La rentabilité est le plus grand défi auquel seront confrontés les cabinets d’architecture en 2024, selon l’analyse de l’AIA | Nouvelles

Kermit Baker, économiste en chef de l’AIA a proposé des réflexions sur le contexte économique auquel seront confrontés les cabinets d’architecture tout au long de 2024. Baker, qui a déjà partagé ses réflexions avec Archinect sur la reprise du secteur après la pandémie de COVID-19, déclare que « même si 2024 pourrait effectivement ressembler beaucoup à l’année dernière, les raisons sont susceptibles d’être être très différent.

Citant les données de l’enquête Works on the Boards de l’AIA de décembre 2023, Baker note que le problème le plus urgent auquel seront confrontées les entreprises en 2024 sera « l’augmentation de la rentabilité des entreprises », 30 % des entreprises interrogées indiquant qu’il s’agit de l’une de leurs trois principales préoccupations. . D’autres défis cités incluent « la gestion des coûts croissants de fonctionnement d’une entreprise » et « la négociation des frais de projet appropriés ».

“Un autre ensemble de défis pour l’année concerne l’affaiblissement de la charge de travail des projets et les inquiétudes quant à la manière dont les clients gèrent l’incertitude économique”, note Baker dans son nouvel article pour l’AIA. “Ainsi, même si le fait d’avoir plus de travail qu’une entreprise ne pourrait facilement en gérer étant donné les contraintes de personnel a dominé les préoccupations l’année dernière, avoir suffisamment de travail rentable est une préoccupation croissante pour l’année à venir.”

Face à la diminution attendue des charges de travail tout au long de 2024, Baker cite un récent affaiblissement des facturations émergeant de l’AIA Architecture Billings Index et un affaiblissement correspondant des nouveaux contrats de conception. “Jusqu’à ce que l’activité des nouveaux projets commence à s’accélérer, les facturations des entreprises continueront de baisser”, explique Baker, tout en notant qu’un important retard dans les projets datant de la pandémie pourrait fournir aux entreprises la piste nécessaire pour remédier au blocage actuel des nouveaux projets.

En se concentrant sur des secteurs et des typologies particuliers, Baker note une solide performance du secteur manufacturier et du secteur institutionnel contrairement aux projets résidentiels et commerciaux ; une analyse reprise par le récent rapport de l’AIA sur un affaiblissement attendu du secteur de la construction en 2024 et 2025.

« En fin de compte, la force des différentes composantes du secteur de la construction sera le principal moteur du succès d’une entreprise », conclut Baker. « Le secteur commercial devrait être très faible cette année et l’année prochaine, en grande partie à cause de la faiblesse structurelle de la demande de bureaux et d’espaces de vente au détail traditionnels. Les incitations fédérales en faveur de l’industrie manufacturière de haute technologie ont stimulé le secteur industriel, qui devrait rester solide avant de s’affaiblir en 2025. Le secteur institutionnel devrait rester raisonnablement sain cette année et l’année prochaine, grâce à une activité solide dans les secteurs de l’éducation et de la santé.

Vous pouvez suivre notre couverture continue des conditions économiques et commerciales auxquelles est confrontée l’industrie de l’AEC ici.