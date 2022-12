La « réouverture » soudaine de la Chine révèle de nouveaux défis économiques

BEIJING – La suppression rapide par la Chine continentale de nombreuses restrictions liées à Covid a été étonnamment soudaine, révélant un nouvel ensemble de défis économiques.

Au cours des deux dernières semaines, les autorités gouvernementales locales et centrales ont assoupli plusieurs mesures qui avaient contraint de nombreuses personnes à rester chez elles et les entreprises à fonctionner principalement à distance. Notamment, le gouvernement central a déclaré la semaine dernière que les tests de virus négatifs et les contrôles du code de santé n’étaient plus nécessaires pour voyager à l’intérieur du pays.

Pendant ce temps, les informations selon lesquelles des habitants tombent malades ont augmenté. La ville de Pékin a déclaré que dimanche, ses cliniques de fièvre avaient reçu 22 000 visites, soit 16 fois plus qu’il y a une semaine.

“Cette réouverture est venue assez soudainement et plutôt résolument. Elle a dépassé nos attentes”, a déclaré Gang Yu, co-fondateur et président exécutif de 111 , un vendeur en ligne de médicaments et de services de santé. C’est selon une traduction CNBC de ses commentaires en mandarin.