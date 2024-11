La rénovation de l’hôtel de ville de 11 millions de dollars du canton de Boonton alimente des élections contestées

CANTON DE BOONTON — Une rénovation de 11 millions de dollars de l’hôtel de ville alimente ici une course contestée pour le comité du canton.

Le président sortant républicain Thomas SanFilippo Jr., un détective du département de police de Jersey City, affrontera le démocrate Ray Menard, président du syndicat à la retraite et metteur en scène de l’Opéra de New York, lors de l’élection de mardi. L’enjeu est un siège au conseil d’administration de la ville de 4 400 habitants, composé de cinq membres.

Ménard cherche à devenir le premier démocrate de mémoire à remporter une place au sein du comité actuellement entièrement républicain. Il a déclaré qu’il apporterait une réflexion nouvelle et des années d’expérience administrative à un comité qui aurait laissé le projet de mairie prendre trop d’ampleur. SanFilippo vante quatre années consécutives de taux d’imposition municipaux uniformes et d’améliorations des parcs et des installations de la ville au cours de ses trois années de mandat.

Un rendu de ce à quoi devraient ressembler le bâtiment municipal et le quartier général de la police du canton de Boonton après les rénovations. Le projet de 11 millions de dollars est devenu un enjeu lors des élections de cette année.

Voici un aperçu des deux prétendants avant les élections du 5 novembre.

Élection du canton de Boonton : rencontrez les candidats

SanFilippo, 43 ans, brigue un second mandat. Résident du township depuis 13 ans, il a commencé sa carrière dans l’application de la loi au bureau du shérif du comté de Morris en 2003. Il a rejoint les forces de Jersey City en 2008 en tant qu’officier de patrouille avant d’être promu détective en 2017. Il a également servi au sein du conseil de planification du canton de Boonton. Conseil.

« Toute ma carrière a toujours été axée sur le service public », a-t-il déclaré. Sa priorité, a-t-il ajouté, est de « conserver le caractère et l’histoire de la ville, de ne pas avoir un surdéveloppement comme beaucoup de ces villes… et de faire des acquisitions de terrains pour préserver cela. La moitié de notre ville est constituée de terres agricoles préservées et c’est ce qui lui donne son caractère. »

Ménard, 69 ans, a déménagé dans le canton de Boonton il y a 14 ans. Son curriculum vitae comprend neuf ans en tant que metteur en scène et administrateur artistique pour le New York City Opera et près de 35 ans en tant que régisseur de production au Metropolitan Opera de New York. Il est également ancien président et trésorier de l’American Guild of Musical Artists, un syndicat représentant 7 000 chanteurs, danseurs et personnel de scène aux États-Unis. Il a cité son travail en aidant le syndicat et l’opéra à surmonter les confinements liés à la pandémie.

« Il y a des centaines de personnes sur scène, dans les stands, qui construisent le grand décor », a-t-il déclaré. « J’ai l’habitude de rassembler de grands groupes de personnes vers un objectif commun et de développer et réaliser une vision artistique, ce qui n’est pas si différent de la réalisation d’une vision commerciale ou de tout autre type de vision. » Menard siège également au conseil d’administration de la Morris County School of Technology à Denville.

Thomas J. SanFilippo, membre du comité du canton de Boonton, se présente à la réélection. 30 octobre 2024.

Le projet de la mairie

Ménard a déclaré que la gestion de l’agrandissement du bâtiment municipal l’a convaincu de participer à la course. Le comité a approuvé le projet plus tôt cette année, affirmant que des rénovations étaient désespérément nécessaires dans le bâtiment de Powerville Road, dont certaines parties datent de près d’un siècle.

Ménard a déclaré que le comité aurait dû obtenir davantage de commentaires du public et s’est demandé pourquoi la ville avait besoin d’un nouveau bâtiment qui serait de 6 000 pieds carrés plus grand et plus cher que l’hôtel de ville récemment rénové des Mountain Lakes voisins.

Lors des réunions du comité, « nous posions des questions, nous n’obtenions pas de réponses, et j’avais juste l’impression que, vous savez, c’était tout simplement trop approuvé », a-t-il déclaré.

SanFilippo a déclaré que des réparations et des améliorations étaient nécessaires dans un bâtiment qui n’avait pas été rénové depuis les années 1950. Le service de police, en particulier, était exigu et ne disposait pas de l’espace nécessaire pour répondre aux normes modernes en matière de protection des preuves, de stockage du matériel et d’autres besoins.

Le bâtiment sera agrandi en partie pour accueillir une salle d’audience municipale plus grande, ce qui générera des revenus pour la ville en desservant d’autres municipalités de la région, a ajouté SanFilippo. Quant à la comparaison des coûts, il a déclaré que les coûts de construction ont considérablement augmenté depuis que Mountain Lakes a commencé son projet il y a quatre ans.

Le canton de Boonton émettra une obligation de 9,5 millions de dollars pour couvrir le projet. Mais cela ne devrait pas augmenter la facture des contribuables, car les coûts d’emprunt seront couverts par les recettes fiscales du Ferme de cannabis TerrAscend à côté du chemin Old Denville. Ménard a déclaré que cela suppose que la ferme maintiendra le même niveau de revenus. Quoi qu’il en soit, le projet TerrAscend a été présenté aux résidents locaux comme un moyen de réduire les impôts, a-t-il déclaré, et non comme une « tirelire pour des projets d’investissement ».

Ray Menard cherche à devenir le premier démocrate de mémoire à remporter un siège au comité du canton de Boonton. Il s’inquiète de la gestion d’une rénovation de l’hôtel de ville de 11 millions de dollars. 26 octobre 2024

Expérience contre une nouvelle voix

En plus du taux d’imposition stable du canton, SanFilippo a déclaré qu’il était fier d’un record qui comprend également de nouveaux terrains de basket-ball et de pickleball à Leonard Park et un stationnement amélioré aux RVA Fields de la ville.

« La ville est très bien gérée. Elle est financièrement responsable », a-t-il déclaré. « Nous dépensons juste assez pour entretenir ce que nous avons et améliorer ce qui doit l’être. Je pense que les gens sont contents. »

Mais Ménard a déclaré que le projet de mairie était emblématique d’un leadership capable d’utiliser une voix nouvelle. Il a reproché au comité de ne pas avoir réussi à se coordonner avec le conseil scolaire du canton, qui a proposé en même temps un référendum obligataire de 15 millions de dollars pour les réparations à l’école Rockaway Valley. Les électeurs ont rejeté le référendum au printemps.

« Il n’y a pas d’autre voix », a-t-il déclaré. « C’est un endroit où nous procédons comme nous l’avons toujours fait, et je pense qu’il n’y a pas d’innovation quand il n’y a pas d’autre point de vue. »

