La renommée du Ramayan Mahika Sharma teste COVID positif au centre de vaccination | Nouvelles des gens

Mumbai : l’actrice Mahika Sharma a été testée positive au Covid-19. L’actrice a été trouvée infectée par le virus lorsqu’elle s’est rendue dans un centre de vaccination pour son premier vaccin.

« Je suis surpris et choqué d’être positif au Covid-19. Je n’ai eu aucun symptôme et je suis tout en bonne santé. J’étais sur le point de prendre mon premier jab mais maintenant je vais devoir attendre encore un peu. Tous du coup, cela s’est produit et m’a rendue agitée », a-t-elle déclaré.

« Je me suis mise en quarantaine. Je suis pratiquement en contact avec mon médecin. Je demande également aux personnes qui sont proches de moi depuis quelques jours de se faire tester », a-t-elle ajouté.

Mahika est connu pour présenter dans les séries télévisées « Ramayan » et « FIR », et est également apparu dans des films comme « Mardaani » et « Mr Joe B. Carvalho ».