La réouverture de la Chine comporte à la fois des risques et des opportunités (BAD)

“Le seul domaine où il pourrait y avoir un risque à la hausse serait la réouverture de la Chine. Et bien sûr, il y a à la fois des risques à la baisse et à la hausse pour le cas de la Chine, car à mesure qu’ils rouvrent, nous savons que les cas vont devoir se propager assez rapidement”, a déclaré Park.

“Plus tôt la Chine pourra y arriver … plus tôt elle pourra obtenir une véritable reprise de la demande et réellement stimuler les perspectives de croissance” pour elle-même et pour les autres économies de la région, a ajouté Park.

Selon la BAD, les blocages récurrents en Chine sont l’un des trois grands vents contraires qui ralentissent la reprise de la région après la pandémie. Le resserrement de la politique monétaire par les banques centrales du monde entier et la guerre prolongée entre la Russie et l’Ukraine sont également des facteurs contribuant au ralentissement de la croissance, a déclaré la banque.

La banque de développement a également réduit ses prévisions de croissance pour l’Asie et le Pacifique en développement à 4,2 % par rapport aux estimations de septembre de 4,3 %, et a réduit ses perspectives pour 2023 pour la région à 4,6 % contre 4,9 %.

Les restrictions imposées aux voyageurs de Hong Kong qui visitent les bars ou dînent dans les restaurants ont été supprimées, et les habitants de la ville ne sont plus tenus d’utiliser l’application de recherche de contacts Covid, LeaveHomeSafe.

“Aucun touriste ne venait, donc le dollar touristique manquait vraiment, vraiment. Mais je pense qu’à l’avenir, avec les touristes, je m’attends à un gros rebond et au retour du tourisme.”

Les résidents de Hong Kong ont également profité des mesures d’assouplissement pour voyager à l’étranger.

Porte-drapeau de Hong Kong Cathay Pacific a annoncé mardi qu’il transporté près de 530 000 passagers en novembre. Il s’agit d’une augmentation de 652,1 % par rapport à la même période l’an dernier, mais d’une baisse de 79,9 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie en novembre 2019.

“Nous avons continué à ajouter plus de vols vers plus de destinations le mois dernier, en particulier vers et depuis des endroits populaires au Japon ainsi qu’en Asie du Sud-Est, qui a vu une énorme demande de Hong Kong”, a déclaré Ronald Lam, directeur de la clientèle et directeur commercial de Cathay Pacific, dans un communiqué. .

Bien que la reprise de Hong Kong et de la Chine semble être à l’horizon, Zeman a averti que l’ouverture pourrait être “un pas en avant, puis trois en arrière, puis encore deux pas en avant”.