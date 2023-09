La rentrée scolaire oblige les conducteurs à être plus attentifs

Par Blair Qualey

C’est cette période de l’année où l’été touche à sa fin, le week-end de la fête du Travail est passé et la rentrée scolaire est arrivée. Cela signifie que les conducteurs doivent faire particulièrement attention.

Chaque mois en Colombie-Britannique, 30 enfants sont blessés dans des accidents alors qu’ils marchaient ou faisaient du vélo. La police et les bénévoles surveilleront de près la vitesse des conducteurs dans les zones scolaires au début de la nouvelle année scolaire. Nos amis de l’ICBC ont quelques conseils importants pour les conducteurs, les parents et les tuteurs – en particulier dans et autour des zones scolaires où le volume de voitures et la circulation seront élevés à certaines périodes de la journée.

Les rappels clés incluent :

Ne laissez pas les frustrations prendre le dessus sur vous. Sachez que la rentrée scolaire signifie plus de voitures, d’autobus scolaires et d’enfants sur les routes et les trottoirs – alors acceptez-le et prévoyez du temps supplémentaire dans votre emploi du temps pour arriver à destination.

En règle générale, réduisez votre vitesse dans les zones résidentielles. Pour ceux qui auraient besoin d’un rappel, la limite de vitesse dans les zones scolaires est de 30 kilomètres à l’heure, entre 8h et 17h.

Ne dépassez jamais un autre véhicule dans une zone scolaire, évitez les virages à trois points ou les demi-tours et obéissez aux brigadiers scolaires. Certaines zones scolaires sont également équipées de feux clignotants – alors soyez prêt à vous arrêter et à ne pas bloquer le passage pour piétons lorsque vous tournez à droite.

Laissez une plus grande distance lorsque vous êtes derrière un autobus scolaire afin que si les feux jaunes commencent à clignoter, vous ayez plus de temps pour vous arrêter. Arrêtez-vous complètement lorsque vous voyez un bus afficher des feux rouges clignotants ou étendre son bras d’arrêt. Souvent, les enfants ne font pas attention lorsqu’ils débarquent, alors soyez très prudent.

Si vous êtes un parent qui dépose votre enfant à l’école, vous devez garder à l’esprit plusieurs conseils de sécurité importants. Trouver une zone de déchargement peut être difficile dans une zone scolaire bondée, mais n’oubliez pas de ne jamais vous garer en double file. Le double stationnement bloque également la visibilité des autres véhicules et des piétons.

Gardez les enfants hors de danger en les chargeant et en les déchargeant du côté passager. N’encouragez pas la traversée à mi-pâté de maisons si vous devez décharger de l’autre côté de la rue.

Parents, que votre enfant prenne l’autobus scolaire, se rende à l’école à vélo, marche jusqu’à l’école ou se fasse déposer, il n’est jamais trop tôt pour lui apprendre à rester en sécurité sur la route. Prenez le temps de passer en revue les règles de sécurité avec les enfants et les adolescents qui se rendent seuls à l’école avant de les envoyer à l’école cet automne – et en dehors de la sécurité routière, rappelez-leur également de ne pas accepter de conducteurs étrangers.

Conducteurs, soyez très prudents et prudents, et si vous avez un adolescent qui a récemment acquis un permis de conduire, prenez le temps de vous asseoir et de renforcer certains conseils de conduite sécuritaire, en particulier en faisant une pause avec votre téléphone pendant que vous conduisez.

C’est une période passionnante pour les tout-petits, alors soyons tous très prudents pour que leur retour en classe soit mémorable – pour toutes les bonnes raisons.

Blair Qualey est président et chef de la direction de la New Car Dealers Association of BC. Vous pouvez lui envoyer un email à [email protected]

