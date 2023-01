La réouverture de la Chine pourrait stimuler la croissance mondiale et aggraver l’inflation

Londres

CNN

—



La réouverture rapide de la Chine après près de trois ans de contrôles stricts des coronavirus pourrait donner un coup de pouce bien nécessaire à la croissance économique mondiale, mais pourrait également alimenter l’inflation tout comme elle a montré des signes de recul.

La relance de la deuxième plus grande économie du monde – et de son plus grand consommateur de matières premières – menace de faire grimper les prix mondiaux du carburant, de l’industrie métaux et aliments cette année.

Depuis début janvier, les prix du cuivre, de l’aluminium et du zinc ont tous connu leur meilleur début d’année en 11 ans, avec une hausse moyenne de 13 %, ont déclaré des analystes de la Deutsche Bank à CNN, citant des données du London Metal Exchange. L’étain, qui est largement utilisé pour fabriquer des produits électroniques, a grimpé de 30 %, sa plus forte hausse en 32 ans.

“Il y a une énorme quantité de demande refoulée que nous prévoyons de revenir sur les marchés, en particulier après le Nouvel An chinois”, a déclaré à CNN Nicky Shiels, responsable de la stratégie des métaux chez le négociant en métaux précieux MKS Pamp. “Les marchés se sont redressés en prévision de cela”, a-t-elle déclaré.

Il n’y a pas que les matières premières qui augmentent dans l’espoir d’une reprise en Chine. Les actions de l’indice MSCI Chine ont augmenté de 14 % depuis le début de la négociation cette année. L’indice Nasdaq Golden Dragon China – qui suit les entreprises chinoises cotées aux États-Unis – a grimpé de 19% sur la même période.

Il y a déjà des signes que l’économie se redresse. Bernard Arnault, directeur général du groupe de distribution de luxe LVMH (LVMH), a déclaré jeudi aux analystes que le rebond du nombre de visiteurs dans les magasins de Macao, où les touristes chinois sont désormais autorisés à voyager, avait été “spectaculaire”.

Depuis le mois dernier, le gouvernement chinois a rapidement démantelé sa politique stricte de zéro-Covid suite à une vague de protestations populaires contre les restrictions. La vitesse de la réouverture, ainsi que les indications que les infections ont peut-être déjà atteint un pic, ont été surprenantes, ont déclaré des analystes à CNN.

Mais les métaux comme le cuivre et l’aluminium ne sont “pas une partie très significative du panier d’inflation global”, a déclaré à CNN Daniel Major, analyste des métaux et des mines chez UBS.

Pourtant, si les prix mondiaux des denrées alimentaires et de l’énergie recommencent à augmenter, cela pourrait se traduire par une hausse des prix à la consommation.

La réouverture de la Chine pourrait faire grimper la demande de produits agricoles, alors que le monde est toujours aux prises avec la pire crise alimentaire de l’histoire moderne. Les prix à terme du blé, un aliment de base, sont toujours 58 % plus élevés qu’ils ne l’étaient à la mi-2020, lorsque les prix ont commencé à augmenter régulièrement.

Les importations chinoises de soja, qu’il utilise principalement pour nourrir le bétail, ont grimpé de 18% en décembre par rapport à l’année précédente, peut-être parce que les acheteurs anticipaient un rebond de la demande dans les restaurants, a déclaré Bill Weatherburn, économiste des matières premières chez Capital Economics, dans une note plus tôt. ce mois-ci.

La réouverture de la Chine devrait également faire grimper la demande de pétrole. L’Agence internationale de l’énergie a déclaré dans un rapport la semaine dernière que la demande mondiale pourrait atteindre un niveau record de 101,7 millions de barils par jour cette année, la Chine représentant près de la moitié de cette augmentation.

Caroline Bain, économiste en chef des matières premières chez Capital Economics, a déclaré à CNN qu’elle s’attend à ce que les prix du pétrole augmentent plus tard cette année à mesure que les voyages et la consommation reprendront.

Le groupe de recherche s’attend maintenant à ce que le prix du baril de Brent, la référence mondiale du pétrole, atteigne 95 dollars le baril d’ici la fin de l’année, en hausse par rapport à son estimation précédente de 85 dollars. Les prix de l’essence aux États-Unis ont déjà grimpé de 40 cents le gallon en un mois, en partie à cause de la hausse des prix du brut depuis début décembre.

La hausse des prix du pétrole pourrait contribuer à faire grimper l’inflation mondiale – ou du moins à la maintenir élevée – juste au moment où la hausse des prix à la consommation a montré des signes de modération, tempérant les espoirs des entreprises et des investisseurs que les banques centrales mondiales pourraient bientôt avoir fini d’augmenter les taux d’intérêt.

Les marchés s’attendent à ce que la Réserve fédérale américaine augmente le coût d’emprunt de 25 points de base lors de sa réunion de la semaine prochaine, une augmentation plus modeste que l’augmentation de 50 points de base qu’elle a approuvée le mois dernier.

L’appétit de la Chine pour l’énergie pourrait s’avérer particulièrement difficile pour l’Europe alors que le continent tente de remplir ses réserves de gaz naturel avant l’hiver prochain avec seulement une infime partie des importations russes sur lesquelles il comptait autrefois.

Les prix de référence du gaz naturel en Europe ont chuté de 84 % depuis qu’ils ont atteint leur niveau record de 343 € (373 $) par mégawattheure en août. Cette tendance pourrait commencer à s’inverser si la Chine est en concurrence avec l’Europe pour un nombre fixe de cargaisons de GNL en provenance des États-Unis et du Qatar, les principaux fournisseurs du bloc.

« La quantité de GNL qui [China] achètera au reste du monde sera plus élevé que ce que nous avons vu », a déclaré Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, lors d’un panel au Forum économique mondial la semaine dernière.

“Il y aura plus de pression inflationniste résultant de cette demande accrue de matières premières, et d’énergie en particulier”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la BCE prévoyait de “maintenir le cap” en augmentant les taux d’intérêt pour aider à maîtriser l’inflation.

Les attentes d’énormes sauts de prix à tous les niveaux peuvent cependant être exagérées.

La demande d’acier ne reprendra pas avant le second semestre de l’année, selon Bain, car l’activité dans le secteur immobilier chinois en difficulté, qui est un gros consommateur de métal, est toujours déprimée.

“Je ne suis pas convaincu que la demande en provenance de Chine va faire grimper les prix [of gas and electricity] autant que les gens le pensent peut-être », a déclaré à CNN Michael Hewsom, analyste en chef du marché chez CMC Markets.

Hewsom a ajouté que la Chine et l’Inde pouvait importer du gaz naturel russe à prix réduit, libérant ainsi les cargaisons d’autres fournisseurs comme les États-Unis pour aller en Europe.

Une augmentation de la demande chinoise d’énergie, de métaux et de produits alimentaires est également susceptible “d’être partiellement compensée par la faiblesse de la demande d’exportations de produits manufacturés chinois dans les économies développées”, a déclaré Capital Economics dans une note au début du mois.

Le rebond de la Chine sera probablement tiré par « les loisirs [and] consommation intérieure », a déclaré le major d’UBS.

Cela signifie que les prix de l’acier et du minerai de fer – des métaux couramment utilisés dans l’industrie lourde – sont moins susceptibles de connaître des gains importants par rapport au cuivre et à l’aluminium, que l’on trouve dans une gamme de produits nationaux.

Ben May, directeur de la recherche sur la macroéconomie mondiale à Oxford Economics, a déclaré vendredi dans une note que toute hausse de l’inflation mondiale à la suite de la reprise de la Chine pourrait être “inférieure à ce que beaucoup de gens craignent”.

C’est en partie parce que la Chine rouvre d’elle-même, a-t-il ajouté, contrairement aux États-Unis et à l’Europe, qui ont levé leurs restrictions pandémiques à peu près au même moment, créant une concurrence accrue pour les marchandises.

— Michelle Toh, Philip Wang et Julia Horowitz ont contribué au reportage.