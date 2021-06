La réouverture de Disneyland Paris marque une étape importante

PARIS — Pour la première fois depuis 17 mois, tous les parcs à thème Disney sont ouverts dans le monde.

Disneyland Paris a été le dernier à rouvrir, accueillant de nouveau les invités jeudi, un peu plus d’une semaine après la réouverture de la France aux visiteurs internationaux vaccinés.

Le parc à thème le plus fréquenté d’Europe était fermé depuis près de huit mois.

« L’endroit le plus heureux sur Terre », a déclaré Debbie Tater, du Delaware, les larmes aux yeux. Elle rendait visite à de la famille en France, dont sa fille et ses deux petites-filles, qu’elle n’avait pas vues depuis un an et demi.

Le Disneyland original de Californie se présente en fait comme « l’endroit le plus heureux sur Terre », et il avait aussi des raisons de célébrer cette semaine. Mardi, le complexe a rouvert ses portes aux visiteurs de l’extérieur de l’État pour la première fois depuis la pandémie.

Des parcs à thème Disney ouverts dans le monde

Disneyland Resort (Californie) : Parc Disneyland, Disney California Adventure

Walt Disney World Resort : parc Magic Kingdom, EPCOT, Disney’s Hollywood Studios, parc Disney’s Animal Kingdom

Tokyo Disney Resort : Tokyo Disneyland, Tokyo DisneySea

Disneyland Paris : Parc Disneyland, Parc Walt Disney Studios

Hong-Kong Disneyland

Shanghai Disney Resort : Shanghai Disneyland

Disneyland Paris, comme la France, rouvre

« Nous ne pouvions pas manquer la réouverture », a déclaré Elodie Piedfort, de la région de la Haute-Loire dans le centre de la France. « Parce que je suis infirmière, ça a été une année très difficile, et être ici, avec mon fils, c’est génial. Et la réouverture, passer à autre chose est également formidable. »

Pauline Baudouin, fan de Disney d’Angoulême dans l’ouest de la France, a déclaré : « La magie nous manquait, car c’était déjà une période compliquée, et nous avions besoin de nous ressourcer dans ce monde magique.

Les visiteurs doivent porter des masques à l’intérieur du parc et d’autres mesures sont en place, notamment un plafond sur le nombre de visiteurs pour assurer la distanciation.

Le Premier ministre français Jean Castex a déclaré mercredi que la France revenait à « une forme de vie normale », en annonçant que les gens n’auraient plus à porter de masques à l’extérieur, sauf dans les endroits surpeuplés.

La France a commencé à rouvrir progressivement son économie le mois dernier. Des monuments et des musées, dont des sites majeurs comme le Louvre et Versailles, sont ouverts, ainsi que des hôtels, cafés et restaurants. Les touristes devront cependant encore attendre la tour Eiffel, qui devrait rouvrir le 16 juillet après d’importants travaux de rénovation.

Contribution: Associated Press