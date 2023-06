La réouverture de l’autoroute 4 reste «dans les délais» car les incendies de forêt sont sous contrôle

L’autoroute 4 à l’est de Port Alberni est sur la bonne voie pour s’ouvrir à une circulation alternée limitée à une seule voie d’ici ce week-end, car l’incendie qui brûle sur Cameron Bluffs est maintenant sous contrôle.

Des équipes du ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique affirment avoir débarrassé le tronçon d’autoroute touché des arbres tombés et des débris de la colline au-dessus et installent des mesures de sécurité temporaires pour permettre la réouverture de l’autoroute.

L’autoroute 4 est fermée depuis le 6 juin et devrait rouvrir les 24 ou 25 juin.

Les mesures de sécurité comprennent l’installation d’un muret temporaire en béton dans la voie en direction est de l’autoroute 4, ainsi que des rideaux de protection en treillis suspendus par des grues. Ceux-ci agiront comme des barricades contre les chutes potentielles de pierres et d’arbres alors que la pente continue de se remettre de l’incendie de forêt.

Environ 124 mètres de barrière en bordure de route ont été installés jusqu’à présent du côté du lac Cameron de l’autoroute, tandis que les matériaux sont sur place pour le mur de barrière en béton à installer dans la voie en direction est. 32 équipements et environ 50 personnes travaillent sur le site.

Bien qu’il soit toujours répertorié comme 229 hectares, le BC Wildfire Service classe l’incendie de Cameron Bluffs comme « sous contrôle », ce qui signifie que les efforts de suppression ont permis de garantir que le feu de forêt ne se propagera plus. Une mise à jour sur l’incendie publiée lundi matin (19 juin) a noté que l’arbre de danger tombant sur le flanc nord au-dessus de l’autoroute 4 est terminé et que le feu continue de couver avec quelques points de flamme nue.

Les équipes du BC Wildfire Service continuent de patrouiller l’incendie et d’éteindre les points chauds en terrain accessible. Un soutien aérien est en place pour les zones du terrain que l’équipe au sol ne peut pas atteindre.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure indique que la déviation de l’autoroute 4 vers le lac Cowichan restera ouverte jusqu’à ce que l’autoroute 4 soit complètement ouverte. Telus a établi une tour cellulaire mobile au point médian du détour, qui offre une portée de réception cellulaire d’environ un kilomètre.

