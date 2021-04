LORSQUE le premier ministre David Lloyd George a démissionné en 1922, la rumeur veut que ses doigts aient pratiquement été pris sur le montant de la porte de Checkers.

Il a été le premier PM à profiter de la majestueuse maison de grâce qui accompagne le travail et n’avait clairement pas tout à fait compris qu’il était simplement un «invité» de passage.

La rénovation de l'appartement de Boris Johnson à Downing Street lui a peut-être coûté plus cher qu'il ne le pensait

Par conséquent, c’est un vieil endroit drôle. J’y suis allé plusieurs fois (ooh, voyez-moi) alors que les PM travaillistes et conservateurs étaient sur place, il a la splendeur fanée d’un hôtel majestueux qui a besoin d’une mise à jour.

Ou disons-le de cette façon: la fiducie caritative qui la gère n’a clairement pas tenu compte de la vieille campagne publicitaire Ikea qui nous exhortait tous à «jeter le chintz».

Comme cela devrait être le cas avec «l’argent des autres», ils ne ressentent pas le besoin de faire des folies en espèces pour une rénovation sophistiquée lorsque le mobilier existant est parfaitement suffisant pour s’asseoir / manger / dormir.

C’est pourquoi – une fois que la nouveauté de pouvoir l’utiliser s’est dissipée – tout PM à l’esprit moderne avec une jeune famille préfère passer ses week-ends ailleurs. Downing Street, cependant, est une autre histoire.

Celui qui est PM vit dans «l’appartement au-dessus de la boutique», ce qui, si vous avez de jeunes enfants, signifie qu’il doit être un environnement utilisable propice à un bon sommeil, des petits déjeuners rapides, des courses scolaires et une vie de famille chaotique.

Tony Blair a été le premier PM à utiliser l’appartement de quatre lits au-dessus du n ° 11, au lieu de la demeure plus bijou n ° 10, pour accueillir sa famille grandissante – et d’autres ont emboîté le pas.

Il y a une allocation annuelle de 30 000 £ d’argent de l’État pour l’entretien nécessaire, comme la plomberie, l’électricité et les réparations structurelles.

Dominic Cummings affirme avoir déclaré à Boris l'année dernière que la proposition d'utiliser l'argent des donateurs pour la rénovation de l'appartement était « contraire à l'éthique, stupide et peut-être illégale »

Boris et sa fiancée Carrie Symonds, si les informations sont vraies, ont reculé devant le « cauchemar des meubles de John Lewis » à l'appartement

Mais au-dessus de ce montant, celui qui est en résidence doit payer pour tout «non essentiel» se touche.

Il était «coincé dans les années 1960» lorsque les Blairs ont emménagé et, au cours de son long mandat, ils ont dépensé 127 000 £ de l’allocation pour les rénovations, ce qui signifie que les Brown n’ont pas ressenti le besoin de changer quoi que ce soit lorsqu’ils ont emménagé.

Viennent ensuite les Camerons, qui ont dépensé 64000 £ pour des mises à jour, y compris une nouvelle salle de bains et une nouvelle cuisine dont Theresa May était vraisemblablement satisfaite car elle n’a apporté aucun changement.

Et maintenant, nous avons «les Johnson» – alias Boris et sa fiancée Carrie Symonds – qui, si les informations sont vraies, ont reculé devant le «cauchemar des meubles de John Lewis» et ont opté pour des sols «dépouillés et brunis», des meubles vintage-chic et opulents fond d’écran.

Le tout à un coût rapporté de – gulp – 58k £, ce qui suggère que ce n’est pas le genre de mobilier «vintage» que l’on pourrait extraire d’une benne.

La controverse actuelle qui embrouille le couple découle de la question de savoir d’où vient cet argent.

Il y a quelques jours, le Cabinet Office a annoncé que les «coûts de rénovation plus larges» de l’appartement (les 58 000 £) avaient été payés par le Premier ministre lui-même.

Mais avant de se tromper sur l’argent, il est allégué que Boris a suggéré que la facture soit payée à partir de fonds non déclarés donnés à un projet de «fiducie de Downing Street» qui, comme Chequers, signifierait que la propriété patrimoniale serait maintenue «pour le pays» via des dons caritatifs .

Hmmm. Premièrement, la confiance n’est pas encore formée. Et compte tenu de la complexité de sa mise en place, cela ne se produira clairement pas de si tôt.

Deuxièmement, l’ancien conseiller en chef du Premier ministre, Dominic Cummings, affirme avoir déclaré à Boris l’année dernière que la proposition d’utiliser l’argent des donateurs pour la rénovation de l’appartement était «contraire à l’éthique, stupide et peut-être illégale».

Et troisièmement, je paierais pour voir Mme Symonds siéger devant un comité de confiance et expliquer pourquoi elle devrait débourser plusieurs mille dollars pour, par exemple, une chaise festonnée alors qu’Aldi en fait une pour 80 £.

Cela relève-t-il du «gouvernement sleaze» – ce terme souvent utilisé qui est maintenant utilisé pour le mystère du «décor-porte» ainsi que pour le scandale du lobbying en cours?

Eh bien, ce n’est pas tout à fait là-haut avec l’affaire Profumo, la mort simulée de John Stonehouse, Lord Lambton étant pris au lit avec deux prostituées, le procès de Jeremy Thorpe pour complot en vue d’assassiner son amant secret ou, en fait, David Lloyd George susmentionné étant impliqué dans un scandale impliquant la vente de chevaliers et de pairies.

Theresa May était apparemment satisfaite de l'appartement car elle n'a apporté aucun changement

Les Camerons ont dépensé 64000 £ pour des mises à jour, y compris une nouvelle salle de bain et une nouvelle cuisine

Mais peu importe qui a payé pour cela, ce n’est toujours pas une bonne idée de dépenser une somme aussi excessive pour un décor de fantaisie alors que tant d’électorats frappés par la pandémie s’inquiètent de la provenance de leur prochain sou.

D’autant que «les meubles John Lewis» sont en fait plutôt agréables et entièrement fonctionnels pour la vie moderne.

Cela ressemble à un dictateur en fer blanc produisant de l’argent sur des fontaines 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tandis que, devant ses portes plaquées or, les personnes qu’il prétend représenter ont du mal à trouver de l’eau fraîche.

Ainsi, même s’il se fraye généralement un chemin à travers des crises personnelles, les excès signalés des goûts de sa fiancée en matière de décoration intérieure et l’accusation accablante de son ancien bras droit (dont plus est à venir) pourraient s’avérer être le «scandale» que atterrit enfin un coup de poing sur la mâchoire de Teflon Boris?

Regardez cet espace entièrement rénové.

Andy est un accident de voiture

PRINCE ANDREW est conduit dans une nouvelle Bentley de 220 000 £. Comme tu fais.

On rapporte qu’il n’aimait pas la couleur d’origine du bleu, donc il a été repeint en vert de course britannique, ce qui sur le marché libre vous coûterait plusieurs mille dollars.

Andrew est conduit dans une nouvelle Bentley de 220 000 £

Pourtant, seulement le meilleur pour un royal inactif impliqué dans le scandale Jeffrey Epstein, hein?

Apparemment, la famille royale reçoit des «contrats de location avantageux» sur ses véhicules, probablement en échange des félicitations d’une marque qui voit sa voiture conduite par, euh, quelqu’un d’aussi prestigieux.

Mais franchement, si j’étais le patron de Bentley, je paierais pour que le prince Andrew ne soit pas vu en un seul.

Dipper pas si chanceux

Les plus hautes montagnes russes du Royaume-Uni, The Big One à Blackpool Pleasure Beach, ont subi une panne mécanique cette semaine et les coureurs ont dû se mettre en sécurité.

Eek. Avec le propriétaire extrêmement charismatique Geoffrey Thompson, maintenant décédé, j’ai été le premier être humain à profiter de la balade juste avant son ouverture en mai 1994.

Le Big One de Blackpool Pleasure Beach a subi une panne mécanique cette semaine et les coureurs ont dû se mettre en sécurité

L’entrée n’avait pas encore été construite, nous avons donc dû monter par des échelles et sommes montés nerveusement dans la voiture avant tandis que ceux derrière nous étaient remplis de sacs de sable.

Alors que nous montions lentement au sommet de 213 pieds, une caméra frontale a enregistré chaque seconde atroce de la chute terrifiante qui a suivi. Par conséquent, il y a eu de nombreuses photos de mes amygdales alors que je criais.

Pire encore, le photographe n’arrêtait pas de dire qu’il n’avait pas encore eu le «coup de foudre», ce qu’il aurait pu signifier, franchement, littéralement compte tenu des circonstances.

J’ai donc dû chevaucher le truc sanglant six fois de plus.

Love isle doc vous donnera le trac

Selon les rumeurs, le médecin junior Toluwa serait sur la prochaine série de Love Islan

DÉCOUVREZ Toluwa Adepeju, un jeune médecin de 25 ans qui a travaillé 70 heures par semaine sur la ligne de front de Covid et qui, selon la rumeur, participerait à la prochaine série de Love Island.

Cripes. Si vous êtes dans la vingtaine et admis à l’hôpital de Toluwa, pour une raison quelconque, il vous donnerait sûrement des palpitations?

Voir rouge au sexe ed

La baronne Boothroyd fait l'objet d'une enquête alors qu'elle se remet d'une chirurgie à cœur ouvert

BARONESS BOOTHROYD – la première et la seule femme présidente des Communes – fait l’objet d’une enquête de la part de l’organisme de surveillance de l’éthique du Parlement pour ne pas avoir assisté à un cours obligatoire sur le harcèlement sexuel alors qu’elle se remet actuellement d’une chirurgie à cœur ouvert.

Je ne sais pas ce qui est le plus choquant: qu’une pionnière de 91 ans pour les femmes en politique soit dérangée sur son lit de malade par la suggestion qu’elle a même besoin d’une formation dans ce domaine; ou que la société impliquée – Challenge Consultancy – a reçu plus de 750 000 £ de contrats du Parlement pour l’organisation de deux cours en ligne sur les préjugés inconscients.

Romeo est une pub pour jab

Un homme de 85 ans qui a enfreint les règles de verrouillage pour avoir des relations sexuelles avec une prostituée a blâmé le coup de Covid pour avoir poussé sa pulsion sexuelle «à travers le toit».

Sans surprise, il est italien.

En attendant, le gouvernement devrait peut-être le mettre sur une affiche pour encourager ceux qui résistent actuellement au vaccin à s’inscrire avec effet immédiat.