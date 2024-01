La rénovation des pyramides de Gizeh suscite un débat controversé sur le patrimoine

via Shutterstock | Médias GLF

Les travaux de rénovation de la tristement célèbre pyramide égyptienne de Menkaura à Gizeh ont suscité des critiques sur les plateformes en ligne au cours des deux derniers jours. Surnommée par le président du Conseil suprême des antiquités égyptiennes « le projet du siècle », la rénovation en cours vise à restaurer le style original de la pyramide en reconstruisant la couche de granit. Initialement, la pyramide était recouverte de granit et a perdu une partie de sa couverture au fil du temps.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, on voit des ouvriers poser des dalles de granit brut sur la base de la pyramide. En fait, L’égyptologue Monica Hanna l’a qualifié d’« absurde ». et a critiqué l’écart par rapport aux directives mondiales en matière de rénovation. En fait, le projet de trois ans, mené par une mission collaborative entre l’Égypte et le Japon, a suscité un scepticisme généralisé, les experts l’associant au « redressement de la tour de Pise ».

Selon The Guardian, le différend met en lumière des inquiétudes plus importantes concernant la préservation historique de l’Égypte, une nation qui dépend largement du tourisme. Récemment, l’ancien quartier du Caire a été détruit, entraînant des mobilisations de la société civile autour de l’urbanisme et des questions historiques. De la même manière, les autorités d’Alexandrie ont récemment enquêté sur la décision de repeindre les plafonds élaborés à la mosquée Abu al-Abbas al-Mursi en blanc après des rénovations au XVe siècle.

La rénovation de la pyramide reste une question controversée et un point central du débat. Les critiques soulignent l’importance de préserver le riche héritage de l’Égypte et se conformer aux normes internationales, tandis que les autorités mettent davantage l’accent sur la restauration. Dans l’ensemble, le conflit soulève la question de la préservation et de sa relation avec la modernisation.

