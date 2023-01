La réouverture de la Chine pourrait stimuler l’économie australienne de 1%, selon JPMorgan

Selon JPMorgan, une reprise complète du tourisme australien ajoutera 0,5 point de pourcentage à son PIB et le retour des étudiants internationaux en provenance de Chine ajoutera 0,4 point de pourcentage supplémentaire.

L’économie australienne pourrait être un grand bénéficiaire de la fin de la politique zéro Covid de la Chine au cours des deux prochaines années, selon JPMorgan.

“Le virage de la Chine vers une réouverture plus précoce soulève la question des implications potentielles pour l’économie australienne”, a déclaré samedi le stratège en chef des investissements de JPMorgan, Tom Kennedy.

“Le plus grand avantage potentiel de sa réouverture se situe dans le secteur des services, étant donné que la Chine est le plus grand consommateur d’exportations touristiques et éducatives australiennes”, a écrit Kennedy, notant que les avantages de nouvelles modifications de la politique industrielle de Pékin seraient une exception.

La note de l’entreprise ajoute qu’une reprise complète du tourisme en Australie ajoutera 0,5 point de pourcentage à son produit intérieur brut et que le retour des étudiants internationaux de Chine ajoutera 0,4 point de pourcentage supplémentaire, ce qui représente près d’un point de pourcentage complet dans la croissance économique du pays.