La rentrée scolaire est en cours dans le monde de l’art, pour le meilleur et pour le pire

Après avoir passé environ trois heures à arpenter les allées de l’avant-première VIP de l’Armory Show au début du mois, j’ai commencé à ressentir un sentiment de déjà-vu. Difficile de dire ce qui l’a déclenché. Était-ce le son de The Dare, un revivaliste de pop indie sleaze dont le son rappelle celui de LCD Soundsystem des années 2010, qui résonnait dans mes écouteurs ? Ou peut-être l’artiste de performance vêtue de bas résille dont la robe en plastique indiquait son numéro de téléphone et une convocation pour lui envoyer des sextos, un coup de pub qui faisait très Art Basel Miami Beach 2016. Ou se pourrait-il qu’il y ait seulement trois ans que j’ai reçu la première des deux injections de vaccin contre le Covid ici même au Javits Center ? À l’époque, le vaste centre de congrès éclairé aux néons était en grande partie désert, un décor pour une apocalypse zombie s’il n’y avait pas tous les travailleurs de première ligne.

Le Covid n’est pas la seule raison pour laquelle les souvenirs de 2021 nous ont paru poignants. C’est alors, pendant les jours sombres du confinement, que les collectionneurs, coincés chez eux, ont commencé à surenchérir sur les œuvres de jeunes peintres lors d’enchères en ligne. Aujourd’hui, nous en payons le prix, avec une hausse globale de 1,5%. ralentissement du marchéEn déambulant dans l’Armory Show, je me suis demandé ce que les marchands d’art pensaient de tout cela.

« Nous avons également été très conservateurs avec nos prix dès le début », m’a dit Mariane Ibrahim, dont la galerie d’art éponyme est basée à Chicago. Ibrahim a soutenu l’artiste Lina Iris Viktor dans un procès en 2018 contre Kendrick Lamar après que Viktor a allégué que la vidéo « All The Stars » de Lamar s’était inspirée de son travail sans sa permission. « Même lorsque le marché était très élevé, nous avons maintenu nos prix à un niveau qui ne correspondait pas à la demande. » En d’autres termes : elle n’a pas laissé le marché secondaire (enchères) déterminer les prix des œuvres du marché primaire. « Notre devise est toujours la pertinence de l’artiste dans un contexte institutionnel, et c’est ce qui justifie le prix. »

En augmentant les prix, poursuit Ibrahim, « on perd aussi les jeunes collectionneurs. On perd aussi l’opportunité de toucher certains groupes démographiques.[…]C’est pourquoi nous maintenons le prix à un niveau très stable. »

Ailleurs à l’Armory Show, New York Le critique d’art Jerry Saltz a tenu une réunion dans un café éphémère, prenant gracieusement des selfies avec des fans et essayant par tous les moyens de transmettre mes questions à des amis de passage qui, a-t-il insisté, seraient mieux équipés pour répondre à mes questions.

« Je ne regarde pas les œuvres d’art dans les foires d’art », a plaisanté Saltz. « Je cherche juste des phéromones. »

J’ai fait un rapide inventaire mental des quelques toiles de l’Armory dont j’avais pris des instantanés dans ma tête. « Il y a beaucoup à voir, mais il n’y a pas de Cy Twombly, tu vois ce que je veux dire ? » ai-je proposé comme une incitation à Saltz.

« Et j’en suis ravi », répondit Saltz. « Je n’ai pas besoin d’un autre tableau de génie de Cy Twombly. Si vous avez de la chance, vous remarquerez deux ou trois choses que vous aimez et un tas que vous oublierez instantanément. »

Saltz semble faire écho à l’expression que l’Armory Show utilise tellement pour décrire l’événement qu’elle ressemble à un slogan : une foire de découverte. Mais il y avait tout autant de découvertes à faire dans les galeries de New York.

Le marché de l’art a surmonté une série de tendances technologiques qui, avec le recul, semblent largement hystériques. L’insistance sur le fait que les NFT et la blockchain étaient révolutionnaires et changeaient les paradigmes a fini par trop insister sur eux-mêmes ; tout cela s’est donc effondré et n’a mené à rien.

Une correction esthétique au monde souterrain de la blockchain et des NFT – un retour à un présent plus incarné – a pu être repérée lors de l’exposition « Bombshell » d’Ethan James Green à la galerie Kapp Kapp à Tribeca, où des images de jeunes stars resplendissantes comme Hari Nef ont été saluées par Entretien des faiseurs de tendances en matière de magazines et des jeunes de 20 ans endiablés.

L’écrivain Devan Díaz a écrit l’introduction de « Bombshell » de Green. Lors du vernissage de Kapp Kapp, nous avons comparé nos impressions sur la rentrée scolaire et les avantages et inconvénients d’avoir des œuvres d’art de nous-mêmes accrochées dans nos maisons (Díaz a un dessin d’elle-même par Drake Carr ; j’ai une photo encadrée de moi dans un New York mag manteau d’hiver étalé; vantardise). « Tu ne te sens pas un peu comme Dorian Grey ? » m’a demandé Díaz.

Le soir suivant, je me suis rendue au trot depuis le vernissage d’une exposition collective à la galerie James Cohan jusqu’à la fête de quartier Purple NYFW au 50 Howard Street. La fête s’est étendue dans la rue, où des invités aisés fumaient et discutaient, et quelques policiers de la police de New York rôdaient pour une raison quelconque (il était 20 heures, probablement trop tôt pour avoir de vrais problèmes). À la porte, l’invitation officielle que je serrais dans mes bras ne signifiait rien, et ma mini-jupe Sandy Liang et mes Chuck Taylor ne me qualifiaient pas pour l’entrée. Une ribambelle de jeunes mieux habillés m’ont dépassé.

Peut-être que la véritable découverte de la semaine est que, pour certaines choses, vous ne serez jamais assez cool.