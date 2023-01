La réouverture de la Chine est extrêmement positive pour lutter contre l’inflation

Le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, a déclaré lundi que la réouverture de la Chine était “extrêmement positive” dans la lutte mondiale contre la flambée de l’inflation.

“Nous nous félicitons certainement de l’assouplissement des restrictions liées à Covid en Chine”, a déclaré Cormann à Joumanna Bercetche de CNBC lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

« À court terme, cela s’accompagnera de défis et nous constatons des niveaux d’infection accrus qui sont susceptibles d’avoir des impacts à court terme », a-t-il ajouté.

“Mais à moyen et à long terme, c’est très positif pour s’assurer que les chaînes d’approvisionnement fonctionnent plus efficacement et plus efficacement, en s’assurant que la demande en Chine et en fait le commerce plus généralement reprennent de manière plus positive. “

La Chine a brusquement mis fin à la plupart des contrôles de Covid début décembre, entraînant une augmentation des infections parmi la population de 1,4 milliard d’habitants.

Pékin a rapporté samedi que près de 60 000 personnes atteintes de Covid étaient décédées à l’hôpital depuis que le pays a abandonné ses strictes restrictions Covid le mois dernier, une forte augmentation par rapport aux chiffres précédents.

La réouverture de la Chine, parallèlement à une vague de surprises positives en matière de données, a été citée par les économistes ces dernières semaines comme une raison de mettre à jour leurs prévisions auparavant sombres.

“L’un des moteurs de l’inflation était en grande partie le choc de l’offre lié à l’incapacité de l’offre mondiale à suivre la demande mondiale … ​​aussi rapidement que nécessaire”, a déclaré Cormann.

“Ainsi, le retour sérieux de la Chine sur le marché mondial et le fonctionnement plus efficace des chaînes d’approvisionnement contribueront à faire baisser l’inflation. De toute évidence, c’est extrêmement positif.”