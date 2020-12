Michael Gove a mis en doute la réouverture complète des écoles, les scientifiques du gouvernement auraient averti que certains enfants devaient rester à la maison.

L’intention pour les écoles primaires et les élèves de GCSE et A-level de revenir la semaine prochaine – et tous les autres élèves une semaine plus tard – est le plan «pour le moment», a déclaré le ministre du Cabinet.

« Nous gardons les choses à l’étude », a déclaré M. Gove. «Et nous parlerons aux directeurs d’école et aux enseignants dans les prochaines 24 et 48 heures, juste pour nous assurer que nos plans, qui sont bien sûr accompagnés de tests communautaires, sont justes et solides.»

Le retard possible intervient au milieu d’un rapport selon lequel le groupe consultatif du SAGE a averti que les écoles doivent rester fermées en janvier, pour éviter que les cas de Covid ne deviennent incontrôlables.

On pense que les scientifiques ont conclu que le taux de reproduction du R augmenterait au-dessus de 1 même si avec un nouveau verrouillage national complet – si les écoles restaient ouvertes.

Cependant, il pourrait être maintenu en dessous de 1 si les écoles sont maintenues fermées le mois prochain, aurait déclaré le SAGE, la fermeture des écoles secondaires offrant un avantage plus important que la fermeture des écoles primaires.

L’alarme grandit parce que la nouvelle souche plus infectieuse de Covid-19 semble avoir déclenché une plus grande transmission entre les enfants – avec beaucoup plus absents de l’école avant Noël.

M. Gove a ajouté: «Nous avons une nouvelle souche et c’est aussi le cas que nous avons eu, bien que de manière très limitée, le mélange de Noël, nous devons donc rester vigilants.»

Toute décision de ne pas rouvrir complètement les écoles serait un coup dur pour Gavin Williamson, le secrétaire à l’Éducation, qui a dit à ses alliés qu’il fait face à une «énorme bataille» pour garder les secondaires ouverts.

Les responsables du ministère de l’Éducation devraient tenir une réunion critique avec Downing Street lundi pour prendre une décision.