La rentrée scolaire suscite des émotions mitigées chez les enseignants de Lahaina | Actualités, Sports, Emplois

Alors que trois écoles publiques de Lahaina rouvriront la semaine prochaine, plus de deux mois après qu’un incendie meurtrier ait détruit la ville, les enseignants sont à la fois ravis de revoir leurs élèves et préoccupés par les effets persistants de l’incendie.

« Je suis un peu en conflit » a déclaré Patrick Whalen, professeur intermédiaire à Lahaina.

D’un côté, il est reconnaissant de pouvoir retourner dans une école qui n’a pas été endommagée par les incendies du 8 août, et il a hâte de retrouver ses professeurs et ses collègues.

Il s’inquiète en revanche des éventuels résidus laissés par les incendies à proximité des écoles, ainsi que de la santé mentale et du bien-être des élèves.

Mais Whalen a ajouté qu’il sait qu’il y a eu une forte pression de la part de la communauté de West Maui pour maintenir l’éducation à proximité de chez soi et un « fort désir de rester à Lahaina » et « Garder la communauté unie. »

Le professeur d’études sociales de sixième année a déclaré que, dans l’ensemble, il « très excité » pour retrouver les étudiants.

La semaine prochaine, les trois écoles publiques de Lahaina qui n’ont pas été endommagées par l’incendie du 8 août rouvriront aux élèves, les tests environnementaux ayant montré que le retour était sans danger, ont annoncé des responsables fin septembre. Les campus ont également été nettoyés, et l’électricité et Internet sont de nouveau opérationnels dans les écoles, selon le rapport d’avancement en ligne du DOE.

Lahainaluna High ouvre lundi, Lahaina Intermediate ouvre mardi et Princess Nahi’ena’ena Elementary ouvre mercredi. Les élèves de l’école primaire King Kamehameha III, qui a été endommagée de manière irréparable par l’incendie, reviendront également mercredi et partageront un campus avec la princesse Nahi’ena’ena.

Cornelio, professeur de mathématiques à Lahainaluna « CJ » Ancheta a déclaré que les étudiants avaient un « une belle transition » à fréquenter l’école secondaire tout en partageant un campus avec Kulanihako’i High à Kihei, un arrangement qui a pris fin le 5 octobre avant le début des vacances d’automne.

Mais « Ils avaient hâte de retourner dans leur école d’origine », Ancheta a dit de ses étudiants.

« Vous avez ce sentiment d’appartenance et de collectivité » il a dit.

Quant aux inquiétudes concernant la santé environnementale des campus, certains étant assis à proximité des zones brûlées, Ancheta a souligné une lettre de la surintendante de la zone du complexe Hana-Lahainaluna-Lanai-Molokai, Rebecca Winkie, décrivant les tests effectués qui montrent que les campus sont sûrs pour les étudiants. retour.

« Je dois faire confiance aux autorités car elles sont là pour nous soutenir » » dit Ancheta.

Mais, ajoute-t-il, « Mon vœu pieux est que quelles que soient les agences impliquées, elles veilleront à ce qu’il y ait une surveillance régulière de la qualité de l’air, de la qualité des sols et de la qualité de l’eau. »

Mais d’autres enseignants restent préoccupés par les impacts de l’incendie. Justin Hughey, qui enseignait auparavant à l’école élémentaire King Kamehameha III, dit qu’il ne se sentirait pas en sécurité pour enseigner à l’école Princess Nahi’ena’ena et a demandé à être réaffecté. Il a été placé à l’école primaire de Kahului.

« Le gros problème est que Princess se trouve à 2 500 pieds d’une zone de brûlage majeure », Hughey a expliqué.

Il s’est demandé ce qui se passerait s’il y avait des bulldozers à proximité ou si le vent soulevait de la poussière et des cendres.

« Il n’y a aucun moyen d’empêcher toutes les cendres toxiques de s’envoler » il a dit.

Hughey a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun plan en place pour se protéger de la poussière en suspension dans l’air provenant de la zone brûlée et qu’il s’inquiétait de savoir si quelque chose serait fait à ce sujet.

Le ministère de l’Éducation de l’État dispose de moniteurs de qualité de l’air sur chacun des campus et a publié des liens vers des données en temps réel sur son site Web. Il existe également des données, des informations et des liens sur la qualité de l’eau et les analyses de sol.

Le DOE a indiqué sur son site Internet que chaque école aura un administrateur désigné qui sera chargé de surveiller les changements dans la qualité de l’air. Plus de 300 filtres à air intérieur seront distribués sur chacun des campus.

« Nous continuerons à surveiller de près la qualité de l’air avec le DOH (ministère de la Santé) », a déclaré jeudi soir la porte-parole du ministère de l’Éducation de l’État, Nanea Kalani.

Elle a déclaré que les analyses de sol étaient terminées et que la qualité de l’eau était surveillée par le comté de Maui et le DOH.

Les parents et les enseignants ont également fait part de leurs inquiétudes lors d’une réunion avec les législateurs de l’État le mois dernier concernant les plans d’évacuation des écoles en cas de nouvel incendie.

Vendredi, le gouverneur Josh Green a annoncé l’achèvement d’une route d’accès d’urgence de 2,5 miles allant de la voie d’incendie de Lahainaluna au contournement de Lahaina. La construction de la route par le ministère des Transports de l’État a coûté environ 550 000 dollars.

Une deuxième phase visant à ajouter des points d’accès sur la rue Hookahua et sur la route Lahainaluna, près de la rocade, est actuellement en construction.

Les responsables de l’école, le service de police de Maui, les pompiers de Maui et le personnel du DOT disposent des clés des portes de la voie d’accès d’urgence et pourront s’ouvrir lors d’une évacuation, a indiqué le bureau du gouverneur.

Le surintendant du DOE, Keith Hayashi, a déclaré que l’itinéraire d’urgence serait intégré aux plans d’action des écoles.

Malgré ses inquiétudes, Kalani a déclaré que le DOE prévoyait que « la grande majorité du personnel retournera dans les écoles de Lahaina » et qu’il y avait « un petit nombre de demandes de relocalisation temporaires. » Elle n’a pas fourni de chiffres précis.

Kalani a déclaré que les décisions concernant les demandes de réinstallation temporaire ont été prises en fonction des besoins du département, en tenant compte de l’impact des inscriptions d’étudiants.

Quant aux étudiants, à des fins de planification, le DOE se prépare comme si tous les étudiants revenaient, a déclaré Kalani.

« Mais nous continuons à collaborer avec les familles pour garantir un processus fluide pour ceux qui nous font savoir qu’ils envisagent de retourner sur les campus de Lahaina », dit-elle.

Il y a eu environ 1 300 réponses à l’enquête de la part des parents concernant leurs projets concernant la réouverture des écoles de Lahaina après les vacances d’automne.

Les directeurs contactaient également directement les familles, a déclaré Kalani.

Avant l’incendie, 3 001 élèves s’étaient préinscrits pour l’année scolaire en cours dans les quatre écoles publiques de Lahaina. Au 3 octobre, 703 élèves du lycée Lahainaluna fréquentaient temporairement l’école du lycée Kulanihako’i ; 907 étudiants transférés dans une autre école du DOE ; 794 étudiants qui ont postulé pour l’enseignement à distance ; 154 étudiants ont été transférés dans une école publique à charte et 88 ont été transférés dans une école privée, selon le DOE.

Il a également déclaré avoir pu contacter 99,9 pour cent des élèves préinscrits dans les écoles de Lahaina.

Reconnaissant le besoin éventuel d’un soutien accru en matière de santé mentale, Kalani a déclaré que le DOE travaillait à l’envoi de 20 agents de santé mentale supplémentaires à Maui, dont 12 spécifiquement désignés dans la zone complexe Hana-Lahainaluna-Lanai-Molokai.

Le district de Maui du DOE compte 133 agents de santé mentale qui soutiennent toutes les écoles publiques de Maui. Cela comprend 17 employés dédiés à la santé comportementale en milieu scolaire dans la zone du complexe Hana-Lahainaluna-Lanai-Molokai. Quatre spécialistes de la santé comportementale et 11 conseillers scolaires sont spécifiquement chargés de soutenir les campus de Lahaina.

Le transport en bus vers les trois écoles publiques de Lahaina est également assuré via trois itinéraires différents : un itinéraire West Maui s’arrêtant à l’aéroport de Kapalua et à Whaler’s Village ; un itinéraire Kihei s’arrêtant au parc Kalama à Kihei et aux rues Kai Hele Ku et Haniu à Lahaina ; et une route du centre de Maui depuis le War Memorial Stadium.

Les étudiants doivent s’inscrire à l’école et au bus avant d’utiliser les services de transport. Ceux qui ont des questions peuvent envoyer un e-mail à [email protected].

Pour des mises à jour et des informations sur les écoles de West Maui, consultez hawaiipublicschools.org et cliquez sur « Écoles de l’ouest de Maui. »

* La rédactrice Melissa Tanji peut être contactée à [email protected].













