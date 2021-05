L’Inde et l’Afrique du Sud ont officiellement demandé à l’OMC de supprimer les protections de propriété intellectuelle sur les vaccins afin d’améliorer l’accès des pays à faible revenu, qui n’ont reçu que 17% de tous les vaccins Covid dans le monde jusqu’à présent.

Après avoir initialement bloqué les plans, l’administration du président américain Joe Biden a signalé son soutien à l’idée plus tôt ce mois-ci, bien que l’UE reste divisée sur une dérogation de brevet de vaccin.

S’adressant aux membres du Parlement européen jeudi, le chef de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a déclaré qu’il y avait d’autres moyens de lutter contre l’inégalité des vaccins qui doivent également être pris en compte.

« Je veux être très clair sur le fait qu’obtenir le [intellectual property] la renonciation ne suffira pas, « a-t-elle déclaré à la commission parlementaire du commerce international.

Elle a déclaré que les membres de l’OMC devraient également réduire les restrictions à l’exportation ainsi que le transfert de technologie et de savoir-faire, et se concentrer sur l’accroissement de la capacité de production mondiale.

Les fabricants devraient également se concentrer sur la mobilisation des « capacité inutilisée » de certains pays, dont le Pakistan, le Bangladesh, l’Indonésie, la Thaïlande, le Sénégal et l’Afrique du Sud, et en mettant en service l’espace disponible et les moyens de production.

« Je suis convaincu que nous pouvons nous mettre d’accord sur un texte qui donne aux pays en développement ce type d’accès et de flexibilité, tout en protégeant la recherche et l’innovation », elle a ajouté.

Les eurodéputés ont déclaré mercredi dans un communiqué qu’il y avait un « manque de consensus » au parlement sur les dispenses de brevets de vaccins.

Certains législateurs considéraient les plans comme « essentiel » pour un déploiement plus équitable des jabs, mais d’autres ont fait écho aux préoccupations partagées par certains hommes d’affaires, qui renoncent « nuirait à l’innovation » et n’accélérerait pas l’accès aux vaccins.

L’UE présentera son propre plan alternatif à l’OMC en juin, a déclaré mercredi le commissaire européen chargé du commerce, Valdis Dombrovskis.

Cela comprend l’augmentation de la capacité et la possibilité pour les pays d’accorder des licences aux fabricants de vaccins avec ou sans le consentement du titulaire du brevet.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!