de conférences à l’Université Massey de Nouvelle-Zélande dont les recherches portent sur la technologie numérique et l’environnement, a fait valoir que toute législation sur le droit à la réparation devrait interdire la production d’appareils numériques irréparables tels que les AirPods. , car le droit de réparer un appareil irréparable n’a en réalité aucun sens.

« Vous ne pouvez pas insérer une nouvelle batterie dans un ancien AirPod de la même manière que vous pouvez insérer une nouvelle batterie dans un vieil iPhone », a déclaré Taffel à Vox. « Ainsi, même obtenir un remplacement d’Apple n’atténue pas vraiment les dommages environnementaux causés par ces choses. Cela signifie simplement qu’en tant que consommateur, vous finirez par payer un peu moins d’argent que si vous achetiez un tout nouvel ensemble.

Plus tôt cette année, le Parlement européen a approuvé de nouvelles règles exigeant que les appareils grand public tels que les smartphones, les tablettes et les appareils photo soient équipés de batteries que les utilisateurs doivent pouvoir retirer et remplacer facilement. Taffel a déclaré qu’il souhaiterait que les législateurs établissent des règles similaires pour les écouteurs sans fil, y compris les AirPod.

« Il y a une raison pour laquelle le mantra du développement durable est de réparer, réutiliser, réduire, recycler », a-t-il déclaré. « Le recyclage vient toujours en dernier car le recyclage demande beaucoup d’énergie. Ce n’est pas toujours réalisable.

Il y a un peu plus de dix ans, les principaux appareils alimentés par batterie que possédaient la plupart des gens étaient les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Aujourd’hui, nous disposons de montres intelligentes, d’écouteurs sans fil, de haut-parleurs intelligents, de liseuses électroniques et de casques VR. L’année prochaine, Apple lancera sa propre paire de lunettes VR haut de gamme appelée Vision Pro.

« La capitalisation boursière des entreprises technologiques repose en partie sur l’idée qu’elles continueront à créer de nouvelles catégories d’appareils numériques qui seront considérées comme populaires et largement vendues », a déclaré Taffel.

Contrairement à une paire d’écouteurs filaires que vous pourriez potentiellement utiliser pendant des décennies, la paire d’AirPods que vous achetez aujourd’hui s’essoufflera au cours des prochaines années. À ce rythme-là, vous aurez acheté une demi-douzaine de paires d’AirPods, jetant vos anciens dans le tiroir ou à la poubelle. Ou peut-être les aurez-vous envoyés au recyclage, obligeant les entreprises de recyclage à dépenser encore plus d’énergie dans le processus.

« D’un point de vue environnemental, nous devons en faire de moins en moins », a déclaré Taffel. « Mais le modèle technologique est celui d’une croissance constante. Il y en a toujours de plus en plus. Ces deux choses sont complètement incompatibles.

Tout cela est à l’opposé de l’accent croissant mis par Apple sur la responsabilité environnementale. Conserver vos appareils existants le plus longtemps possible est l’un des moyens les plus efficaces de réduire votre empreinte carbone. Mais c’est également mauvais pour les résultats d’Apple. Déjà, les derniers iPhones de la société, mis en vente aujourd’hui, sont en rupture de stock.

Dans le sketch controversé d’Apple, le PDG Tim Cook promet à « Mère Nature » que tous les appareils Apple auront « un impact climatique net nul » d’ici 2030.

« Tous? » elle demande.

«Tous», dit Cook.

« Ils font mieux. »

« Elles vont. »

Les deux se regardent pendant un long moment. Et lorsque la tension atteint un crescendo, Mère Nature la brise avec un joyeux « Okay ! Bien! À l’année prochaine. »

Personne ne mentionne une seule fois les AirPod.