La réouverture de la Chine est une “bonne nouvelle” pour la croissance – mais pourrait être inflationniste, préviennent les économistes à Davos

“[If] La demande chinoise pour d’autres biens commence à augmenter, si cela crée une plus grande pression sur les prix des matières premières, par exemple, le gaz naturel, gros problème en Europe, si la demande chinoise de gaz naturel augmente, parce que les usines, leurs ménages demandent plus d’électricité, alors ça va mettre la pression sur l’Europe parce que le gaz naturel, ils sont en concurrence [in] les mêmes marchés pour le gaz naturel liquide”, a déclaré à CNBC Raghuram Rajan, ancien gouverneur de la banque centrale de la Reserve Bank of India.

D’un autre côté, cependant, on s’inquiète de ce que cela signifie pour l’inflation et le coût de la vie.

Dans l’ensemble, cela est considéré comme l’un des événements économiques les plus importants de 2023 et la communauté des affaires est visiblement ravie de conclure de nouveaux accords avec la deuxième économie mondiale.

La décision de la Chine d’accueillir à nouveau les touristes et de faciliter les voyages à l’étranger des habitants du pays a été l’un des sujets les plus discutés lors du rassemblement de Davos dans les Alpes suisses.

L’Agence internationale de l’énergie a averti que les entreprises européennes pourraient faire face à des coûts plus élevés lorsqu’elles chercheront à acheter du gaz naturel cette année, car il y aura plus de concurrence pour ce produit. L’inflation a été l’un des plus grands défis pour les citoyens européens au cours de l’année écoulée, principalement en raison de factures énergétiques plus élevées.

S’exprimant lors d’un panel animé par CNBC, Satish Shankar, associé directeur pour l’APAC au sein du cabinet de conseil Bain & Company, a déclaré : “Je pense que l’ouverture de la Chine augmentera donc la consommation d’énergie mondiale, cela pourrait provoquer une certaine inflation”.

Felix Sutter, président de la Chambre de commerce Suisse-Chine, a déclaré lors du même panel que “les besoins énergétiques et les besoins en matières premières de la Chine seront en concurrence avec les besoins européens, les besoins mondiaux, donc je vois un relâchement de l’inflation en ce moment, [but] nous verrons plus de pression sur l’inflation au troisième trimestre.”

Certains économistes ont averti que si cela s’avérait être le cas, la Réserve fédérale américaine pourrait devoir continuer à augmenter ses taux. “À notre avis … une Chine plus forte augmente les chances d’une Fed obstinément belliciste”, a déclaré Tavis McCourt, stratège en actions institutionnelles chez Raymond James, dans ses perspectives pour 2023.

“Avec la Chine, nous avons besoin de plus de tout – si cela stimule suffisamment la demande pour ramener les prix des matières premières plus près de leur niveau au printemps de l’année dernière, alors cela place les progrès que nous avons vus sur l’inflation dans un état beaucoup plus ténu”. poste », a-t-il déclaré.